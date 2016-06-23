​Азербайджанцы Украины: Нас ждут серьезные испытания - МНЕНИЕ

"Азербайджанцы Украины обладают способностью влиять на решения этой страны касательно Азербайджана"

Киев. 23 июня. REPORT.AZ/ После недолгого перерыва, недавно азербайджанцы вновь собрались в Баку. К проведению съездов азербайджанцев мира, фундамент которых был заложен общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, приступили с 2001 года. Цель состоявшегося в Баку 3-4 июня этого года очередного IV съезда азербайджанцев мира отличалась от предыдущих с точки зрения нынешних процессов.

Тот факт, что азербайджанцы собрались вместе на фоне недавних событий в регионе и мире, изменения экономических и политических факторов, и в частности, последних диверсий на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, послужило важным сигналом.

Это также подтвердили рекомендации и заявления, сделанные президентом Ильхамом Алиевым во время выступления перед азербайджанцами мира.

Глава государства подчеркнул значимость съезда с точки зрения еще большей активности и объединения азербайджанцев мира.

Президент Азербайджана сказал, что не хочет, чтобы была разорвана связь азербайджанцев мира с исторической Родиной: "В этом случае азербайджанское государство окажет им еще большую поддержку. За рубежом проживают миллионы азербайджанцев. Мне бы хотелось, чтобы они играли более активную роль в общественно-политической жизни государства, в котором живут. Подрастающее молодое поколение также должно иметь связь с Азербайджаном и знать азербайджанский язык".

Глава государства отметил, что Государственный комитет по работе с диаспорой и послы Азербайджана в различных странах имели постоянную связь с диаспорными организациями: "Раз в два года я встречаюсь с послами и поручаю им работать с диаспорными организациями".

В своем выступлении президент Азербайджана отметил важность укрепления связей между диаспорными организациями и послами, необходимость здоровой конкуренции азербайджанцев, и добавил, что сила в единстве.

Выразив сожаление тем, что азербайджанцы не играют достаточно важной роли в общественно-политической жизни страны, в которой проживают, не могут построить тесные отношения со СМИ этих стран, глава государства заявил о важности придачи данному вопросу особого значения.

Напомнив о важности построения тесных связей с печатью и актуальности информационной борьбы в современном мире, президент Ильхам Алиев призвал азербайджанцев уделить этому особое внимание. Посоветовав проживающим за рубежом азербайджанским бизнесменам вкладывать инвестиции в Азербайджан, глава государства призвал всех азербайджанцев быть в нынешней ситуации более сплоченными.

Как во время, так и после съезда, высказанные президентом Азербайджана мысли стали основным аргументом при выступлениях азербайджанцев и их заявлениях в СМИ. Следует особо отметить, что поднятые главой государства вопросы полностью совпадают с их планами.

Украина занимает одно из первых мест среди стран, где проживает наибольшее количество азербайджанцев. Проявленная за последние годы азербайджанцами этой страны активность и наблюдающиеся различные связанные с нашей диаспорой процессы всегда были в центре внимания.

Бакинский съезд и слова главы государства вызвали широкие обсуждения в этой стране.

Председатель Объединенного Конгресса Азербайджанцев Украины (ОКАУ), президент Ассамблеи национальностей Украины Ровшан Тагиев заявил Report, что съезд послужил серьезным толчком для деятельности проживающих в Украине азербайджанцев: "Высказанные президентом Ильхамом Алиевым мысли, оказанные главой государства внимание и забота по отношению к представителям диаспоры, послужили для нас стимулом. Мы, азербайджанцы, старались проявить активность во всех сферах Украины. В большинстве случаев это нам удается. Нашим основным приоритетом является высказанная в свое время общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и продолжаемая сегодня президентом Ильхамом Алиевым мысль о том, что азербайджанцы мира должны быть едины. Основываясь на рекомендации главы государства, мы провели заседание. Мы также решили провести заседания по регионам и реализовать наши проекты, исходящие из рекомендаций президента Ильхама Алиева.

