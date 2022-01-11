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Безрезультатные переговоры между США и Россией – попытки вернуть историю вспять 

Безрезультатные переговоры между США и Россией – попытки вернуть историю вспять  После Второй мировой войны напряженность между двумя полюсами разделила мир на два лагеря. Противостояние между бывшим СССР и США было прозвано “холодной войной”. Считалось, что с распадом советов эта война закончилась. Однако в последующие годы попытка Р
Аналитика
11 января 2022 г. 17:57
Безрезультатные переговоры между США и Россией – попытки вернуть историю вспять 

После Второй мировой войны напряженность между двумя полюсами разделила мир на два лагеря. Противостояние между бывшим СССР и США было прозвано “холодной войной”. Считалось, что с распадом Советов эта война закончилась. Однако в последующие годы попытка России, считавшей себя правопреемницей СССР, вновь играть в мире решающую роль привела к возникновению новых очагов напряженности и конфликтов.

Основной причиной обострения отношений между Россией и Западным блоком во главе с США стал раздел сфер влияния. После событий на Южном Кавказе, в Молдове, ситуация в Украине еще более усугубила эти противоречия. События января-февраля 2014 года обернулись для Украины аннексией части ее территории и сепаратизмом в Донбассе. А все потому, что Россия противилась вступлению Украины в Евросоюз и НАТО. Членство Украины в Североатлантическом альянсе означало бы появление американских сил у границ России. Правда, бывшие советские республики Прибалтики тоже являются членами Альянса. Очевидно, Россия считает эти страны более европейскими и, похоже, даже согласилась пойти на компромисс с Западом. Стягивание Россией дополнительных войск к границам Украины вызвало обеспокоенность и недовольство официального Киева и западных союзников. В целях снижения возникшей напряженности Москва пригласила украинскую сторону за стол переговоров. 17 декабря 2021 года Россия запросила гарантии у США, Евросоюза и НАТО.



9 января нынешнего года в Женеве состоялись предварительные переговоры между представителями США и России. А 10 января прошла встреча официальных представителей. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую - первый заместитель госсекретаря Венди Шерман. 12 января в Брюсселе запланировано проведение заседания Совета Россия-НАТО. Совет был сформирован 28 мая 2002 года. В августе 2008 года деятельность Совета была приостановлена в рамках ограничительных мер, направленных против Москвы в связи с военным конфликтом между Россией и Грузией вокруг Южной Осетии. После аннексии Крыма в 2014 году и событий на востоке Украины долгосрочное партнерство между НАТО и Украиной было приостановлено на неопределенный срок. В 2017 году контакты между сторонами были восстановлены на фоне событий в Сирии и Ираке. Однако заседания Совета не проводились.


Состоявшаяся 10 января встреча между американской и российской делегациями продолжалась 7,5 часов за закрытыми дверями. По итогам встречи Сергей Рябков заявил, что "разговор был сложный, но деловой". По его словам, вступление Украины и Грузии в НАТО возможно в контексте решения Будапештского саммита.

Отметим, что Россия хочет, чтобы НАТО отказалось от расширения за счет бывших советских республик, не размещало ракеты ближней и средней дальности и сократило количество проводимых на этих территориях учений. Это означает, что Россия не желает вторжения США и НАТО в сферу своего влияния и не приемлет вступления постсоветских стран в Североатлантический альянс и Евросоюз. Тем самым Россия дает понять, что территории бывшего Союза находятся в ее курации.



США и НАТО не скрывают намерения продолжать отношения с бывшими советскими республиками без позволения на то России. Они считают, что это суверенные права этих республик. Что касается украинского вопроса, то здесь все обстоит несколько иначе. Запад требует у России покинуть Крым, прекратить боевые действия в Донбассе и вывести военный контингент у границы с Украиной. США и Россия приостановили свою деятельность по уничтожению ракет средней и меньшей дальности 2 августа 2019 года. США вышли из этого соглашения, поскольку Россия разместила в Европе новый ракетный комплекс “Новатор 9М729”. В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Джозеф Байден заявил об отсутствии намерения размещать наступательное оружие в Украине, но в то же время не исключил возможности введения санкций. Путин отметил, что это приведет к полному разрыву отношений.


В преддверии встречи американские сенаторы призвали президента Джозефа Байдена усилить безопасность Украины и стран Восточной Европы. А это значит, что НАТО наращивает мощь в Польше, Литве, Латвии, Эстонии и в Черноморском регионе, в том числе в Болгарии.

События в Казахстане свидетельствуют о том, что Россия ближе к постсоветским странам, чем США и НАТО. Это заставляет США и НАТО выработать новый подход к территориям бывшего советского блока.

Безрезультатность переговоров между США и Россией обусловлено бескомпромиссностью сторон. Отсутствие договоренности способствует росту международной напряженности, тая угрозу безопасности и миру во всем мире. Отношения между Россией, США и их союзниками по НАТО втягивает мир в новый вооруженный конфликт, что может привести к возникновению новых очагов противостояния.

Такая поляризация и противоречия ставят перед дилеммой государства, предпочитающие сотрудничество со всеми сторонами. Сложившаяся ситуация льет воду на мельницу желающих вернуть историю вспять.

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