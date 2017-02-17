Бакинская встреча начальников штабов США и России - показатель доверия к Азербайджану - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вчера принял делегацию во главе с начальником Генштабов США Джозефом Данфордом.

На встрече коснулись успешного развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США в военной, политической, экономической сферах, сферах энергетической безопасности, обороны и безопасности.

Кроме указанной встречи, в Баку прошла встреча между начальником Генеральных штабов США генералом Джозефом Данфордом и начальником Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерием Герасимовым.

Немаловажное значение также представляет заявление, сделанное перед встречей министром обороны России Сергеем Шойгу. По его словам, Россия готова возобновить сотрудничество с Пентагоном. Министр отметил, что на встрече начальников штабов официальная Москва изучит позицию Пентагона. Сергей Шойгу подчеркнул, что Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд обсудят перспективы военного сотрудничества между Россией и США, а также мероприятия по устранению инцидентов в результате совместной деятельности.

На встрече стороны пришли к согласию по поводу повышения безопасности военной деятельности, обсудили направления совместной работы в области сокращения рисков возникновения напряженности и инцидентов, а также договорились продолжить связи.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вчера принял делегацию во главе с начальником Генштабов США Джозефом Данфордом

Генерал Джозеф Данфорд и генерал армии Валерий Герасимов коснулись нынешнего положения американо-российских отношений, вопросов оценки ситуации в сфере международной безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других ключевых регионах мира.

Отметим, что это первая встреча официальных представителей США и России после избрания Дональда Трампа президентом. До этого состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

В рамках проходящей Мюнхенской конференции по безопасности прошла встреча между госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Для азербайджанской общественности самая интересная сторона вопроса заключается в том, что представители двух конкурирующих ведущих государств встретились в Баку. Это не только интересно, но и вызывает чувство гордости.

Так почему же встреча Джозефа Данфорда с Валерием Герасимовым проходит в столице Азербайджана? То есть, эту встречу могли бы провести в Тбилиси или Ереване. Однако можно с уверенностью сказать, что этому помешали напряженные отношения между Грузией и Россией. Другими словами, Москва считает Грузию государством, находящимся в сфере влияния Запада.

С другой стороны, хотя влиятельные силы и ведущие государства мира не говорят об этом открыто, они считают Армению территорией России.

А проведение этой встречи в Ереване на дипломатическом языке может расцениваться как визит официального представителя США на территорию России.

Проведение встречи в Баку показывает, что Азербайджан близок для России и США в одинаковой мере. Это также означает, что Азербайджан является независимым государством, которому США и Россия доверяют в равной степени.

А проведение подобных встреч в Баку приносит честь Азербайджану с точки зрения внесения вклада в нормализацию международных отношений.