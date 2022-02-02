Азербайджано-турецкое военное сотрудничество – укрепление региональной безопасности

1 февраля Милли Меджлис Азербайджана утвердил Шушинскую декларацию, подписанную Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в городе Шуша 15 июня 2021 года. 3 февраля документ будет рассмотрен па

1 февраля Милли Меджлис Азербайджана утвердил Шушинскую декларацию, подписанную Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в городе Шуша 15 июня 2021 года. 3 февраля документ будет рассмотрен парламентом Турции.



На фоне нарастающей день ото дня напряженности во всем мире вновь подтверждается глобальная, региональная и двусторонняя значимость Шушинской декларации. Ныне государства в большей степени страдают от терроризма, угроз территориальной целостности, сепаратизма, нежели от экономических проблем, порожденных пандемией COVID-19. Все эти аспекты отражены в Шушинской декларации. "В случае, если по мнению одной из сторон будет иметь место угроза или агрессия со стороны третьего государства или государств против ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности признанных на международном уровне границ, Стороны проведут совместные консультации и в целях устранения данной угрозы или агрессии осуществят инициативы в соответствии с целями и принципами Устава ООН, окажут друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН. После определения путем безотлагательных обсуждений объема и формы данной помощи будет принято решение об обеспечении оборонных нужд для принятия совместных мер и организована координированная деятельность силовых и управленческих структур Вооруженных сил”, - отмечается в декларации.



В последние годы Азербайджан и Турция усилили взаимное содействие и поддержку в вопросах обеспечения безопасности и территориальной целостности. Сотрудничество в военной сфере является наглядным свидетельством претворения в жизнь положений, закрепленных в Шушинской декларации. Армия Турции, являющейся членом НАТО, по праву считается одной из самых мощных во всем мире. Опыт братской страны в военной сфере успешно перенимает азербайджанская сторона.



1 февраля министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках визита в Турцию провел встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и своим коллегой Хулуси Акаром. Говоря о двустороннем военном сотрудничестве на брифинге по итогам встречи, Хулуси Акар отметил: “Шушинская декларация - документ, определяющий наш путь и стратегию”.



В декларации, в частности, говорится: “Стороны будут поощрять направленные на укрепление обороноспособности и военной безопасности обмен личным составом, проведение совместных занятий и учений, повышение способности взаимодействия вооруженных сил двух стран, тесное сотрудничество в управлении оружием и боеприпасами, основанном на современных технологиях, и обеспечение с этой целью координированной деятельности уполномоченных структур и учреждений. Азербайджан и Турция будут поддерживать проведение военных учений вместе с армиями других дружественных государств”.



Говоря о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, министр обороны нашей страны генерал-полковник Закир Гасанов подчеркнул, что по поручению Президента Ильхама Алиева проводятся реформы в Азербайджанской Армии, которая приводится в соответствие с турецким образцом. “Турция оказывает Азербайджану большую поддержку в этом направлении”,- сказал министр обороны.



Турция привержена принципам, закрепленным в Шушинской декларации. Официальные лица братской страны подчеркивают важность обеспечения территориальной целостности и безопасности Азербайджана на встречах с представителями США, ЕС и России. Азербайджанский вопрос также обсуждался 1 февраля на переговорах между представителем президента Турции Ибрагимом Калыном и советником президента США по национальной безопасности Джеком Салливаном.



Не стоит сбрасывать со счетов напряженность вокруг Украины. И в этом вопросе Азербайджан и Турция выступают с единых позиций. Две братские страны отстаивают такие фундаментальные принципы международного права, как неприкосновенность международно-признанных границ, выступают против сепаратизма. Эти вопросы нашли отражение и в Шушинской декларации.



14 января нынешнего года Президент Ильхам Алиев посетил Украину. На 3 февраля запланирован визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в эту страну. Это еще раз подтверждает созвучность позиций Анкары и Баку во внешнеполитической деятельности. События лишний раз подтверждают непреложную истину - Шушинская декларация была продиктована велением времени.



Стоит отметить и успешное двустороннее сотрудничество Азербайджана и Турции в обеспечении международной энергетической безопасности. Европейский союз планирует обсудить на этой неделе с Азербайджаном вопрос увеличения поставок природного газа в Европу. В ходе обсуждений будут рассмотрены возможности увеличения экспорта азербайджанского “голубого топлива” посредством Трансадриатического трубопровода (TAP).



Таким образом, Азербайджан и Турция, выполняя свои обязательства по Шушинской декларации, стоят на страже международного права, демонстрируя союзнические и поистине братские отношения.