Азербайджан в постнефтяной период - итоги, прогнозы - КОММЕНТАРИЙ

В Азербайджане начался постнефтяной этап. Наблюдаемые за последние пару лет тенденции в экономике, стабильный рост налоговых поступлений от ненефтяного сектора, расширение экономической инфраструктуры в регионах, снижение масштабов теневой экономики, ускорение процессов прозрачности и другие аспекты говорят о том, что экономика страны уже вступила в новый этап.

Предварительные итоги

Только в январе-сентябре текущего года в ненефтяной промышленности в Азербайджане был зафиксирован 15%-ный рост, что само по себе является высоким результатом. Серьезные показатели достигнуты и в сельском хозяйстве, где экономический рост достиг 7 процентов.

Рассмотрим и другие экономические показатели. На сегодняшний день внешний долг Азербайджана составляет лишь 17% ВВП (9-е место по показателям в мире). В то же время, несмотря на проводимые в стране социальноориентированные реформы, то есть повышение пенсий, заработной платы, пособий более 4 миллионам человек и выделение многомиллиардных средств из государственного бюджета, тот факт, что инфляция не превышает 2,5 процента, является результатом не хаотичных мер, а целенаправленной политики по диверсификации экономики, привлечению дополнительных инвестиций в промышленность и сельское хозяйство.

Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, Международный валютный фонд и другие ведущие международные финансовые институты в своих отчетах и заявлениях отмечают эффективность проводимых в Азербайджане реформ. В отчете "Doing Business" Всемирного банка Азербайджан значится в списке 20 наиболее реформаторских стран. В новом отчете Давосского форума подчеркивается последовательность реформ, проводимых в нашей стране.

На последнем совещании, посвященном экономическим показателям за январь-сентябрь текущего года, президент Ильхам Алиев отметил, что основной целью является достижение высоких экономических показателей и продолжение начатых реформ. Глава государства подчеркнул наличие достаточных ресурсов для этого, потребовав от чиновников выявления этих ресурсов, повышения доходов госбюджета и прозрачности бюджетных расходов. Президент отметил, что стабильное развитие республики должно быть достигнуто за счет ненефтяного сектора.

Новые задачи, новая структура, новые кадры

Еще в январе 2018 года, выступая на интерактивном заседании "Стратегический взгляд: Евразия" в рамках Давосского форума, президент Азербайджана отметил, что начатые в стране нефтегазовые проекты будут продолжены, но основное внимание будет уделяться именно внедрению высоких технологий, развитию инновационных сфер, промышленности и сельского хозяйства, а также укреплению предпринимательства.

Разумеется, необходимы специалисты, способные претворить в жизнь намеченные реформы. Они возможны только при наличии кадров, идущих в ногу со временем, тонко чувствующих и способных применить современные мировые тренды. Наблюдаемые за последние два года кадровые реформы в правительстве свидетельствуют о существенных преобразованиях. Во многом способствуют экономическим реформам применение новых подходов и пресечение чиновничьего произвола. На последнем совещании глава государства акцентировал внимание на этих аспектах, решительно заявив о недопустимости принесения реформ в жертву чьих-либо личных амбиций и предупредив, что распрощается с людьми, препятствующими претворению в жизнь намеченных работ. А значит, доверие к чиновнику будет измеряться реальными делами.

Как всё будет…

Что же обусловливает развитие ненефтяного сектора? Разумеется, в первую очередь, борьба с теневой экономикой. Главным условием трансформации деловой среды является прозрачность экономики, преодоление монополизма и повышение экономической эффективности государственных предприятий. Как отметил президент Ильхам Алиев, "выведенный из тени бизнес поправит экономические показатели Азербайджана, и эти показатели будут отражать реалии". Все это, в свою очередь, обусловливает стимулирование социально-экономического развития не только столицы, но и регионов, улучшает инвестиционный климат в стране и способствует притоку инвестиций в ненефтяной сектор, и, что самое главное, содействует развитию партнерства между государством и предпринимателями.

Реализация "дорожной карты" развития тяжелой промышленности и машиностроения, предусматривающей выполнение в полной мере и в качественно новых масштабах предусмотренных задач с учетом современных тенденций, в последующие годы поспособствует экспорту из Азербайджана в соседние страны наработанных технических навыков, эффективных методов производства и управления, что, в свою очередь, приведет к росту ВВП на более, чем 1,5 млрд. манат, обеспечит использование местной сырьевой базы в черной металлургии и позволит открыть свыше 7 тысяч рабочих мест.

Достижение целей, поставленных в сельском хозяйстве, которое, как известно, является одним из стратегических направлений ненефтяного сектора, будет содействовать развитию аграрного сектора и обеспечению продовольственной безопасности, а также создаст благоприятные условия для повышения конкурентоспособности в этой сфере и подходящую среду для развития сектора переработки сельскохозяйственной продукции.

Экономический рост и развитие ненефтяного сектора означают открытие новых предприятий и рабочих мест, а это в свою очередь, говорит о росте покупательской способности населения.

Как отмечал президент Ильхам Алиев: "Мы хотим видеть Азербайджан современной, стремительно развивающейся страной, где прозрачность находится на первом месте, и добьемся этого".