Бесстыдство министра обороны Армении или к чему приводит молчание сопредседателей - КОММЕНТАРИЙ

С таким ходом дел не похоже, что Армения прекратит агрессию путем переговоров. Хотя в мае прошлого года после прихода к власти новых сил некоторые хоть и мало, но верили в перемены в захватнической политике Еревана. Однако, несмотря на то, что минуло больше года, Армения не отказалась от агрессии. Это подтверждается нарушением в последнее время перемирия на линии соприкосновения.

В результате нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении в Нагорном Карабахе погиб военнослужащий Вооруженных Сил Азербайджана Эльшан Халилов. Убийство майора Агиля Омарова накануне визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ, совершение еще одной диверсии накануне встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна доказывают, что страна-оккупант не желает сохранения режима прекращения огня, проведения мирных переговоров в конструктивном ключе. Безусловно, личное распоряжение министра обороны Армении Давида Тонояна об убийстве азербайджанского военнослужащего и представление выполнившим его военнослужащим высокой премии - один из многочисленных фактов, подтверждающих агрессию официального Еревана.

Кстати, отрицание премьер-министром Армении Николом Пашиняном на Петербургском международном экономическом форуме причастности власти к провокациям на линии фронта и вслед за этим подобное заявление министра обороны захватнической страны позволяют говорить о том, что либо премьер-министр не способен управлять страной, либо все заявления официального Еревана являются ложными и имитирующими мирные переговоры. В любом случае власти Армении, поставившие себе как цель склонность к ценностям Европы, Запада, больше не могут своим притворным поведением и ложью обмануть сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Когда же международная общественность, слышащая эту ложь и видящая фальшь, резко отреагирует на провокации Армении и прекратит саботирование мирных переговоров захватнической политикой этой страны?

Кстати, напомним, что Никол Пашинян предложил провести в парламенте Армении обсуждения в связи с неудачей в апрельских боях 2016 года. Это также является признанием властями Армении проигрыша в том бою. Пашинянисты и поддерживающие его стараются доказать, что они изменили настроение в армии Армении. Поэтому, прибегая к различным провокациям на линии фронта, стараются вовлечь азербайджанскую сторону в военные операции.

В апреле произошло похожее событие. Армянская сторона нарушила режим прекращения огня, от полученного ответа армяне все еще не могут прийти в себя.

Однако международные посредники молчат перед нарушением Арменией режима прекращения огня, провокацией, поощряющим и пропагандирующим оккупацию поведением министра обороны. Неужели они тоже желают новых апрельских боев? Тогда можно предположить, что посредники вместе с властями Армении толкают Азербайджан к провокации. В противном случае на сторону, нарушающую режим прекращения огня, жестко отреагировали бы.

Наконец, международное право дает Азербайджану право обеспечить территориальную целостность. Это прекрасно понимают посредники. Однако данный шаг Азербайджана предотвратили режимом под названием "прекращение огня". Молчание же посредников перед деяниями Армении на линии фронта еще больше воодушевляет официальный Ереван.