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    Белорусский профессор: Мировой рынок нефти до 2035 г. будет расти благодаря быстроразвивающимся странам - КОММЕНТАРИЙ

    Говорят, что каменный век закончился не потому ,что кончились камни. Так будет и с нефтяным веком
    © http://eurasia.expert

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Мировой рынок нефти по крайней мере до 2035 г будет расти благодаря Китаю, Индии и другим быстроразвивающимся странам.

    Об этом Report заявил декан экономического факультета Белорусского Государственного Университета, профессор Михаил Ковалев.

    "Вместе с тем 65% нефти потребляют автомобили. А программы их замены электромобилями затормозят рост спроса на нефть. Пора уже здесь думать о нефтехимии и это тоже область сотрудничества. Говорят, что каменный век закончился не потому ,что кончились камни. Так будет и с нефтяным веком, но думаю при жизни следующего поколения", - заключил профессор.

    Говоря о роли ОПЕК+ в регулировании цен на нефть, М.Ковалев отметил, что инициатива уже сыграла свою роль подняв цены с 30 долларов США в 2016 до 75 долларов сегодня: "Убеждён , что перед уже сегодняшней угрозой сланцевой нефти США и будущей электромобилей сотрудничество с традиционным ОПЕК будет только крепнуть".

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