​Баку - храм спорта современной Европы

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Дан старт самому крупному мероприятию в истории современного Азербайджана - I Европейским играм. Этот праздник спорта, церемония открытия которого начнется сегодня в 22:00, станет очередным триумфом нашей страны.

Если проследить историю Олимпийских игр, можно увидеть, что первые массовые соревнования прошли в VIII веке до нашей эры. Первые Олимпийские игры,

организованные на берегу Эгейского моря, у подножия самой высокой горы Олимп в Греции, стали олицетворением мира и благополучия, прекращения войн, военных операций и оккупационной политики.

Именно по этой причине, при выдвижении в конце XIX столетия французским общественным деятелем, бароном Пьером де Кубертеном инициативы восстановить существующие в древней Греции Олимпийские игры, символом города-организатора стали Афины. И по сей день во всех архивах мира родиной олимпиады указывается Эллада (Греция).

Начиная с прошлого века, наряду со всемирным олимпийским движением, свои игры стали организовывать и отдельные континенты.

Так, появились Панамериканские, Африканские и Азиатские игры. Европейская семья , решившая провести собственную олимпиаду, поручила организацию первых Европейских игр городу Баку. Что же подтолкнуло Европу принять столь ответственное и историческое решение?

После обретения независимости, за короткое время, Азербайджан стал сильным государством не только с экономической точки зрения, но и сказал свое слово в мире успешной стратегией развития в сферах культуры, спорта и др.

Благодаря успешной политике, осуществляемой главой государства, президентом Национального олимпийского комитета Ильхамом Алиевым, сегодня Азербайджан признается во всем мире и Европе как спортивная страна.

Наши спортсмены добились высоких результатов как на чемпионатах Европы и мира, так и на Олимпийских играх. Завоевав на Летних олимпийских играх в Лондоне 10 медалей, Азербайджан стал 15-м среди стран Европы.

Азербайджан также сказал свое слово в мире как организатор. С 2003 года в стране прошло более 300 международных соревнований.

Можно сказать, что за последние 10 лет ежегодно проводятся охватывающие различные сферы чемпионаты мира и Европы, международные состязания, на которых участвовали более 100 тыс. человек. Проходящие соревнования вещались телеканалами 120-ти стран.

На организованном в Баку с 26 сентября по 8 октября 2011 года XVI чемпионате мира по боксу участвовали 570 боксеров из 113-ти стран, что является рекордным показателем по количеству стран и спортсменов.

Спортивная инфраструктура Азербайджана позволяет, чтобы проходящие в Баку Европейские игры открыли первую страницу в олимпийском движении Европы.

Строительство Бакинского олимпийского стадиона, Национальной гимнастической арены, Велопарка, Центра стендовой стрельбы, Дворца водных видов спорта,

реконструкция после капитального ремонта Дворца спорта имени Гейдара Алиева свидетельствуют о серьезной подготовке Азербайджана к l Европейским играм.

Все перечисленные выше показатели свидетельствуют о том, что Азербайджан уже обладает большим опытом в этой сфере. С сегодняшнего дня весь взор мира обратится к Баку. С проведением в Азербайджане l Европейских игр, Баку превратится в храм спорта на берегу Каспия, также как Олимп Эгея.