Бесхозная Мецаморская АЭС – угроза для региона - КОММЕНТАРИЙ

На Южном Кавказе существует ядерная угроза

Атомная физика считается одним из выдающихся научных достижений последних ста лет. Однако, наряду с очевидными преимуществами, она породила и ряд проблем для человечества. Никогда не сотрется из памяти чудовищная трагедия в Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года, а также авария на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года близ города Припять на севере Украинской ССР произошла авария на ядерном реакторе № 4 Чернобыльской АЭС. Число погибших, раненых и получивших облучение в результате этой трагедии до сих пор доподлинно неизвестно. Последствия той аварии и поныне доносятся печальным эхом. Территория АЭС изолирована. У всех на слуху трагедия на АЭС "Фукусима" в Японии, произошедшая в 2011 году.

Недавно в Японии была приостановлена деятельность самой мощной в стране АЭС "Касивадзаки-Карива". Об этом сообщил Государственный комитет страны по контролю за атомной энергетикой. По сообщению, на станции были выявлены нарушения, связанные с безопасностью. Так, АЭС недостаточно защищена от возможного нападения террористов. Владельцем станции является энергетическая компания Tokyo Electric Power.

В нашем регионе ядерной технологией владеет Иран. Деятельность АЭС в этой стране пока не имеет решающего значения для экономики страны. В последнее время тегеранские чиновники выступают с тревожными заявлениями по поводу обогащения урана. На днях президент Хасан Роухани заявил о том, что иранские ядерщики обогащают уран до 60%. За последние 9 месяцев на иранском ядерном объекте в Натанзе произошли две аварии. Одна из них случилась в июле 2020 года, а другая - в апреле 2021 года. Официальный Тегеран заявил об отсутствии людских потерь и радиоактивных утечек. Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма".

Чернобыльская трагедия доказала, что АЭС в стране - это атомная бомба, в мгновение ока могущая обернуться ужасной трагедией. Подчас многие аспекты скрываются от граждан. Так было, в частности, в советское время.

В последние дни звучат заявления о строительстве в Армении новой атомной электростанции. Вопрос строительства новой АЭС обсуждался с российскими чиновниками и во время недавнего визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву. По оценкам армянских экспертов, на строительство этой станции потребуются финансовые средства в размере 5-7 миллиардов долларов США. Мецаморская АЭС остается источником опасности для стран региона. Отметим, что в 2014 году между Россией и Арменией было подписано межправительственное соглашение о продлении срока эксплуатации АЭС до 2026 года.

В рамках подписанного в феврале 2015 года в Москве соглашения "О предоставлении кредита на экспорт правительству Армении для финансирования работ по продлению срока эксплуатации атомной станции на территории Армении" Россия предоставила кредит в размере 270 млн долларов и 30 млн долларов в качестве гранта на продление срока эксплуатации действующего блока Армянской АЭС. Возник вопрос транспортировки отходов со станции. Транспортировка отходов в Россию через территорию Грузии невозможна по ряду причин. Поэтому отходы Мецаморской АЭС зарыты на территории страны и отнюдь не в могильниках, что порождает огромную опасность для стран региона.

Стоит отметить, что Мецаморская АЭС расположена в 17,5 км от границы с Турцией, в 60 км от границы с Ираном и в 75 км от границы с Азербайджаном. В сложившейся кризисной ситуации в Армении не исключена нехватка финансовых средств для обслуживания станции, а это создает дополнительные риски. Эксперт ООН по вопросам энергетики Ара Марджанян заявил на днях, что ремонт атомной электростанции в Армении запоздал как минимум на 2-3 года. Еще несколько лет назад на заседании под председательством заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Эрика Рубина обсуждалась и деятельность этой станции. Тогда Армения подписала документ о прекращении работы АЭС.

С армянской стороны документ подписал тогдашний министр энергетики Армен Мовсисян, а с американской - бывший посол в Армении Джон Хефферн. Тогда посол заявил, что США разделяют позицию Европейского Союза о том, что деятельность Мецаморской АЭС должна быть остановлена до 2016 года. Как видно, власти Армении не выполняют обязательства по прекращению деятельности АЭС. Это означает, что Мецаморская АЭС эксплуатируется без контроля и разрешения международного сообщества.

Таким образом, на Южном Кавказе существует ядерная угроза. Бесконтрольная Мецаморская АЭС, срок эксплуатации которой истек давно, представляет реальную опасность для региона.

Одним словом, МАГАТЭ попустительствует незаконной деятельности армянской АЭС. При том, что пристально следит за иранской ядерной программой. Выходит, что международное сообщество, как и в других вопросах, игнорирует откровенно пагубную деятельность Армении в области атомно-ядерных технологий. Около 30 лет армяне, удерживая азербайджанские земли под оккупацией, нарушали международное право, демонстративно игнорировали принятые резолюции. Однако Азербайджанская армия указала Армении ее место, спустив с небес на землю. Давно настало время применить санкции в отношении Армении, в том числе, в связи с нарушением международных норм использования ядерных технологий. Армянские власти и их пособники поставили под угрозу жизнь и здоровье 16 миллионов 711 тысяч 809 жителей Южного Кавказа.