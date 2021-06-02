Беззаветная любовь Франции к Армении - "горбатого могила исправит" - КОММЕНТАРИЙ

1 июня исполняющий полномочия премьер-министра Армении Никол Пашинян находился с визитом во Франции. По сообщению армянских СМИ, визит премьер-министра Армении во Францию изначально был запланирован на октябрь, однако по многочисленным просьбам и после на

1 июня исполняющий полномочия премьер-министра Армении Никол Пашинян находился с визитом во Франции. По сообщению армянских СМИ, визит премьер-министра Армении во Францию изначально был запланирован на октябрь, однако по многочисленным просьбам и после настойчивых звонков Пашиняна сроки визита были передвинуты на более ранний период. На встречах с Пашиняном официальные лица Франции продемонстрировали необоснованную, предвзятую позицию по отношению к Азербайджану.

”Азербайджанские войска должны покинуть территорию Армении", - заявил президент Франции, вторя словам Пашиняна. Как говорится, слышал звон, да не знает, где он. Ни для кого не секрет, что после 1991 года, когда Армения оккупировала азербайджанские земли, возникла проблема в определении границ между двумя государствами. После Второй Карабахской войны между Азербайджаном и Арменией ведутся переговоры по демаркации и делимитации границ. Так о какой территории Армении говорил Макрон?!

Никол Пашинян

Официальный Баку заявил, что азербайджанские военные не находятся на территории другого государства, в том числе Армении. Определение границ между двумя странами ведется по карте бывшего СССР. Очевидно, президент Франции, подпевая армянам, выступает с притязаниями на азербайджанские земли, которые Армения удерживала под оккупацией почти 30 лет. Официальный Париж 30 лет закрывал глаза на оккупацию азербайджанских земель, оказывая армянским захватчикам всяческую поддержку. Общеизвестны "заслуги" Франции в строительстве военно-инженерных сооружений на оккупированных Арменией территориях и минировании наших земель. Официальный Париж до сих пор не сделал каких-либо заявлений, упрекнув Армению в отказе предоставлять Азербайджану карту заминированных территорий.

Эммануэль Макрон и ему подобные должны знать о том, что после оккупации границы между сторонами не разделяются вновь, а суверенные права Азербайджана восстанавливаются на территориях, существовавших после 1920 года. К тому же Франция, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, должна оставаться беспристрастной. Однако вопреки своему статусу посредника Франция демонстрирует предвзятую позицию.

Не стоит сбрасывать со счетов и участие внешних сил в нагнетании напряженности в Армении в связи с ситуацией на границе. После 10 ноября официальный Ереван относился к процессу урегулирования спорных вопросов более ответственно, нежели сейчас. В последние месяцы в позиции Армении наблюдаются изменения. Судя по заявлениям Макрона и других французских политиков, Париж подстрекает и подбадривает официальный Ереван. Цель очевидна - подорвать авторитет России в регионе и, демонстрируя предвзятую позицию, эскалировать ситуацию между Арменией и Азербайджаном.

Эммануэль Макрон

Председатель Нижней палаты парламента Франции Ришар Ферран на встрече с Николом Пашиняном, не скрывая симпатий к Армении, изложил свой взгляд на ситуацию в регионе: “Передайте армянскому народу, что Франция на стороне Армении. Вы всегда полагались на нас, можете доверять нам сейчас и впредь”. Этим заявлением он продемонстрировал, что Франция отстаивает позиции армян в решении проблемных вопросов с Азербайджаном. Своим заявлением Ферран дал понять, что официальный Париж отнюдь не беспристрастен. Председатель Сената Франции Жерар Ларше на встрече с Пашиняном призвал к "освобождению армянских пленных".

После 10 ноября официальные лица Франции подчеркивали важность расширения сотрудничества с Азербайджаном. Предполагалось, что официальные лица Франции, утратившие чувство реальности, наконец, придут в себя и откажутся от предвзятой позиции. Однако болезненная любовь к Армении проявилась вновь. Как говорится, горбатого могила исправит...