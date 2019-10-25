Азербайджан на пороге новых реформ - КОММЕНТАРИЙ

Азербайджан – на пороге новых реформ, воплощать в жизнь которые будут молодые специалисты с прогрессивным мышлением и современным мировоззрением.

Таким был основной посыл Президента Азербайджана Ильхама Алиева, на совещании экономического блока правительства. И это не удивительно, так как в последние годы Азербайджан вступил в качественно новую фазу развития кардинальных перемен.

"Наша основная задача – углублять реформы, обусловливающие экономическое развитие. Ведущие международные структуры высоко оценивают нашу деятельность в этой области», - заявил Ильхам Алиев, давая четко и ясно понять, что назад пути уже не будет.

Как подчеркнул Ильхам Алиев, альтернативы реформам нет: "Тот, кто идет по этому пути, конечно, будет работать".

И вот спустя всего несколько дней после совещания, в стране начались крупные отставки, кадровые и структурные изменения, из чего видно, что была проявлена сильная политическая воля.

Постоянно возникают новые вызовы и в этой связи, надо уступить дорогу молодому, более энергичному, с современным мышлением поколению… Придерживаясь такого же мнения, сразу двое вице-премьеров подали в отставку с чего началось "омолаживание" Кабинета министров и назначение на должность вице-премьера Шахина Мустафаева, зарекомендовавшего себя в качестве опытного и грамотного чиновника, завоевавшего доверие главы государства.

Еще одной яркой кадровой перестановкой последних дней стало назначением Микаила Джаббарова на должность министра экономики, успешно проявившего себя в качестве реформатора работая на должностях министра образования и министра налогов.

Таким образом, можно судить о том, что в Азербайджане активными темпами приступили к воплощению активных кадровых реформ, и на руководящие должности назначаются молодые грамотные специалисты с прогрессивным мышлением, которые в свою очередь несут за собой волну реформ, меняя страну к лучшему.

Чтобы не быть голословными, мы на конкретных примеров проиллюстрируем самые яркие успехи, достигнутые в результате уже проведенных реформ.

Мало кто верил, что наступит день, когда в Азербайджане начнется рьяная борьба с "теневой экономикой". Но реформы в налоговой и таможенной сферах начались именно с ужесточения борьбы с коррупцией и началом борьбы с "теневой экономикой". На начальном этапе удалось достичь определенных подвижек, благодаря чему заметно увеличились поступления финансовых средств в бюджет.

"Налоги играют стимулирующую роль для предпринимательства в Азербайджане, и результаты налицо. В этом году Министерство налогов собрало сверх плана более 350 миллионов манатов, и это, конечно же, проявление прозрачности. Естественно, эти средства позволили нам в нынешнем году реализовать очень обширный и серьезный социальный пакет", - заявил Президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что аналога этой социальной инициативе до сих пор не было.

Эти слова Президента Ильхама Алиева ни на йоту не расходятся с делом, о чем говорят неопровержимые факты. Так, в результате проводимых реформ в социальной сфере улучшилось материальное положение свыше четырех миллионов человек, повышены пенсии, зарплаты, пособия. Минимальная заработная плата увеличена почти вдвое, а минимальная пенсия – более чем на 70 процентов.

Сегодня наша страна занимает первое место в СНГ по уровню покупательной способности минимальной пенсии, а по объему среднемесячной пенсии находится на третьем месте.

Однако борьба с закоренелой коррупцией – это задача не одного дня и даже года, поэтому дел предстоит еще много. И тут следует еще раз упомянуть о молодых, прогрессивных кадрах, которые готовы эффективно выполнять поставленные перед ними президентом Ильхамом Алиевым приоритетные задачи.

«Во главе нашей политики находится гражданин Азербайджана»

И тут первое что приходит на ум, это задачи поставленные по расширению программы самозанятости населения. Нынешний уровень ее охвата составляет 10 тысяч семей, а в будущем году планируется увеличение до 15 тысяч семей. Основная цель программы - создание новых рабочих мест в государственном и частном секторах, развитие микробизнеса в стране.Также в данном контексте необходимо отметить решение вопроса проблемных кредитов граждан, решение жилищного вопроса семей шехидов, ветеранов Карабахской войны и т.д.

Нельзя не упомянуть и создание Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и центров ASAN xidmət, ставшие брендом Азербайджана. Очередным шагом в деле прозрачности и эффективности в сфере предоставления услуг гражданам стало создание Агентства DOST.

Целью Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST), является повышение качества услуг в сферах занятости, труда, инвалидности и социальной защиты, прозрачности в оказании данных услуг, применении инновационных решений и обеспечении удовлетворенности граждан. Центры DOST являются уникальным проектом, позволяющим оказывать из "одного окна" 126 услуг.

Образование – это будущее страны

И с этим нельзя не согласится, ведь, как известно, некачественное образование ведет к деградации будущих поколений и, как результат, к краху самого государства.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал необходимость превращения "черного золота" в человеческий капитал. И благодаря реформам в сфере образования наша страна успешно двигается к этой цели.

Ориентиром в этом деле служит "Государственная стратегия по развитию образования в Азербайджанской Республике", утвержденная Указом Президента Ильхама Алиева. В рамках этого документа Министерство образования провело масштабную работу. В частности, была подготовлена "Государственная программа по развитию талантливых детей и молодежи", внесены поправки в Закон "Об образовании", благодаря которым победители международных олимпиад зачисляются в вузы вне конкурса, в районах страны были построены модульные школы, увеличился охват дошкольного образования.

Кроме того, Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение об оплате за счет госбюджета расходов на образование лиц с I и II группами инвалидности, а также детей в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья.

Впервые в истории Азербайджана принят закон "О профессиональном образовании".

Задача аграрного сектора - обеспечение продовольственной безопасности страны

Реформы не обошли стороной и сельскохозяйственную сферу, являющуюся одной из стратегически важных. Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства, в результате продолжительных и системных реформ выросли объемы поставок сельхозпродукции на внутренний рынок, увеличился экспорт. В частности, объем производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 3,6%, а экспорт фруктов и овощей - на 28,2%.

В целях повышения доступности и качества услуг для фермеров на базе региональных отделов Министерства сельского хозяйства был создан Государственный центр аграрного развития. Отныне по принципу "единого окна" фермерам предоставляется около 70 услуг.

Все вышесказанное является лишь частью проделанной крупномасштабной работы. И не вызывает никаких сомнений, что новые преобразования выведут нашу страну на еще более высокий уровень развития.

Как заявил Президент: "Еще раз хочу сказать, чтобы и население знало, и каждый услышал меня. Проявлена сильная политическая воля. Мы хотим видеть Азербайджан современной, стремительно развивающейся страной, где прозрачность находится на первом месте, и добьемся этого. Никто не сможет помешать нам в этом деле!"

Эмилия Аббасова