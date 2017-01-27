Азербайджанские потребители стали более бережно относиться к своим расходам

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские потребители стали более рационально и бережно относиться к своим расходам в результате колебаний в мировой экономике и падения нефтяных цен.

Аналитическая группа Report отмечает, что, по данным Госкомитета статистики, в 2016 году розничные продажи в Азербайджане выросли всего лишь на 1,5% при росте доходов населения на 8,7%: "Население направляет свои средства на накопление. Это положительный фактор для Центробанка Азербайджана (ЦБА), так как при этих условиях отмечается нисходящая тенденция инфляции. Другой плюс заключается в том, что рост накоплений приводит к сокращению объемов импорта и, как следствие, положительно влияет на платежный баланс".

Однако, с другой стороны, экономия средств населением способствует замедлению темпов экономического роста. Сокращение потребительских расходов снижает экономическую активность. В результате, может снизиться уровень налоговых и таможенных сборов. Это замедление компенсируется снижением курса маната.

В то же время, стоит отметить, что население хранит большую часть накоплений "под подушкой", а меньшую - в банках: "В условиях слабой экономической активности и с учетом того, что доля средств в банках составляет 25-30%, их возврат в экономику кажется нереальным. Этот факт подтверждает сокращение объема кредитных вложений в экономику на 13,2% в 2016 году".

Аналитики Report полагают, что выход из сложившейся экономической ситуации в ближайшие годы возможен только за счет роста нефтяных цен: "В долгосрочной же перспективе потребительские расходы могут повыситься за счет стабильного роста доходов населения в результате диверсификации экономики и развития туристического сектора. В свою очередь, текущее экономическое положение сохранится еще в течение определенного периода".