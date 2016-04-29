​Азербайджан определил оптимальный минимум курса доллара

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане оптимальный минимум официального курса доллара США определен регулятором на отметке 1,50 AZN/USD.

Как передает Report, основанием для данного предположения служит осуществление Центробанком Азербайджана (ЦБА) манатной интервенции в объеме 30 млн. долларов на регулярном валютном аукционе 26 апреля, что помешало падению официального курса доллара ниже отметки 1,5006 AZN/USD.

"В понедельник, 25 апреля, ЦБА предотвратил снижение курса до отметки 1,49 AZN/USD путем манатной интервенции и курс доллара установился на отметке 1,50 манатов. Вмешательство ЦБА в валютный рынок в последние дни укрепило мнение о том, что курс доллара установится не ниже отметки 1,50 AZN/USD. Это повысило спрос на доллар в этом ценовом уровне. В последние дни курс доллара на наличном рынке валюты вырос с 1,48 до 1,51 манатов", - отмечает аналитическая группа Report.

Аналитики считают, что постепенный рост официального курса продолжится: "Нефтяные цены также пробили максимум этого года в 48 долларов/баррель. С учетом ожидаемой тенденции к снижению нефтяных цен до конца года, есть вероятность роста курса доллара на внутреннем валютном рынке. Мы можем видеть, что курс российского рубля - национальной валюты основного торгового партнера Азербайджана - не падает ниже 65 RUB/USD. Та же ситуация наблюдается с турецкой лирой, где курс доллара держится на отметке 2,82 TRY/USD".