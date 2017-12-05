Ажиотаж вокруг Саакашвили - подготовка к очередному этапу в Украине - КОММЕНТАРИЙ

© Valentyn Ogirenko/Reuters

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Украина для Азербайджана является союзным государствам. Есть схожесть в вопросах нарушения территориальной целостности двух стран, столкновения с агрессивным сепаратизмом. Так что за происходящим в Украине с интересом наблюдают в Азербайджане.

5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыск в доме бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили. В ходе обыска он забрался на крышу дома, и заявил, что в знак протеста бросится оттуда вниз. Сотрудники силовых структур оттащили бывшего главу государства от края здания и сняли его с крыши.

В отношении М.Саакашвили выдвинуто обвинение по статье Уголовного кодекса Украины об оказании помощи участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Его адвокат Павел Богомазов сказал, что экс-президент обвиняется в попытке государственного переворота в Украине. В целом, в Украине проблема М.Саакашвили стала приобретать серьезный характер с ноября 2016 года. 10 ноября того же года президент Украины Петро Порошенко освободил его от должности губернатора Одессы и советника президента. 26 июля этого года президент Украины лишил находящегося с визитом за рубежом М.Саакашвили гражданства страны. Администрация президента объяснила это тем, что М.Саакашвили при получении гражданства предоставил неверную информацию. Вместе с тем, власти создали условия для возвращения М.Саакашвили на Украину.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, выражая свое отношение к этому вопросу, сказал: "Президенту Украины Петро Порошенко следует менее драматично подходить к Саакашвили и заняться вопросами улучшения управления страной и борьбой с коррупцией. Если Украина хочет строить правовое государство, Михеилу Саакашвили нужно дать возможность отстоять свое гражданство в суде".

Кстати, Миграционная служба Украины продлила срок действия документа, подтверждающего правомерность нахождения Саакашвили в стране до 1 марта следующего года. Но наряду с этим 23 ноября украинские органы власти заявили, что в течение ближайшей недели выдворят из страны бывшего губернатора Одесской области.

Немногим ранее Высший административный суд Украины не удовлетворил иск М.Саакашвили относительно отправки президента Петро Порошенко в отставку.

3 декабря под руководством Михеила Саакашвили в Киеве прошла организованная "Движением новых сил" акция с лозунгом "Марш за импичмент". Демонстранты заявили, что ситуация в Украине может улучшиться импичментом президента Петра Порошенко. Участников акции сопровождали сотрудники правоохранительных органов.

В целом, проблема М.Саакашвили перешла в открытую плоскость на прошедшем 16 декабря 2015 года совещании под председательством президента Украины П.Порошенко.

На указанном совещании губернатор Одессы М.Саакашвили обвинил министра внутренних дел Арсена Авакова в коррупции. Не сумевший устоять перед обвинениями М.Саакашвили А.Аваков вылил на него воду. Это было проявлением того, что ситуация в украинской власти не очень нормальная. Последующие шаги бывшего президента Грузии и его антиправительственные выступления создали условия для изменения ситуации. А это завершилось выявлением фальсификации в документах лица, занимавшего в стране пост губернатора.

В любом случае, события в Украине не заключаются в конфликте между Саакашвили и властью в Киеве, как это выглядит. Бывший губернатор в основном известен как прозападный политик. Тогда выходит, что Запад оставляет своего сторонника на произвол судьбы?! Уход или же выпроваживание Саакашвили с политической арены Украины можно также сравнивать с аннексией Крыма Россией. Первый шаг прозападных демократов на пути интеграции Украины в Евросоюз завершился аннексией Крыма. Можно сказать, что в то время западные государства не оказали серьезного сопротивления России. А теперь давления против считающегося одним из агитаторов западных демократических ценностей Михеила Саакашвили встречаются молчанием. Однако, как мы считаем, это не конец. Можно предположить, что аресты и выдвинутые против него обвинения могут стать причиной политической реабилитации Саакашвили на политической арене Украины.

Так как, в 2018 году в Украине пройдут очередные парламентские, а в 2019 году – президентские выборы. Эти политические кампании становятся причиной выдвижения некоторых отличительных предположений к вопросу. Поэтому, можно предположить, что в случае ареста бывшего губернатора или же роста политического давления на него, в Украине вокруг него может возникнуть новый оппозиционный блок. Эта также может стать причиной предотвращения или слабого представления пророссийской оппозиции в стране. Таким образом, происходящее вокруг бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили может считаться толчком к новым событиям.