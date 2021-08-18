Азербайджан возродит туристический потенциал Карабаха

Помимо туристических центров, в Карабахе и Восточном Зангезуре есть большой потенциал для организации туристических маршрутов

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) рекомендовала государствам в 2021 году сосредоточиться на стимулировании внутреннего туризма в качестве первого шага для возрождения отрасли. Впрочем, особого выбора в силу известных обстоятельств, у них и нет – пока статистика по коронавирусу заставляет многие страны придерживаться карантинных мер и ограничивать въезд для иностранцев.

Надо признать, наряду с достаточным количеством проблем и пробелов в рекреационной сфере Азербайджана, в последние годы налицо и очевидный прогресс – увеличилось количество туристических маршрутов, направлений, объектов. Самое главное, туризм стал явлением круглогодичным и при грамотном подходе – довольно прибыльным бизнесом.

Безусловно, это мощный стимул для потенциальных инвесторов увеличивать вложения в развитие этого сектора. Тем более, что постепенно для них откроются новые масштабные возможности – Азербайджан поставил целью в ближайшие годы возродить в полной мере туристический потенциал Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических регионов.

Леса, горы, водопады, чистый как стеклышко воздух, минеральные источники, исторические памятники – можно ли найти место, лучшее для отдыха, чем то, где все эти блага сосредоточены на одной территории? А ведь этим всем может похвастаться каждый из районов и сел Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов: уникальная природа, богатейшее историческое и культурное наследие, бальнеологические ресурсы – туристический потенциал этих земель неисчерпаем.

Впрочем, отдыхать и полечиться сюда приезжали отовсюду еще задолго до прихода советской власти, а потом здесь были построены известные всесоюзные здравницы и дома отдыха.

За 30 лет оккупации армянские захватчики методично уничтожали и эти объекты… Восстановить, отстроить и создавать новые - еще лучше и современнее – сегодня первостепенная задача для возрождения богатого туристического потенциала освобожденных территорий.

Уникальный Истису

На снятых в ходе поездки Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Кяльбаджарский и Лачынский районы видеокадрах запечатлено, в какие руины превратился некогда знаменитейший санаторий в поселке Истису, построенный рядом с уникальным источником лечебной воды. А ведь он один из первых лечебно-оздоровительных курортов на Кавказе, построенный в 1928-ом году и 1970-ом получивший статус всесоюзного.

Источников с живительной водой здесь несколько, и температура воды в глубине достигает почти 90 градусов! Это уникальный водный ресурс в прямом смысле слова – аналогов по составу воды ему нет нигде в мире. До оккупации там достаточно успешно функционировали заводы по розливу минеральных вод, продукция которых пользовалась большим спросом. Затем оккупанты начали варварски использовать данный источник в своих целях, выпуская продукцию под своим брендом и более того, экспортируя ее в дальнее зарубежье по достаточно высоким ценам… Это явное нарушение международных норм права, экологическое и экономическое преступление, ущерб от которого оккупанты обязаны будут возместить.

Возвращаясь к туристическим преимуществам Истису, отметим, что расположен источник в живописнейшем уголке природы, на высоте свыше 2 200 метров от уровня моря, окруженный лесами с редкими деревьями, горами, памятниками древнейшей истории. А какой здесь можно создать заповедник – ведь в лесах района обитают довольно редкие животные и птицы. То есть, если лечебный туризм, как правило, считается одним из «скучных» видов отдыха, но имеющиеся здесь другие возможности могут кардинально поменять отношение к данному виду, что сделает курорт наиболее привлекательным и конкурентоустойчивым по сравнению со своими «коллегами» на Кавказе. Все это позволяет превратить Кяльбаджар в один из самых знаменитых туристических центров не только в регионе, но и в мире. Если еще в советское время только в Истису приезжали свыше 50 тыс. человек в год, то создав здесь условия для внедрения разных видов туризма - от лечебного до экстремального, – можно увеличить это число в несколько раз.

Туризм круглый год

К слову термальными водами богат и граничащий с Кяльбаджаром Лачынский район. Такая же чарующая, но немного иная природа (широкие зеленые луга), богатая флора и фауна, тысячи исторических архитектурных памятников (курганы, крепости и т.д.) - Лачын просто необходимо показать миру во всем величии. В Лачыне (как и в Кяльбаджаре) имеются богатые и древние традиции ковроткачества - можно тут же организовывать их продажу, проводить мастер-классы для туристов.

