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BCG: Глобальный Юг лидирует в процессе внедрения в работе технологий ИИ

BCG: Глобальный Юг лидирует в процессе внедрения в работе технологий ИИ Глобальный Юг находится в авангарде продвижения искусственного интеллекта в повседневной жизни и рабочей среде.
Аналитика
21 июля 2025 г. 15:05
BCG: Глобальный Юг лидирует в процессе внедрения в работе технологий ИИ

Глобальный Юг находится в авангарде продвижения искусственного интеллекта в повседневной жизни и рабочей среде.

Как передает Report, такие данные приводятся в новом отчете компании Boston Consulting Group (BCG) - "ИИ на рабочем месте 2025: динамика растет, но сохраняются разрывы" (AI at Work 2025: Momentum Builds, But Gaps Remain).

Третье ежегодное исследование BCG, основанное на опросе более чем 10 600 сотрудников различных компаний из 11 стран, показывает, что в целом уровень внедрения ИИ достаточно высок, однако среди рядовых сотрудников только 51% используют ИИ регулярно, и этот показатель остается на прежнем уровне.

"В то же время Глобальный Юг лидирует: в Индии ИИ регулярно применяют 92% респондентов, а на Ближнем Востоке — 87%, что является самым высоким показателем среди всех стран", - говорится в отчете.

BCG подчеркивает, что несмотря на широкую популярность, именно в странах глобально Юга присутствует опасения перед исчезновением профессий, в виду автоматизаций процессов: "<…> Их доля значительно выше, чем 41% у респондентов во всем мире, которые опасаются, что их профессия может исчезнуть в течение следующего десятилетия. В Индии это 48%, а на Ближнем Востоке – 63%".

BCG отмечает, что для внедрения в работе технологий ИИ, необходимо обучение сотрудников, а также инициатива руководства.

В отчете отмечается, что лишь 36% сотрудников считают, что они получили достаточную подготовку по использованию ИИ. По данным компании, обучение пользователей увеличивает количество людей, пользующихся ИИ.

В то же время, лишь каждый четвертый сотрудник полагает, что руководство дает четкие и своевременные ориентиры по работе с ИИ: "Там, где есть вовлеченность руководства, уровень внедрения и оптимизм сотрудников значительно выше".

BCG подчеркивает, что по мере роста осведомленности пользователей о правильной работе с ИИ, уровень тревожности сотрудников снижается, и они начинают воспринимать новые технологии не как конкурентов, а как партнеров. При этом три четверти респондентов считают, что ИИ-агенты будут жизненно необходимы для будущего успеха, но только 13% из них говорят, что они уже широко интегрированы в рабочие процессы, и лишь треть сотрудников понимает, как они работают.

"Компании, которые трансформируют рабочие процессы и инвестируют в развитие людей, демонстрируют значительно более высокие результаты. Но для такой трансформации необходима четкая стратегия по работе с персоналом и механизм, который поддержит внедрение ИИ и поможет управлять его влиянием на работу, отдельных сотрудников и персонал в целом", - подытожил глобальный руководитель направления Human x AI в BCG и соавтор отчета Винсьен Бошен.

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Версия на английском языке ФотоBCG: Global South leads in AI adoption at work

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