К примеру, нами было принято решение о создании единого медиа центра по Украине. Здесь соберутся как местные журналисты, так и журналисты из Европы. Так как, мы обладаем возможностью распространять азербайджанские реалии не только в Украине, но из Украины в Европу и по всему миру.

Территории Азербайджана оккупированы уже более 22-ти лет и на нас возложена большая ответственность за распространение этой действительности по всему миру. Мы также имеем тесные связи с Государственным комитетом по работе с диаспорой Азербайджана и координируем свою работу".

По его словам, в соответствии с рекомендацией президента Ильхама Алиева также приступили к пропаганде вложения инвестиций в Азербайджан: "Мы планируем привлечь в Азербайджан не только азербайджанских, но и украинских бизнесменов, а также действующих в этой стране предпринимателей из Европы".

Председатель ОКАУ сказал, что основным вопросом для них является участие азербайджанцев в политической жизни Украины, их работа в госорганах страны и пр.: "В состав принявшей участие на съезде украинской делегации в основном вошли азербайджанцы, представленные в областных парламентах и госструктурах страны. Кроме того, существует значительное количество как местных украинцев, так и проживающих в этой стране представителей других национальностей, которые при необходимости высказывают наши мысли.

Основная цель заключается в том, чтобы быть представленными в Верховной Раде Украины. Очень жаль, что несмотря на многочисленность наших соотечественников в Украине, пока в Верховной Раде нет ни одного азербайджанца. Главные решения в Украине принимаются Верховной Радой, здесь же собраны и основные пропагандистские силы медиа. Представьте, что означает присутствие в данном законодательном органе азербайджанца. Мы, проживающие в Украине азербайджанцы, никогда не преследовали целью получить от нашей Родины - Азербайджана материальную или какую-либо другую поддержку.

Однако, в данном вопросе в определенном смысле нам необходима поддержка".

Председатель Союза азербайджанской молодежи Украины Ильхама Аллахвердиева отметила Report, что IV съезд азербайджанцев мира, который объединил порядка 500 участников из 49 стран, хорошая платформа для консолидации политически и общественно-активных азербайджанцев из разных уголков мира: "Один из показательных моментов в современном азербайджанском диаспорском движении является усиление роли молодежи в этом процессе. Это отметил в своём обращение и президент Азербайджана Ильхам Алиев. На этом Съезде впервые отдельно была выведена дискуссионная панель, посвящённая молодежи: "Опыт прошлого и современное мышление - молодежь в азербайджанском движении диаспоры: новый взгляд и новая стратегия", на котором я выступила одним из спикеров, поделившись опытом становления и развития азербайджанского молодежного движения в Украине, целях, стратегии и перспективах Союза азербайджанской молодёжи в Украине (САМУ). Говоря о задачах и целях - в рамках САМУ мы формируем активную и сознательную азербайджанскую молодежь, представители которой являются примерными гражданами той страны, в которой они проживают и молодёжь, которая сейчас занимает и в будущем будет ещё активнее занимать свои достойные места в общественной, политической, дипломатической, экономической, научной и культурной сферах Украины. И в этом направлении у нас есть успехи. Такая тенденция и подход должны быть и в других странах, где проживают азербайджанцы. Каждый из нас должен стараться быть успешным без потери своей национальной самоидентификации. Это будет способствовать ещё большему развитию азербайджанской диаспоры, а также укреплению азербайджанского лобби. К этому призывал и президент Азербайджана Ильхам Алиев на IV Съезде азербайджанцев мира - азербайджанцы должны быть в большем количестве представлены в органах местной власти и других структурах в тех или иных странах. Также президент отметил важность более тесного сотрудничества с местными СМИ. В этом направлении мы также активно работаем, не только налаживая контакты с украинскими медиа, но и формируем в своих рядах профессиональных журналистов и блогеров - с этой целью у нас будет запуск в этом году Школы журналистики. В целом, IV Съезд азербайджанцев мира прошёл успешно и был организован на высоком уровне и способствовал обмену опытом между делегациями азербайджанской диаспоры из разных стран, а также формированию единой стратегии развития азербайджанской диаспоры".

