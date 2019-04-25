Азербайджано-европейские связи - 101 год сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ

Азербайджан и Европу связывает многовековое сотрудничество в политической, экономической, культурной и научной сферах. Красный цвет на флаге АДР, провозглашенной 101 год назад, символизирует модернизацию, европеизацию. Это лишний раз доказывает, что сотрудничество с Европой, европейская интеграция – один из столпов азербайджанского государства. Нынче выразителем интересов Европы является Европейский Союз. Азербайджан, более века назад взявший курс на европеизацию, ныне является полноправным партнером ЕС, успешно развивая двустороннее сотрудничество в экономической, торговой, культурной, политической и социальной сферах. После восстановления независимости Азербайджан наладил многовекторное сотрудничество с Европой, особенно успешно проявившееся в поставке энергоносителей. Азербайджан, и это признают все без исключения, является надежным гарантом энергобезопасности Европы.

Проведем краткий экскурс в историю азербайджано-европейского сотрудничества. После восстановления независимости в 1991 году Азербайджан был одним из тех, кто подставил плечо Европе, став донором для европейской экономики. За это время отношения между Азербайджаном и ЕС успешно развивались в рамках программ TACIS, TRACECA, INOGATE и ECHO.

Послужной список можно продолжить не менее успешными проектами. Но, конечно, же основным вектором сотрудничества было и остается обеспечение энергоресурсами. В этом отношении особо знаменательным является подписанный 7 ноября 2006 года в ходе визита президента Ильхама Алиева в Брюссель "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Азербайджаном и ЕС в энергетической сфере", открывший широкие перспективы двустороннего сотрудничества. Главными целями меморандума являются диверсификация источников энергопоставок в Европу и обеспечение европейской энергобезопасности, развитие и модернизация энергетической инфраструктуры Азербайджана, рациональное потребление энергии и использование возобновляемых источников энергии. 1 января 2007 года на смену TACIS пришла программа ЕИСП (Европейский инструмент соседства и партнёрства). Наделенная более широким мандатом и более обширным полем деятельности, программа ЕИСП является основным финансовым инструментом претворения в жизнь политики европейского соседства. Демократия и права человека, облегчение перехода к рыночной экономике, поддержка стабильного развития – постулаты программы ЕИСП. Она также предполагает сотрудничество по ряду других вопросов, представляющих обоюдный интерес.

Программа TRACECA, которую порой называют "новым шелковым путем", призвана расширить сотрудничество в транспортной сфере между Центральной Азией, Кавказом и Европой. TRACECA (программа международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнёрами по организации транспортного коридора "Европа — Кавказ — Азия") была учреждена 3 мая 1993 года в Брюсселе на конференции министров торговли и транспорта пяти центральноазиатских и трех южнокавказских стран. Цель программы – поощрение альтернативных путей выхода вышеназванных стран на европейские и мировые рынки при поддержке их политической и экономической независимости, создание скорого и финансово выгодного транспортного коридора из Европы в Центральную Азию и в обратном направлении по Черному морю и через Кавказ.

Программа "Восточное партнерство" была инициирована Польшей и Швецией 26 мая 2008 года на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. В настоящее время программа оказания Европейским Союзом помощи странам Восточного партнерства на 2014-2020 гг. продолжается в рамках Европейского инструмента соседства. В этом контексте финансовое содействие Азербайджану оказывается на основе ежегодно подписываемых программ деятельности. В 2014-2017 гг. основными направлениями финансирования было развитие регионов и сельской местности, реформы в сфере юстиции, приоритеты развития образования и навыков.

В то же время Азербайджан и ЕС провели многочисленные встречи и заседания по правам человека и демократизации. В августе-сентябре 2015 года Центризбирком Азербайджана провел совместно с ЕС обширные тренинги и семинары по усилению процедур регистрации кандидатов на выборах в Милли Меджлис и рассмотрения обращений.

Успешно развивается сотрудничество между ЕС и Азербайджаном в энергетической сфере. Стоит отметить, что Азербайджан является стратегическим партнером ЕС. На долю нашей страны приходится 5% потребности ЕС в нефти. Азербайджан играет исключительную роль в газопоставках на европейские рынки посредством Южного газового коридора. Стоит отметить, что фундамент стратегического партнерства между нашей страной и ЕС в энергетической сфере заложил подписанный в 2006 году Меморандум о взаимопонимании, охвативший четыре направления деятельности: адаптация законодательства, укрепление снабженческих и транзитных систем, рациональное использование энергоресурсов, техническое сотрудничество и обмен опытом. Азербайджано-европейское сотрудничество в энергетической сфере не ограничивается рамками Меморандума. В январе 2011 года Азербайджан и Еврокомиссия подписали в Баку "Совестную декларацию о Южном Газовом Коридоре", призванную обеспечить диверсификацию источников энергопоставок для Европы путем транспортировки газа из Азербайджана, Центральной Азии и Среднего Востока.

Инфраструктура этого стратегического проекта охватывает расширение Южнокавказского трубопровода, строительство Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов, по которым газ из недр Каспия, в частности, с месторождения "Шахдениз-2" будет транспортироваться в Европу. Таким образом, азербайджанский газ попадет через Грузию и Турцию в Болгарию, Грецию и Италию. На первой стадии разработки крупного месторождения "Шахдениз-2" в Турцию будет транспортировано 6 млрд кубометров газа, а в европейские страны – 10 млрд кубометров.

Торговые связи между Азербайджаном и ЕС регулируются Соглашением о партнерстве и сотрудничестве. Стоит отметить, что Азербайджан сохраняет пальму первенства среди торговых партнеров ЕС. По статистике, в январе-сентябре 2016 года на долю ЕС приходилось 37,12% (4 млрд 730 млн долларов) во внешнеторговом обороте нашей страны. В азербайджанском экспорте ЕС отводится 45,87%, а в импорте - 27,89%. На азербайджанский рынок ЕС экспортирует автомобильное и транспортное оборудование, а Азербайджан поставляет в Европу нефть и газ (98% общего объема экспорта). Крупнейшим торговым партнером нашей страны является Италия (1,445 млрд долларов или 30,5%), на втором месте – Германия (768 млн 70 долларов или 16,25%), третье место занимает Великобритания (449 млн 71 доллар или 9,5%).

Стороны существенно продвинулись и в научно-культурном сотрудничестве. Азербайджанские вузы, студенты и преподаватели могут воспользоваться Европейской образовательной программой "Erasmus+". Программа позволяет учителям и студентам проходить стажировку и обучение в европейских университетах сроком на 3-12 месяца. В 2015 году на обучение в Европу из Азербайджана отправились 250 студентов и преподавателей, а обучение в наших вузах выбрали 85 европейцев.

В целом, Азербайджан обладает большим потенциалом для расширения сотрудничества с Европой. Однако оккупация Нагорного Карабаха препятствует реализации этого потенциала. ЕС поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, но можно сделать значительно больше, в первую очередь, задействовав рычаги давления на оккупанта.

ЕС является крупнейшим торговым партнером Азербайджана. Наша страна не получает гуманитарной и другой помощи от ЕС, поэтому свободна и независима в обсуждении вопросов двусторонней повестки. В связи с этим в контексте сотрудничества с ЕС неправомерно сравнивать нашу страну с Грузией, Молдовой и Украиной, поскольку эти страны получают субсидии от ЕС.

Учитывая вышеизложенное, есть все основания ожидать расширения сотрудничества между Азербайджаном и Европой. Ну а красный цвет на флаге Азербайджана красноречивее всяких слов…