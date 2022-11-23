Бесполезный участник ОДКБ - Армения, предающая своих союзников

13:50

Армения уже более четырех лет ведет лицемерную политику в отношении России. Премьер-министр Никол Пашинян то стремительно сближается c Москвой, то говорит о демократических ценностях, чтобы позиционировать себя в качестве прозападного политика. В обоих случаях он лукавит, притворяется.

Сейчас в Ереване проходит совместное заседание глав МИД, Минобороны и секретарей Совбезов государств ОДКБ. Очевидно, что создателем этой организации является Россия. Поэтому отношение государства-участника к этой организации - демонстрация отношения к политике Москвы.

Когда Никол Пашинян находился в оппозиции, а точнее занимался общественно-политической деятельностью за счет грантов Запада, он выступал против ОДКБ и Евразийского экономического союза, которым покровительствует Кремль. Он считал бесполезным оставаться в рядах этих организаций и предлагал покинуть их. Однажды этот вопрос был включен в проект повестки парламента, но не был вынесен на обсуждение, так как не набрал достаточного числа голосов.

Даже после прихода к власти, Пашинян разрывался между Россией и Западом. Например, продолжение уголовных дел против экс-президентов Армении, пророссийских Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, арест Кочаряна и многое другое можно расценивать в качестве попыток выступить против политики Кремля. Около трех лет назад в рамках саммита Евразийского экономического союза президент России Владимир Путин встретился с Беллой, женой Кочаряна, находившегося тогда под арестом. Вскоре после этого правоохранительные органы Армении выпустили Кочаряна под залог. Этим Пашинян начал сближение с Россией.

В Армении также было возбуждено уголовное дело против тогдашнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и его сына Игоря. Этим саботажем Пашинян на время парализовал деятельность ОДКБ. Несомненно, это было, прежде всего, противодействием политике России в отношении военного блока, унижение Кремля перед западными державами с посылом - “я могу бороться с Россией”.

Многолетний опыт свидетельствует, что Армения своими подрывными действиями в регионе выступает в роли страны-шпиона для иностранных государств, имеющих интересы на Южном Кавказе. Официальный Ереван способен передавать информацию о России Западу и наоборот.

Попытки официального Еревана в период 44-дневной войны, а также в последующий период, разместить на своей территории силы НАТО были ничем иным, как предательством стратегического союзника России и ОДКБ. Кроме того, официальный Ереван предпринял ряд подрывных действий, чтобы расшатать основы этой организации. Согласно имеющимся данным, Армения сливала Западу информацию о коллективных системах ПВО и военном планировании в рамках ОДКБ.

То, что Армения наносит удары в спину людей, государств, которых она называет "друзьями", проистекает из армянской национальной идеологии, сущности армянской национальной идентичности. Государства, люди имеют право состоять в определенных организациях (которые не являются преступными в соответствии с международным правом и местным законодательством), а также покидать их. Однако передавать информацию об организации, будучи ее членом, противоположной стороне - предательство и преступление. В связи с этим правительство и политическая элита Армении могут считаться ненадежными.

После 44-дневной войны официальный Ереван обвинил ОДКБ в том, что она не выступает против Азербайджана. Заявление государств-членов ОДКБ о том, что “границы между Азербайджаном и Арменией не определены”, стало обоснованным ответом Николу Пашиняну и его правительству.

В октябре этого года по инициативе Армении была проведена внеочередная сессия ОДКБ для обсуждения напряженности между Азербайджаном и Арменией. На заседании Пашинян вновь выступил с необоснованными, авантюристическими, подстрекательскими предложениями против Азербайджана. Он также косвенно угрожал этой организации тем, что Армения покинет ее. В ответ на это президент Беларуси Александр Лукашенко, подчеркнув, что Азербайджан является дружественным государством, раскритиковал Никола Пашиняна, предложившего членам ОДКБ "определить свою позицию”. Это пример неудачной попытки армянских властей устроить провокацию внутри ОДКБ.

Ненадежная и скользкая позиция официального Еревана проявляется и в невыполнении достигнутых договоренностей на переговорах с Азербайджаном. За прошедшие два года Армения не выполнила положения трехстороннего заявления, положения брюссельских и сочинских соглашений. Она пытается уклониться от выполнения своих обязательств, придумывая различные оправдания, нарушая режим прекращения огня.

Разве не было бы наивностью ожидание большего от государства, построенного на лжи, лицемерии, ненависти и мошенничестве?!