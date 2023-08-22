Азербайджано-узбекские отношения – весомый вклад в единство тюркского мира

Современный независимый Азербайджан во имя достижения всех поставленных целей осуществляет успешную внутреннюю и внешнюю политику, ориентированную на будущее. Наша страна, неоднократно заявлявшая о своем намерении жить в условиях мира и дружбы со всеми го

Современный независимый Азербайджан во имя достижения всех поставленных целей осуществляет успешную внутреннюю и внешнюю политику, ориентированную на будущее. Наша страна, неоднократно заявлявшая о своем намерении жить в условиях мира и дружбы со всеми государствами и народами и представленная в самых влиятельных международных организациях, ведет активную работу, направленную на расширение взаимных связей и превращение этих отношений в многогранное сотрудничество, вносит достойный вклад в защиту и укрепление мира и безопасности в регионе и во всем мире. Надежный партнер, независимый Азербайджан, слова которого не расходятся с делами, вносящий важный вклад в утверждение мира и спокойствия на планете, после Второй Карабахской войны создал в регионе совершенно новые реалии. Предложения и инициативы в процессе восстановления мира в регионе, выдвинутые Азербайджаном, авторитет которого в регионе и мире неуклонно растет, принимаются как странами региона, так и сверхдержавами и международными организациями. Реализованные Азербайджаном крупномасштабные энергетические и транспортные проекты служат также развитию других государств, повышению благосостояния народов. Именно эти факторы придают импульс динамичному развитию двусторонних связей между Азербайджаном и различными странами. Важное место во внешней политике Азербайджана занимает развитие отношений со странами Центральной Азии, в том числе с Узбекистаном. В последние годы связи между Азербайджаном и Узбекистаном, одним из динамично развивающихся крупнейших государств Центральной Азии, неуклонно расширяются.

Хотя дипломатические отношения между нашими странами были установлены 2 октября 1995 года, между азербайджанским и узбекским народами, имеющими общую историю, религию и культуру, общие корни, с древних времен существовали традиционно дружественные и братские связи. Одним из таких примеров является тот факт, что гениальный узбекский мыслитель Алишер Навои написал свою «Хамсе», вдохновившись «Хамсе» великого Низами Гянджеви.

Бывший Президент Узбекистана Ислам Каримов, касаясь культурных связей между нашими государствами и народами, говорил, что возведение в Ташкенте и Баку памятников нашим гениальным предкам – Низами Гянджеви и Алишеру Навои, присвоение одной из улиц столицы Азербайджана имени всемирно известного астронома Мирзы Улугбека являются наглядными примерами исторически существовавших взаимного интереса и уважения между двумя народами.

Расположенный в Ичеришехер в Баку Бухарский караван-сарай, относящийся к XV веку, был построен приехавшими из Азии купцами. Могила азербайджанского философа, поэта и выдающегося религиозного деятеля, уроженца Карабаха Юсифа ибн Мухаммедджана Гарабаги, жившего в XVI-XVII веках, находится в узбекском городе Самарканд. Эти факты свидетельствуют о прошлом наших отношений и показывают, что еще в те времена между нашими народами существовали торговые и культурные связи.

Значительное развитие культурных связей между двумя братскими народами получили и в советское время. Во времена массовых репрессий в 30-х годах минувшего столетия десятки тысяч азербайджанцев нашли прибежище в Узбекистане. После разрушительного землетрясения в Ташкенте в апреле 1966 года непосредственное участие в восстановлении города принимали и азербайджанцы. Сегодня около 70 тысяч азербайджанцев принимают активное участие в социальной, общественной, экономической и других сферах узбекского общества. В частности, следует напомнить, что во времена руководства СССР, в особенности, в период власти Михаила Горбачева, азербайджанский и узбекский народы подвергались дискриминации в различных областях. Произошедшие в июне 1989 года ферганские события служат наглядным примером враждебного отношения руководства СССР, в частности, Михаила Горбачева, к тюркам.

Тот же сценарий можно увидеть в событиях 20 января в Баку и в Сумгайытских событиях.

В феврале 1918 года при поддержке большевиков военное крыло партии Дашнакцутюн совершило геноцид против узбеков в Кокандской губернии. Только за три дня в этом городе было убито около 10 тысяч мирных жителей, а всего было убито около 35 тысяч узбеков. В настоящее время, несмотря на проживание в стране многочисленной армянской общины, посольство Армении в Узбекистане и посольство Узбекистана в Армении не действуют.

После обретения Азербайджаном и Узбекистаном государственной независимости исторические дружеские и братские отношения получили дальнейшее развитие и после многих лет испытаний достигли нынешнего уровня. Великий лидер Гейдар Алиев и бывший Президент Узбекистана Ислам Каримов имеют исключительные заслуги в развитии отношений между двумя братскими странами и формировании межгосударственных отношений в годы независимости. В ходе визитов Президента Ислама Каримова в Азербайджан в 1996 году и общенационального лидера Гейдара Алиева в Узбекистан в 1997 году были определены стратегические направления отношений между двумя странами. Во время первого официального визита Президента Ислама Каримова в Азербайджан 26-27 мая 1996 года между двумя странами был подписан пакет документов, состоящий из 18 соглашений, в том числе Договор о дружбе и сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.

21-22 октября 1996 года Президент Азербайджана Гейдар Алиев посетил Ташкент для участия в IV Форуме глав государств тюркоязычных государств и праздновании 660-летнего юбилея выдающегося государственного деятеля Амира Теймура.

