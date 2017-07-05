Бездействие международных посредников - поддержка преступной, террористической Армении - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Минувшей ночью армянская армия, нарушив режим прекращения огня, обстреляла мирных жителей Азербайджана.

В результате умышленного и прицельного обстрела вооруженными силами Армении гражданского населения и гражданских объектов села Алыханлы Физулинского района из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов, погибли Сахиба Гулиева 1967 г.р. и ее 2-х летняя внучка Захра Гулиева. Другое гражданское лицо, Сарвиназ Гулиева 1965 г.р. была ранена, гражданским объектам нанесен ущерб.

Армянская сторона, продолжающая преступные деяния, армянские СМИ и официальные лица Армении назвали произошедшее "ударом по огневой точке врага" (т.е. Азербайджана - С.И.). Дом убитой бабушки и есть "огневая точка" ?! Или 2-летняя Захра и ее 52-летняя бабушка Сахиба - военнослужащие?! Они утверждают, что азербайджанская сторона "понесла потери". Да, есть потери, но в результате открытого армянами огня в собственном доме погибли гражданские жители, одна женщина получила ранения.

Такое освещение события является показателем нравственности государства-агрессора Армении. На самом деле, если бы они имели нравственность и мораль, не претендовали бы на территории соседей, не превращались бы в инструмент в оккупации чужих земель.

Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что этот акт вандализма еще раз подтверждает террористическую сущность Армении.

"Жестокое убийство гражданских лиц военно-политическим руководством Армении в ответ на призывы сопредседателей Минской Группы ОБСЕ и международных организаций по урегулированию конфликта путем субстантивных переговоров, еще раз свидетельствует о том, что сопредседатели в соответствии с нормами и принципами международного права должны требовать от Армении скорейшего вывода своих войск с оккупированных территорий Азербайджана и изменения основанного на оккупации статуса-кво."

"Вся ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - отметил в заявлении официальный представитель МИД.

Несмотря на агрессивное поведение и террористическую деятельности Армении, азербайджанская сторона не отказывается от разрешения конфликта путем переговоров.

Отметим, что 11 июля в Марбахе в Австрии запланирована встреча между министрами иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и его армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.

Председатель подкомитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по конфликтам, содокладчик мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Штефан Шеннах заявил, что 25 сентября этого года в столице Греции - Афинах состоится встреча в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта: "На этой встрече предусмотрено участие всех партнеров, участвующих в миротворческом процессе, а также членов Минской группы ОБСЕ. В ходе встречи будут проведены обсуждения в связи с урегулированием 4-х конфликтов на пространстве Совета Европы, однако нагорно-карабахский конфликт считается приоритетным. Перерыв в переговорах по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта связан с изменениями в парламенте Армении".

Несмотря на то, что самым лучшим вариантом является активизация деятельности по выводу оккупантом своих войск с территорий Азербайджана путем переговоров, до сих пор международные посредники открыто не выражали этого Армении. Без всякого сомнения на этих встречах они будут снова призывать Азербайджан к сдержанности. Будут снова сделаны бессмысленные заявления о ненарушении режима прекращения огня. Но на своих землях мирные граждане Азербайджана будут подвергаться обстрелам оккупанта и преступника. Поэтому Армения, не подвергшаяся санкциям за террористическую деятельность, а может быть, и поощряемая пособниками, продолжает совершать преступления. Но если бы за террористическую и оккупационную деятельность Армения хотя бы раз подверглась санкциям, оккупированные земли давно были бы освобождены. И граждане Азербайджана не умирали бы в своих домах от пуль, выпущенных армией Армении. Выступления с заявлениями международных посредников, организация безрезультативных встреч на различных уровнях носят формальный характер и это является бездействием.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление в связи с произошедшим событием в селе Алыханлы Физулинского района, и призвали Азербайджан и Армению немедленно прекратить военные действия.

Таким образом, на Южном Кавказе международные посредники своим бездействием поддерживают террористическое, преступное армянское государство, и создают условия для совершения все новых и новых преступлений.