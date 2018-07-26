Белорусский профессор: Мировой рынок нефти до 2035 г. будет расти благодаря быстроразвивающимся странам - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Мировой рынок нефти по крайней мере до 2035 г будет расти благодаря Китаю, Индии и другим быстроразвивающимся странам.

Об этом Report заявил декан экономического факультета Белорусского Государственного Университета, профессор Михаил Ковалев.

"Вместе с тем 65% нефти потребляют автомобили. А программы их замены электромобилями затормозят рост спроса на нефть. Пора уже здесь думать о нефтехимии и это тоже область сотрудничества. Говорят, что каменный век закончился не потому ,что кончились камни. Так будет и с нефтяным веком, но думаю при жизни следующего поколения", - заключил профессор.

Говоря о роли ОПЕК+ в регулировании цен на нефть, М.Ковалев отметил, что инициатива уже сыграла свою роль подняв цены с 30 долларов США в 2016 до 75 долларов сегодня: "Убеждён , что перед уже сегодняшней угрозой сланцевой нефти США и будущей электромобилей сотрудничество с традиционным ОПЕК будет только крепнуть".