Председатель Конгресса Азербайджанцев Украины по Харьковской области Гурбан Аббасов заявил Report, что подобное собрание в Баку азербайджанцев при господдержке служит для них большим стимулом: "Вы знаете, что в Харькове очень много студентов, и это означает, что молодежное движение здесь довольно сильное. Мы уделили данному вопросу особое внимание. Во всех городах Харьковской области существуют наши центры, в которые в основном привлекается молодежь.Основное внимание нами уделяется информационному обмену, главным вопросом которого является факт оккупации территорий Азербайджана. Все мысли, высказанные президентом Ильхамом Алиевым на съезде, являются нашими основными приоритетами. В особенности, нами уделяется внимание работе с местными СМИ".

Г.Аббасов отметил о проведении пропаганды для привлечения в Азербайджан туристов из Харькова, а также для создания среди бизнесменов интереса к Азербайджану.

Председатель конгресса подчеркнул важность, которую представляет для них совместная деятельность азербайджанцев: "Я не вижу никакого препятствия для нашего единства. Просто, мы не должны отказывать друг другу в поддержке. По сравнению с лидерами общин других наций, председатель нашего конгресса по Украине Ровшан Тагиев является самой известной личностью. Его выступления и обращения вызывают серьезную реакцию в руководстве Украины. Мы должны воспользоваться этим единством".

Г.Аббасов также заявил о желании создать в Азербайджане отдельный телеканал, связанный с работой с диаспорой.

Председатель действующего в Николаевской области Украины Центра азербайджанской культуры и образования имени Гейдара Алиева Юнус Алиев подчеркнул Report, что собрание в Баку азербайджанцев мира и их объединение вокруг президента Ильхама Алиева в очередной раз показывает международному сообществу нашу сплоченность и силу Азербайджана: "Наши враги должны сделать из этого серьезные выводы и не мешать нам. Мы - азербайджанцы всегда гордились сильным и могущественным азербайджанским государством".

Ю.Алиев добавил, что исходя из результатов Бакинского съезда, они построили множество планов: "Мы объединяем силы во главе с Ровшаном Тагиевым. Николаевская область достаточно большая. Здесь действует несколько школ на азербайджанском языке. Мы хотим увеличить их число и в других местах. Кроме того, планируем отметить один из традиционных украинских праздников и пригласить на мероприятие губернаторов других областей. Это поможет эффективности нашей пропаганды.

Также нами установлены имена азербайджанцев, сражавшихся за город Николаев в годы II Мировой войны. Нам бы хотелось увековечить их память. Нами возведен памятник лишь бойцам 416-ой Таганрогской азербайджанской дивизии".

По словам заместителя председателя Конгресса Азербайджанцев Украины по Днепропетровской области Наджафа Ахмедова сказал Report, IV съезд Азербайджанцев мира и внимание, оказанное на съезде президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым азербайджанцам мира, воодушевило их: "Вслед за съездом, мы - азербайджанцы Украины провели в Баку заседание и построили общий план. Мы уже приступили к его реализации и строим свою работу в соответствии с рекомендациями президента Азербайджана. Днепропетровск является одним самых крупных и важных с политической и экономической точек зрения областей Украины. Мы отдаем предпочтение участию в органах местной власти и наша молодежь играет в этом основную роль. Кроме того, оказываем им большую поддержку. Свои кандидатуры в областные избирательные органы и другие структуры выдвигает большое количество азербайджанской молодежи. Верим, что в результате совместных усилий добьемся хороших результатов. На ждут серьезная работа, испытания и удача. Мы уверены в этом".

Н.Ахмедов сказал, что Конгресс Азербайджанцев Украины является самой активной организацией страны и его руководитель Ровшан Тагиев обладает достаточной политической силой: "Это является для нас основным дивидендом в дальнейшей работе".