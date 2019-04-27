Азербайджан - тернистый путь к независимости - КОММЕНТАРИЙ

Трудности, подстерегающие суверенный Азербайджан, значительно превосходят те, с которыми пришлось столкнуться у самого истока независимости – чуть более века назад. Первая Азербайджанская республика просуществовала 23 месяца, а государственная независимость современного Азербайджана нерушима вот уже 28 лет, и дай Бог, сохранится на многие века. Умело лавируя, обходя подводные рифы и течения, идет Азербайджан своим курсом вопреки досужим кривотолкам и чинимым препятствиям. Восстановив независимость в 1991 году, наша страна свято хранит ее в условиях неиссякаемых геополитических проблем. Удержать независимость сложнее, чем завоевать ее. Историки подтвердят, что сохранить независимость на века можно лишь при условии сплоченности народа и государства.

Грядет 101-летие Азербайджанской Демократической Республики. История независимости, длиною более века, повидала много перипетий и лихолетий. Как известно, распоряжением президента Ильхама Алиева минувший год был объявлен в нашей стране Годом АДР.

Увы, век Первой Республики был коротким, но и за это недолгое время удалось достичь многого. Нынешний Азербайджан, обретя независимость 28 лет назад, объявил себя правопреемником АДР и восстановил атрибуты Республики. С той поры авторитет Азербайджана в мире неуклонно растет. Наша страна по праву признается региональным лидером, зарекомендовав себя надежным поставщиком энергоресурсов, став одним из гарантов мировой энергобезопасности. По инициативе и при непосредственном участии Азербайджана реализуются крупнейшие энергетические и транспортные проекты, среди которых Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, TAP, Баку-Тбилиси-Карс, TRASEKA, "Север-Юг".

Эти глобальные проекты укрепили позиции нашей страны на международной арене. Азербайджан активно помогает США и ее союзникам в осуществлении ряда проектов в регионе, как страна-партнер.

Возникновение и становление АДР происходило в эпоху лихолетий на политическом небосклоне региона и мира. Схожие процессы протекали и в период восстановления Азербайджаном своей независимости. Оба исторических события явились следствием серьезного политического кризиса на севере. Крах царской России дал толчок к возникновению АДР, а распад СССР, сопровождавшийся кровавыми событиями, привел постсоветские страны, в том числе Азербайджан, к независимости.

Обратившись к истории, можно смело утверждать, что авторитет современного Азербайджана несопоставимо выше того, что был во времена АДР. Спасаясь от когтей Российской империи, молодая Азербайджанская Республика искала укрытие под крылом Запада, но, увы, тогдашние мировые политические игроки допустили крах первой демократической республики на всем мусульманском Востоке, отдав ее на растерзание большевиков.

Прошло чуть более века, а друзья и враги Азербайджана все те же, словно, время не властно над ними. В судьбоносный момент на исконно азербайджанских землях было создано марионеточное государство под названием Армения. Пособники армян, покровительствовавшие им на протяжении истории, все те же и по прошествии многих лет. Именно при их попустительстве армянами была захвачена исконно азербайджанская земля – Нагорный Карабах. Иными словами, маски сорваны, обнажив горькую несправедливость.

За минувшие годы опасности, подстерегавшие Азербайджан с севера и юга, напоминают испытания, которым подверглась наша страна в начале ХХ века. По сравнению с предшествующими периодами независимость и безопасность Азербайджана окрепла, возросла региональная и международная значимость нашей страны. Азербайджан вплотную участвует в обеспечении глобальной энергобезопасности, международных миротворческих миссиях и антитеррористических операциях.

Ни для кого не секрет, что армяне оккупировали исконно азербайджанские земли при содействии своих покровителей. А значит, помимо явных врагов, Азербайджану приходится противостоять проискам тайных недругов. Это и является одной из главных задач в обеспечении национальной безопасности, отстаивании независимости и территориальной целостности.

В мире множество проблем, связанных с обеспечением безопасности. От международного терроризма до кибератак – все источает опасности для государственного суверенитета и развития. Противостояние этим угрозам стало основной задачей нашей страны.

Внедрение передовых информационных технологий, вывод космических спутников на орбиту свидетельствует о том, что Азербайджан находится в авангарде современных тенденций и привержен новшествам. Изменилось и азербайджанское общество – нет уж прежней разобщенности. Этап формирования государственности и национализации уже давно пройдет, намечены стратегические цели. В стране царит атмосфера толерантности и свободы мысли, оппозиция чувствует себя довольно вольготно. Главным гарантом государственной независимости является сплоченность народа вокруг президента. Незыблимость этого единства обеспечивает сохранение суверенитета, территориальной целостности, демократизации, укрепляет и подпитывает нашу страну.