И в Кяльбаджаре, и в Лачыне есть все предпосылки для создания круглогодичного туризма, при наличии хорошей дорожной и коммунальной инфраструктуры, здесь будет интересно и летом, и зимой. Тем более, что у Азербайджана уже есть успешный опыт создания зимних курортов.

К слову о дорогах – здесь уже проводится совершенно новая дорога Истису-Минкянд, соединяющая оба района, длиной в 51 км. В ходе своей поездки Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом ее строительства, отметив, что эта дорога станет второй коммуникативной линией между Лачыном и Кяльбаджаром. По этой дороге будет легче добираться до Истису из Лачынского международного аэропорта. «Для удобства граждан, а также для восстановления курорта Истису, доведения его до современного уровня эта дорога имеет большое значение», - отметил глава государства.

Величественная Шуша

Санаторно-курортный центр существовал и в сердце Азербайджана – Шуше. Уникальный климат, необычайной красоты природа, источники минеральной воды Туршсу и Ширлан, водопады Четир, ну и конечно, самобытная архитектура, исторические памятники и музеи привлекали сюда толпы туристов. Есть исторические записи о том, как сюда приезжали отдыхать и лечиться еще в древности, а в прошлом веке, как и в Кяльбаджаре, были построены курортные комплексы. К сожалению, несмотря на то что, в Шуше, по сравнению с другими оккупированными городами и селами, еще более-менее сохранены какие-то постройки, главные достопримечательности и исторические памятники, музеи – разрушены.

Как напоминают эксперты, в Шуше и Агдаме действовали известные санатории и дома отдыха, летние лагеря для школьников и т.д. И они приносили внушительный доход, так как пользовались огромной популярностью далеко за пределами Азербайджана.

Сегодня Шуша – это культурная столица Азербайджана, и после завершения здесь восстановительных работ, безусловно, город, знаменитый Джыдыр дюзю станет местом проведения крупных культурных мероприятий, фестивалей, конкурсов. А это априори мощный стимул для привлечения туристов. И нет сомнений, что увидевший Шушу однажды, непременно пожелает вернуться сюда вновь. Однозначно в городе и его окрестностях необходимо будет построить современные отели, центры для отдыха, гостиничные дома – словом, создать условия для отдыха туристов с любым бюджетом.

Уцелевшие исторические памятники

Помимо туристических центров, в Карабахе и Восточном Зангезуре есть большой потенциал для организации туристических маршрутов. К примеру, одна из колыбелей цивилизации – Азыхская пещера – находится на территории Ходжавендского района, недалеко от города Физули. К сожалению, многие экспонаты, хранящиеся в пещере, были разграблены захватчиками в годы оккупации, нанесен непоправимый ущерб историческому и археологическому наследию Азербайджана. Но сама пещера чудом осталась цела, Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетили ее в ходе одной из поездок в освобожденные территории. Во многих уголках Азербайджана на базе подобных памятников созданы довольно интересные музейные комплексы с использованием современных технологий интерактивной демонстрации экспонатов и исторических событий. Скорее всего, для Азыхской пещеры также будет разработан масштабный проект, и он вновь притянет любителей истории со всего света.

Знаменитый Худаферинский мост на реке Араз, храмы, относящиеся к албанскому периоду, курганы, мавзолеи, надгробные памятники – все это чудом уцелевшее историческое наследие Карабаха и Восточного Зангезура необходимо показывать миру не только для привлечения туристов, но и по большей части с целью пропаганды и донесения правдивой информации об исторической принадлежности данных территорий.

Уничтоженные объекты туризма в Губадлы, Джабраиле, Зангилане, Агдаме и др. городах и селах – каждый из них будет вновь восстановлен, руководство страны это неоднократно заявляло. Благодатная земля Карабаха и Восточного Зангезура вновь заполнится гостями со всех концов света, и мы будем готовы принять их в лучших традициях азербайджанского гостеприимства.

Эксперт Гулу Нуриев