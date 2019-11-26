Эксперт: Железные дороги Азербайджана - важная составляющая инициативы Китая "Один пояс - один путь"

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Железные дороги Азербайджана являются важной составляющей инициативы Китая "Один пояс - один путь".

Об этом Report заявил американский политолог Питер Тейс, комментируя роль Азербайджана в этом проекте.

По его словам, выбор Пекином территории Азербайджана для транзита не случаен: "Азербайджанские железные дороги способствуют развитию торговли между Юго-Восточной Азией и Юго-Восточной Европой".

По словам американского эксперта, Азербайджан показал всему миру, что безопасность является ключевым фактором развития Европы и Западной Азии: "Власти Азербайджана в 2005-2006 годах реализовали крупные логистические и транспортные проекты с Турцией и Грузией. Нынешняя инициатива "Один пояс - один путь" принесет выгоду странам Азии и Юго-Восточной Европы. Азербайджан получит экономические и финансовые выгоды от проекта, в который будут вкладываться инвестиции в Азии, Европе и Африке. Межконтинентальный проект "Один пояс - один путь" обеспечит значительный экономический рост и укрепит инфраструктуру, транспортную и логистическую сеть в Европе и Азии".

Он добавил, что Пекин намерен способствовать развитию мировой экономики: "В то же время Китай планирует расширить свою роль в качестве основного геополитического игрока в Африке, Латинской Америке и Центральной Америке. В то же время сегодняшние переговоры между Китаем и США не дают результатов. Проект "Один пояс - один путь" является амбициозным проектом, и Пекин стремится выполнить проект с опережением графика. Азербайджан получит экономические выгоды и большие инвестиции от проекта".

Отметим, что в 2013 году Китайская Народная Республика объявила о новой стратегии экономического развития "Один пояс - один путь", направленной на создание инфраструктуры и построение отношений между евразийскими странами. Стратегия предусматривает два основных направления развития - "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь". Речь идет о создании торгового коридора для прямых грузоперевозок с Востока на Запад. Азербайджан стал первой страной в регионе Южного Кавказа, поддержавшей инициативу Китая.

В рамках официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в КНР в декабре 2015 года между правительствами двух стран был подписан Меморандум о взаимопонимании о совместном поощрении создания экономического пояса Шелкового пути.