Депутат Милли Меджлиса, член-корреспондент НАНА, профессор Муса Гасымлы поделился с ИА Report своими мыслями на сей счет. Он отметил, что после 1991 года Азербайджан оказался перед лицом опасности утраты государственной независимости и раскола. И лишь благодаря несокрушимой политической воле Общенационального лидера Гейдара Алиева удалось избежать катастрофы: "Не совсем уместно сравнивать ситуации 1918-1920 гг. и той, что возникла после 1991 года. В то время наша страна только обрела независимость, поэтому все структуры приходилось формировать с нуля. К тому же международная обстановка была отнюдь не самой подходящей для отстаивания независимости страны. Отношения между странами Антанты, России и Турции породили геостратегические сдвиги в регионе. В 1920 году большевистская Россия захватила Азербайджан, лишь формально закрепив за нашей страной название "независимая Азербайджанская ССР". Ни о каком суверенитете и говорить не приходилось. В 1921 году впервые за всю историю была принята Конституция Азербайджанской ССР. В 1922 году были упразднены внешнеполитические структуры Азербайджанской ССР, ставшей союзной республикой.

В 1991 году Азербайджан провозгласил независимость, объявив себя правопреемником Первой Республики 1918-1920 гг. Многие из государственных и правительственных структур уже имелись. Было создано Министерство обороны. И тогда, и в предшествующий период, невероятными усилиями удавалось отстоять независимость. После 1991 года страна барахталась в омуте политической смуты и хаоса, столкнувшись с угрозой раскола и оккупации своих территорий. На фоне военной агрессии Армении, хлынувшего потока беженцев и вынужденных переселенцев, поползновений с севера и юга страна оказалась на пороге гражданской войны. В этот судьбоносный момент народ призвал на помощь великого лидера Гейдара Алиева, в ту пору занимавшего пост председателя Верховного Совета Нахчыванской АР. Его политическая воля и поддержка народа спасли наше государство и нацию от неминуемой беды".

По мнению профессора Мусы Гасымлы, опасность не миновала, покуда остались ее источники: "Опасность была, есть и будет. И тогда были страны, не желавшие видеть Азербайджан независимым, есть они и сейчас. И тогда была военная агрессия Армении, и сейчас есть. Разница лишь в том, что нынче наше государство знает своих врагов в лицо и способно обезвредить угрозы. Азербайджан поддерживает хорошие отношения с соседями, разумеется, за исключением Армении".

М.Гасымлы напомнил, что благодаря продуманной и взвешанной политике Гейдара Алиева Азербайджан достойно преодолел испытания, вопреки постоянным нападкам, проискам армян и развязанному ими нагорно-карабахскому конфликту, приведшему к утрате Азербайджаном части территориий, проблеме беженцев и вынужденных переселенцев и лицемерной политике двойных стандартов по отношению к нашей стране: "Была проведена мощная политика, началось строительство сильного, независимого государства. Возможно, многие страны, оказавшиеся в положении нашей страны, и не уцелели бы. В 1993-2003 годах активно велся процесс государственного устройства, а в последующий период под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан взял курс на модернизацию, став современной, передовой и сильной страной, перед которой простирается светлое будущее".

Депутат высоко оценил успешную внешнюю и внутреннюю политику президента Ильхама Алиева, подчеркнув исключительную роль сбалансированного политического курса главы государства в сохранении независимости Азербайджана: "Внешнеполитический курс Ильхама Алиева направлен на повышение международного имиджа Азербайджана, укрепление независимости нашей страны и рост благосостояния граждан. Многие исторические свершения связаны с именем нашего уважаемого президента. Сюда относится вступление Азербайджана в клуб космических держав, становление нашей страны транспортно-коммуникационным центром, выход на мировые рынки, обеспечение европейской энергобезопасности и многое другое. Сегодня наша страна имеет сильную армию. Благодаря справедливой политике, направленной на обеспечение интересов нашего общества, в стране царит стабильная обстановка. Народ сплотился вокруг президента, связывая с ним развитие страны. Шаг в сторону, и Азербайджан вновь рухнет в пучину хаоса и анархии. Разумеется, при нынешних условиях никто не хочет вновь окунуться в лихолетья минувших дней. Наш народ мудр, знает и ценит стабильность и благополучие, а потому сплотился вокруг президента и отстаивает политику, проводимую главой государства".

