Азербайджанские банки повысили курс продажи доллара

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Коммерческие банки Азербайджана в последние дни увеличили курс продажи наличного доллара. По наблюдениям аналитической группы Report, несмотря на укрепление маната, курс продажи доллара с 1,5980 на прошлой неделе вырос до 1,6060-1,6150 AZN/USD. Дешевле всего продает доллар ОАО KapitalBank. Здесь один доллар можно приобрести за 1,6060 маната. В других коммерческих банках курс продажи вырос до 1,61 AZN/USD.

Аналитическая группа Report считает, что рост курса продажи доллара в стране связан с его укреплением по отношению практически ко всем мировым валютам на международных валютных рынках. Этот фактор увеличил спрос на валюту на внутреннем рынке. Аналитики агентства полагают, что доллар еще больше укрепится на фоне ожидания повышения учетной ставки в США, и этот процесс окажет воздействие и на валютный рынок Азербайджана.

"Достижение паритета основной валютной пары USD/EUR к концу года приведет к повышению курса доллара в Азербайджане до 1,70 маната. Естественно, этот прогноз реален только при условии сохранения цен на нефть на отметке не ниже 45 долларов за баррель. В случае падения нефтяных котировок курс предположительно поднимется до,85 AZN/USD", - заключили аналитики.