Официальный визит общенационального лидера Гейдара Алиева в Узбекистан 18-19 июня 1997 года можно расценить как новый этап в развитии отношений. В ходе этого визита в Ташкенте между нашими странами было подписано 19 документов, среди которых особое значение имеет Договор о дальнейшем развитии сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, укреплении отношений дружбы и партнерства. Эти документы создали прочную фундаментальную договорно-правовую базу для успешного сотрудничества двух стран. Выступая на церемонии подписания документов, Президент Азербайджана Гейдар Алиев сказал: «Мы хотим иметь в Азербайджане надежные партнерские отношения с Узбекистаном и сделаем все возможное, чтобы эти отношения были, развивались и укреплялись». Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов отметил: «Отношения между двумя странами будут носить характер именно стратегического сотрудничества».

Высоко оценивая исторические заслуги обоих лидеров, Президент Ильхам Алиев говорил: «Отношения между нашими народами и в советские времена были очень близкими, строились на основе братства. А в период независимости лидеры двух стран – Гейдар Алиев и Ислам Каримов – сыграли очень важную роль в достижении сегодняшнего уровня двусторонних отношений. То есть у нашей дружбы большая история и исторические корни. Но в последние годы Узбекистан и Азербайджан, уже как независимые страны, подняли это сотрудничество на высокий уровень».

Открытие посольств Азербайджана в Узбекистане в 1996 году и Узбекистана в Баку в 1998 году стало еще одним вкладом в дальнейшее укрепление отношений между нашими странами.

Президент Ильхам Алиев, успешно продолжающий политику великого лидера Гейдара Алиева, также уделяет особое внимание развитию дружественных и братских отношений с Узбекистаном во всех областях. В ходе государственного визита главы государства 23-24 марта 2004 года в Узбекистан была подписана Декларация о дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.

В этом документе, заложившем основу стратегического партнерства, стороны выразили решительную поддержку мирному урегулированию бывшего карабахского конфликта и выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ. Узбекистан всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана в бывшем карабахском конфликте. Таким образом, Узбекистан стал единственной страной Центральной Азии, проголосовавшей за резолюцию «Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана», вынесенную на голосование Генеральной Ассамблеи ООН 14 марта 2008 года.

31 марта 2021 года на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Азербайджан с возвращением Карабаха и восстановлением исторической справедливости. А на состоявшемся в ноябре того же года в Стамбуле VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что на средства Узбекистана в Физули будет построена школа. Работа в этом направлении уже завершена.

В достижении высокого уровня азербайджано-узбекских отношений решающую роль играют доверительные отношения Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева. Не случайно оба президента, помимо государственных и официальных визитов, часто встречаются в рамках различных международных мероприятий.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, 2022 год был особенно продуктивным с точки зрения развития азербайджано-узбекских отношений. Три визита главы нашего государства в Узбекистан являются показателем большой значимости, придаваемой Президентом Азербайджана развитию сотрудничества с братской страной. Президент Азербайджана совершил государственный визит в Узбекистан 21-22 июня прошлого года, был почетным гостем Самаркандского саммита стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, проходившего 15-16 сентября, а 10-11 ноября Президент Ильхам Алиев находился с визитом в Узбекистане для участия в IX саммите Организации тюркских государств. Достигнутые в ходе всех этих визитов договоренности обозначили основные векторы сотрудничества с Узбекистаном, который является одной из ведущих стран Центральной Азии.

Азербайджан и Узбекистан, расположенные на важных транспортных артериях, активно сотрудничают в транспортной сфере. Благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева в нашей стране создан ряд важных транспортно-логистических инфраструктур, посредством которых Азербайджан интегрирован в международные транспортные сети.

Все это послужит дальнейшему увеличению объемов грузоперевозок через Азербайджан из стран Центральной Азии, в том числе из Узбекистана. Важное значение в этой связи имеет Соглашение о международных автомобильных связях между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан, подписанное во время государственного визита Президента Ильхама Алиева в Узбекистан в июне прошлого года.

Одним из основных направлений, на которое обратили внимание главы государств во время этого визита, стало развитие сотрудничества в области культуры. Именно как выражение этого намерения группа деятелей культуры Азербайджана и Узбекистана распоряжениями глав государств была награждена высокими почетными званиями, орденами и медалями. А недавно, 1-4 августа, в Баку в очень торжественной обстановке прошли Дни культуры Узбекистана.

Ожидаемый 22 августа государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан призван стать новой страницей в истории отношений между нашими братскими странами. В повестку дня этого визита включены вопросы дальнейшего укрепления азербайджано-узбекских отношений, стратегического партнерства и расширения многогранного сотрудничества. В ходе визита планируется обсудить увеличение объема товарооборота, укрепление делового сотрудничества на региональном уровне, поощрение совместных инвестиционных проектов, эффективное использование возможностей в транспортном и транзитном секторе, подписание ряда важных документов.

Запланированный визит Президента Узбекистана на освобожденные от оккупации территории – это еще один показатель поддержки и вклада братской страны в проводимые Азербайджаном восстановительно-созидательные работы. В ходе визита предусматривается открытие здания школы на 960 ученических мест, построенного Узбекистаном в Физули, ряда недавно построенных объектов и ознакомление с новыми проектами.

Азербайджано-узбекские отношения, опирающиеся на общие корни и многолетнюю историю, сегодня стремительно развиваются в соответствии с реалиями нового времени. Более 160 документов, подписанных на сегодняшний день между двумя странами, в том числе Декларация об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества, создали прочную правовую базу для его дальнейшего развития. Укрепляющиеся с каждым днем связи Азербайджана с Узбекистаном, а также другими странами Центральной Азии, вносят значительный вклад в развитие как наших стран и народов, так и всего тюркского мира.