Азербайджано-французские отношения: Перед лицом новых вызовов

За последние две недели французская политика претерпела серьезные изменения. После назначения нового премьер-министра, в правительстве была сделана перестановка. Но не стоит ждать серьезных изменений - новое правительство, скорее всего, продолжит политику

За последние две недели французская политика претерпела серьезные изменения. После назначения нового премьер-министра, в правительстве была сделана перестановка. Но не стоит ждать серьезных изменений - новое правительство, скорее всего, продолжит политику предыдущего по отношению к Азербайджану.

При этом есть вероятность даже усиления риторики, которая вредит отношениям между двумя странами. Это связано с тем, что назначение Габриэля Атталя не изменило кабинет радикально - здесь сохранились ключевые министры и появились новые, все известные своей антиазербайджанской позицией.

В первую очередь важно обратить внимание на то, что новый премьер-министр, которому всего 34 года, не обладает значительным политическим багажом, но компенсирует их ораторским искусством. Атталь, чей индекс популярности находится на рекордно высоком уровне, сделал свою карьеру в самый сложный для Франции. Его понимание того, что необходимо услышать французским политическим кругам и обществу во времена пандемии COVID19, дало ему весомый кредит доверия как человеку, способному поддерживать ежедневный контакт с нацией и отвечать на самые сложные вопросы оппозиционных политиков и законодателей.

По мнению французской газеты Le Monde, одним из самых сильных качеств Атталя, которого бывший премьер-министр Жан Кастекс прозвал "молодым Габриэлем", является его способность не наживать врагов во французской политической сфере. В этом отношении можно с уверенностью сказать, что он не будет противостоять оппозиционным законодателям, в первую очередь у депутатов от Les Republicains, в вопросе отношения к Азербайджану. Также можно ожидать, что его взгляды совпадут с самыми ярыми антиазербайджанскими законодателями, такими как Валери Пекресс, Анн Идальго, Лоран Вокье, Эрик Сиотти и Франсуа-Ксавье Беллами (все LR, кроме Идальго).

Почему? В первую очередь потому, что новый премьер-министр Франции будет стремиться найти общий язык по как можно большему числу вопросов с теми, кто противостоит нынешнему правительству. Вопрос Азербайджана представляет собой идеальную почву для сближения интересов, а поскольку Атталь мастерски умеет налаживать и держать открытыми все линии связи, этот вопрос, несомненно, станет способом навести мосты, а не сжечь их.

Во-вторых, что еще более важно, Габриэль Атталь был и остается ярым сторонником Армении, поскольку он был единственным министром в правительстве Макрона, который открыто посещал митинги и собрания армянской диаспоры. Такая демонстрация поддержки со стороны министра, который по всем политическим протоколам должен воздерживаться от таких шагов, - неприятный знак для будущего азербайджано-французских отношений.

Но проблема не только в Аттале. Новый министр иностранных дел Стефан Сежурне, бывший партнер Атталя, также был вовлечен в вопросы азербайджано-армянских споров. Сежурне инициировал резолюцию, требующую введения санкций против Азербайджана. В своем интервью France Inter в сентябре Сежурне выразил сожаление, что партнеры по ЕС недостаточно поддерживают приверженность Франции в этом вопросе санкций против Азербайджана. "Мы пытаемся создать коалицию", - сказал он. Его последнее заявление, уже в качестве министра иностранных дел Франции, в котором он представил свои планы французскому дипломатическому корпусу, сводилось к тому, что "Франция продолжит оказывать поддержку Армении".

Третье министерское изменение, которое является наиболее любопытным с точки зрения Азербайджана, - это Рашида Дати. Давний друг Азербайджана, проницательный и умелый политик, Дати налаживала связи с Азербайджаном на протяжении последнего десятилетия. Ее поддержка представляет собой возможность появления в новом французском правительстве единственного звена, которое может оказаться способным восстановить отношения между двумя странами, понесшие огромный ущерб за последние 4 года. Тем не менее не стоит ожидать, что она выступит в качестве посредника между странами, Дати - опытный политик, который знает, как избежать политических "мин".

Но Рашида Дати не станет и одним из тех политиков, которые "нападают" на Азербайджан, в первую очередь из-за ее конфликта с мэром Парижа Анн Идальго, которая придерживается критических взглядов на Азербайджан, а также из-за недавнего исключения из Французской республиканской партии (из-за согласия на роль министра), которая является нынешним центром всех нападок на Азербайджан.

Сохранивший свой пост министр обороны Себастьен Лекорню также известен своей антиазербайджанской позицией. В интервью 2020 года Лекорню назвал Азербайджан "агрессором" и заявил, что Франция должна поддержать Армению в карабахском конфликте.

Таким образом, Азербайджан не может рассчитывать на Францию как на честного брокера и посредника в отношениях с Арменией. Президент Франции открыто заявляет своим французским вооруженным силам, что страна будет стоять на стороне Армении, премьер-министр посещает проармянские митинги, а министр иностранных дел говорит дипломатической команде о дальнейшей поддержке Армении, вариантов перезагрузки отношений между Азербайджаном и Францией практически не остается.

Джамал Мустафаев