Бессменная власть в Германии в течение 12 лет: Альтернативы Ангеле Меркель нет?! - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Интерес каждого к событиям в ведущих странах мира и в очагах конфликтов может считаться естественным явлением. Потому что оба эти явления влияют на другие государства.

24 сентября состоялись выборы в Бундестаг - парламент Федеративной Республики Германия. Хотя проведение свободных и справедливых выборов в этой стране не вызывает подозрений, но вероятность переизбрания в 4-й раз лидера Христианско-демократический союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) 63-летней Ангелы Меркель была самой высокой. Когда такая вероятность оправдывает себя в демократических обществах, это кажется слегка странным. Например, сохранение у власти одного и того же человека в 4-й раз, избрание одной и той же партии и т.д. Хотя сравнение и подход неверны, но такое явление очень напоминает ситуацию в псевдодемократических странах.

Выборы в парламент ФРГ проводятся каждые 4 года. В стране 61,5 млн избирателей, достигших 18 лет. Выборы в парламент Германии проводятся смешанно: 50% по мажоритарной избирательной системе, 50% - по пропорциональной системе. На выборах участвовали 42 партии. Согласно результатам, блок ХДС/ХСС набрал 33% (ХДС – 26,8%, ХСС – 6,2%), Социал-демократическая партия – 20,5%, Альтернатива для Германии – 12,6%, Свободная демократическая партия (СвДП) – 10,7%, "левые" – 9,2%, "зелёные" - 8,9%. Они будут представлены в парламенте, перешагнув барьер в 5%.

Центральная избирательная комиссия Германии сообщила, что состав нового Бундестага расширен до 709 мест. В предыдущем парламенте было 630 мест.

Альянс Ангелы Меркель вновь набрал в Бундестаге 246 мест (ХДС - 200, ХСС - 46), Социал-демократическая партия – 153 места, Альтернатива для Германии - 94 места, Свободная демократическая партия (СвДП) – 80 мест, "левые" – 69 мест и "зелёные" – 67 мест.

К слову сказать, после 1949 года Христианско-демократический союз впервые показывает такой плохой результат.

Отметим, что во время выборов 2013 года коалиция Ангелы Меркель показала лучший за последние 20 лет результат, набрав 41,5% голосов и заняв 311 из 631 места. Для единоличного представления правительства альянсу требовалось еще 5 голосов. Они создали коалиционное правительство с занявшей второе место Социал-демократической партией.

На тех выборах социал-демократы набрали 25,7%, "левые" – 8,6%, "зеленые" – 8,4%. Свободная демократическая партия не смогла преодолеть 5%-й барьер и не была представлена в парламенте.

По сравнению с прошлым годом мы становимся свидетелями потери голосов правящей партией, социал-демократами и оппозиционными партиями. В этих выборах мы видим победу двух партий - Свободной демократической партии и созданной 4 года назад партии Альтернатива для Германии.

Одним из отличий этой политической кампании стало представление в парламенте альтернативцев.

Партия Альтернатива для Германии была создана 6 февраля 2013 года. Сообщается, что у нее 25 тысяч членов. Партия считается носителем радикальной правой политико-идеологической линии. Они отличаются антиисламскими и националистическими выступлениями, выступают за ограничение иммиграции. На парламентских выборах 2013 года партия, набрав 4,7% голосов, не смогла преодолеть 5-процентный барьер. Альтернативцы ярые сторонники отказа от евро и отмены применения санкций против России. В Европарламенте представлены двумя членами. 166 из 1821-го места в региональном парламенте заняли члены партии Альтернатива для Германии. Один из лидеров партии Александер Голенд после выборов в своем выступлении перед сторонниками отметил, что альтернативцы будут сильными соперниками для Ангелы Меркель: "Мы вернем народу контроль за страной". В Германии их считают неонацистами. По завершении голосования в различных регионах страны прошли акции протеста против альтернативцев.

Значит, голоса, потерянные альянсом, возглавляемым Ангелой Меркель, и другими партиями, заработали свободные демократы и альтернативцы.

Ангела Меркель на пути повторения результатов Гельмута Коля. Гельмут Коль, сыгравший одну из основных ролей в объединении Германии, с 1976 по 2002 год был членом Бундестага. С 1983 по 1998 год он возглавлял правительство Германии. Если Ангела Меркель, являющаяся канцлером с 2005 года, останется на этом посту до 2021 года, тогда она повторит результат Коля.

Комментируя предварительные результаты выборов, Ангела Меркель сказала, что готова сформировать новое правительство Германии: "Мы являемся сильной партией. Нам поручено сформировать новое правительство. Конечно же, мы надеялись на хорошие результаты".

Она заявила, что Кабинет министров будет сформирован до отмечающегося католиками 25 декабря рождества.

В своем выступлении перед сторонниками после процесса голосования председатель Социал-демократической партии Мартин Шульц отметил, что будет лидером партии и, покинув коалицию, перейдет в оппозицию.

Поэтому, немалое значение также имеют политические силы, которые будут сформированы Ангелой Меркель. Для создания нового правительства ей требуется 355 из 709 мест в парламенте. А альянс имеет 246 мест. Значит, для получения 109 мест и создания коалиционного правительства будет необходимо найти общий язык с двумя из этих партий – партия Альтернатива для Германии (94 места), Свободная демократическая партия (80), "левые" (69) и "зеленые" (67).

Ангела Меркель пока не назвала партию, с которой создаст коалицию. Наряду с этим, "зеленые" заявили о готовности участия в коалиционном правительстве.

Хотя, за историю Христианско-демократического союза (ХДС) за последние 68 лет в голосовании и был показан худший результат, Меркель удержала шанс стать канцлером в 4-й раз. После войны в лице альтернативцев правые составили неотъемлемую часть политики Германии.

Отметим, что в большинстве стран-членов Евросоюза радикальные левые уже давно представлены в правительстве и парламенте. Это произошло в Германии сейчас.

Таким образом, хотя, по результатам, коалиция Ангелы Меркель ослабла, она вновь создаст правительство. Перед ней в основном стоит вопрос разрешения таких проблем, как санкции против России, нормализация ситуации на востоке Украины, устранение кризиса в отношениях с Турцией, пресечение миграции и спада развития экономики страны, обновление налоговой политики и пр.

Более того, также немаловажна роль Германии как ведущего государства в вопросах активности Евросоюза в ближневосточных процессах и демонстрации новой позиции в отношениях с Ираном. Один из главных вопросов связан с борьбой с террором в Европе.

Отметим, что с 2006-го по 2016-ый год в стране произведено 219 арестов по подозрению в подготовке или осуществлении террора. За это время в Германии зарегистрировано 39 произошедших, неудавшихся или же предотвращенных терактов.

Выборы не принесли политической арене Германии ничего, кроме альтернативцев. В результате, можно предположить, что Ангела Меркель вновь станет канцлером и продолжит применять политику, ничем не отличающуюся от политики предыдущих лет.

Наконец, как и в одной из передовых стран Евросоюза - Франции, так и в Германии к власти не пришли новые политические силы.

Что это означает: избиратели в Германии не доверяют правительство новым политическим силам, или же партия Христианско-демократический союз не имеет альтернативы? Наверное, ответ на вопрос таков – альтернатива пока еще не сформировалась.