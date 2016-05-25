​Банковский сектор Азербайджана ежемесячно теряет 130 млн. манатов - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Долговая нагрузка банковского сектора Азербайджана продолжает увеличиваться. Так, фактическая приостановка кредитования банками после первой девальвации национальной валюты в феврале 2015 года, а также выплата процентов по депозитам значительно усугубили финансовое положение банков.

Аналитическая группа Report отмечает, что совокупный депозитный портфель банковского сектора, включая депозиты нерезидентов и органов государственного управления, на 1 апреля прошлого года составил 18 519,1 млн. манатов.

"На 1 апреля 2015 года объем срочных депозитов в манатах составил 3 539,4 млн. манатов, в иностранной валюте - 9 852,7 млн. манатов. Согласно отчету Центробанка, на этот период средняя процентная ставка по манатным депозитам составила 8,99%, долларовым депозитам - 8,75%. С учетом этого на 1 апреля 2016 года банки выплатили или должны были выплатить по манатным депозитам 318,2 млн. манатов, по долларовым - 1 272,6 млн. манатов ( по текущему курсу). Это означает, что обязательства банков в отношении владельцев депозитов составили 1 590,8 млн. манатов", - отмечают аналитики.

"Естественно, сроки выплат по депозитам различные и проблемы единовременной выплаты процентов не возникает. Однако ежемесячные выплаты банкам равны приблизительно 132,5 млн. манатов. Если учесть, что операционных доходов банков за последний год хватает только на покрытие текущих расходов, и добавить сюда сокращение сборов из-за растущего количества проблемных кредитов, не исключается дальнейшее ухудшение финансового состояния банков. В ближайшие 12 месяцев возобновление кредитования не ожидается, поэтому банкам следует искать альтернативные источники дохода. Это может быть рынок ценных бумаг, портфельный менеджмент, приобретение доли в частных компаниях и т.д.", - подчеркнули эксперты Report.

Отметим, что из-за отсутствия или же низких процентных ставок по бессрочным депозитам эта категория депозитов не учтена в данном аналитическом расследовании.