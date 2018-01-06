Белорусский транзит уходит от Прибалтики - АНАЛИТИКА

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В августе прошлого года президент России Владимир Путин в Калининграде в ходе совещания по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада страны предложил обязать белорусских нефтяников осуществлять экспорт местных нефтепродуктов через российские порты, в частности через Усть-Лугу и Санкт-Петербург. «На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть (другой там нет и вряд ли появится), поэтому нужно это запакетировать: получение нашей нефти в непосредственной привязке к нашей инфраструктуре», - заявил Путин.

В ответ на заявление президента России мгновенно последовала реакция от стран Балтии. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что экспорт белорусских нефтепродуктов через российские порты и по российским железным дорогам может быть для Беларуси невыгоден и опасен. Сквернялис отметил, что российские порты «замерзающие», и такие климатические условия опасны и «чувствительны» для перевозки нефтепродуктов. По мнению литовского премьер-министра, власти восточных государств часто принимают политические решения, не учитывая экономических интересов. Он призвал Литовских политиков позаботиться о том, чтобы белорусские грузы продолжали поступать по литовским железным дорогам в Клайпедский порт.

Порт Клайпеды, Вентспилса и Лиепаи

Но призывы премьера Литвы так и остались в газетных материалах. Уже к концу 2017 года процесс переориентации белорусского нефтетранзита был запущен - первые 72 тысячи тонн белорусских нефтегрузов отправились на экспорт не через Прибалтику, а через Россию.

На заседании Союзного Совмина 8 декабря председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко сообщил, что Беларусь и Россия согласовали возможность экспорта в 2018 году до 1 млн. тонн белорусских нефтепродуктов через порты России при благоприятных условиях.

Является ли экономически обоснованным данное решение?

Западные аналитики решили, что переориентация транзита для белорусских НПЗ - дело убыточное. Ведь, Усть-Луга, Приморск и другие порты Ленинградской области России находятся не менее чем в 800 километрах от белорусских нефтеперерабатывающих заводов, что ощутимо дальше, чем порты Вентспилса, Риги и Клайпеды. Вследствие чего, стоимость транспортировки оказывается кратно выше, чем через Прибалтику. До 2017 года стоимость перевалки белорусских нефтепродуктов в Прибалтике составляла 6–8 долларов за тонну, тогда как в России— 12–18 долларов за тонну.

Однако, Россия изменила тарифный режим таким образом, чтобы Беларуси было выгодно пускать грузы через российские порты, а не через прибалтийские. Раньше Российские Железные Дороги давали 25% скидку на тариф, позже объем скидки достиг 50%, в настоящее же время речь идет о комплексном тарифе.

За счет того, что для белорусских нефтепродуктов предусмотрен льготный режим, их поставщикам выгодно перевозить их именно через российские порты, а не через Прибалтику.

Относительно потери времени на транспортировку, российский финансовый эксперт Игорь Юшков отметил, что сроки не важны, если они не влияют на конечную прибыль: «Важно, сколько после проведения всех этих операций останется денег на счету. Если при использовании российского маршрута денег останется больше, чем при использовании прибалтийского, то, естественно, вы будете использовать именно российские порты. А сколько это будет занимать времени, не так уж и важно».

Игорь Юшков

В конечном итоге – в 2018 году объем нефтяной продукции, поставляемой через Россию, планируется увеличить в 12 раз, а через 5 лет, по оценкам экспертов, основная часть белорусского нефтетранзита будет идти в обход Прибалтики.

Какова политическая составляющая данного решения?

После августовского заявления Владимира Путина в белорусских СМИ появились заметки о том, что с точки зрения логистики, при определенном раскладе прибалтийские порты окажутся более конкурентоспособными. Ответ российских экспертов на данные комментарии последовал незамедлительно: не надо забывать самого главного - на каких условиях Беларусь получает российскую нефть.

«Здесь вполне можно связать тему поставок сырой нефти в Беларусь с тем, через какие порты будет осуществляться транзит. Я напомню, что в пользу Беларуси было принято беспрецедентное решение, которое не только дает право загрузить на экспорт чуть ли не 20 миллионов тонн нефти, но еще и обеспечивает 6 миллионов «на рекреационную деятельность». Поэтому, когда белорусы занимаются математикой и говорят, что им что-то невыгодно, никогда не надо забывать, что на таких условиях нам поставки в Беларусь тоже невыгодны. Но, тем не менее, это происходит», - прокомментировал этот вопрос глава Фонда национальной энергетической безопасности России Константин Симонов.

Константин Симонов

В конечном итоге, прозападаный, проНАТОвский настрой стран Балтии, который в 2017 году имел тенденцию еще большего усиления, дал свои «плоды». Литва и Латвия лишились возможности участвовать во всех крупных стратегических проектах с участием России, утратили доступ к российским рынкам и потеряли российский транзит. А теперь теряют еще и белорусский.