Исследователь истории АДР Дильгам Ахмед отметил Report некоторую схожесть условий, сложившихся в 1918 и 1991 годах: "Сходства состоят в том, что в ХХ веке Азербайджан дважды провозглашал свою независимость и оба раза это происходило на фоне краха Российский империи. В 1991 году Азербайджан провозгласил свою независимость в условиях четко очерченных государственных границ. Очень скоро наша независимость была признана мировыми державами. Конечно, в 1918 году все было намного сложнее. В то время, как Азербайджан провозгласил 28 мая свою независимость в Тифлисе, Баку был фактически во власти русских и армян. Нашим единственным спасением была помощь извне, и она подоспела в лице Османского государства. Не будь Батумского договора и Кавказской исламской армии, наша независимость так бы и осталась на бумаге, подписанной в Тбилиси. 15 сентября азербайджанско-османские войска освободили Баку. На некоторое время мы подпали под зависимость Османидов. Национальный Совет распался, страной фактически правил Нуру-паша. Согласно Мудросскому перемирию, заключенному по окончании Первой мировой войны, османская армия покинула Баку и в город вошли британские войска. После этого наша страна была вынуждена считаться с правлением генерала Томсона.

Правительство молодой Азербайджанской республики осознало, что предстоит обсуждение итогов Первой мировой войны и необходимо присутствовать за столом переговоров. Поэтому был срочно сформирован парламент АДР, и наша делегация под председательством Алимардан-бека Топчибашева отправилась в Париж. Все это происходило на фоне свержения царской власти в России, поражения Османидов, требований бывшего царского генерала Деникина и попыток захвата Баку. То есть это было исторически более тяжелое время по сравнению с 1991 годом. Однако, вопреки чинимым препятствиям, наша делегация прибыла в Париж и добилась встречи с тогдашним президентом США Вудро Вильсоном. Судьбоносная встреча произошла 28 мая 1991 года. Изначально Вильсон был против независимости Азербайджана, но угрозы Деникина, вероятность распространения большевизма от Азербайджана, Ирана до самой Индии, вынудила страны-победительницы сменить риторику и признать де-факто независимость Азербайджана.

Это произошло в январе 1920 года. К сожалению, радость оказалась недолгой, и наша страна была захвачена русскими. АДР пала. Как известно, во времена царской власти азербайджанцев не призывали в армию, наши национальные войска не были сформированы, угрозы сыпались отовсюду: с одной стороны, большевики, с другой – нападки армянских шовинистов. Мятеж армян в Карабахе, попустительство Османидов вторжению русских войск в Азербайджан обернулось оккупацией Баку. Ныне нам значительно проще остаивать независимость. Мощная армия, нефтяные контракты, геополитические факторы служат гарантом нашей независимости".

Д.Ахмед убежден, что во времена АДР наш край подстерегало гораздо больше опасностей: "Триумфаторы не желали независимости российских владений, была угроза в лице Деникина и большевиков, с другой стороны Каджары ополчились против нас, поэтому никто не горел желанием признавать молодое Азербайджанское государство. В то же время страну раздирали внутренние противоречия. Некоторые депутаты открыто поддерживали большевиков. 28 мая 1919 года глава правительства Насиб-бек Юсифбейли обратился к народу, предупредив, что беды еще не миновали и черные тучи по-прежнему висят над нашими головами. К сожалению, предрекания Насиб-бека оказались пророческими. Нарком иностранных дел РСФСР Чичерин обратился к министру иностранных дел АДР Хойскому, призвав сплотить усилия в борьбе против генерала Деникина. Однако Фатали-хан Хойский дипломатично заявил, что не намерен вмешиваться во внутренние дела России. Это был весьма аргументированный и уместный ответ. Но Чичерин не принял отказа. Ноты сыпались одна за другой.

В результате Азербайджан был оккупирован. К сожалению, геополитическая обстановка ничуть не изменилась и по прошествии века. Если в 1920 году армяне подняли мятеж в Карабахе, нынче и вовсе оккупировали его. В 1918-1920 гг. Каджары не желали независимости Азербайджана, но все же вынужденно признали ее впоследствии. Спустя век отношение Ирана к нашей стране ничуть не лучше. В 1918-1920 гг. Россия не желала независимости стран Кавказа и сейчас не приемлет этого, поддерживая сепаратистские движения в Грузии и Азербайджане. Но, безусловно, угроз нашей независимости сейчас несопоставимо меньше, чем сто лет назад. Азербайджан признан мировыми державами, является членом ООН, участвует в программах НАТО".

По мнению исследователя, политика двойных стандартов велась по отношению к Азербайджану с первых дней независимости: "Достаточно вспомнить 907-ю поправку. Армянам была оказана поддержка даже при том, что они оккупировали азербайджанские территории и совершили чудовищный геноцид в Ходжалы. Нами были допущены ошибки. Мы не были готовы к независимости, был сбит вертолет с нашим руководством на борту, а вслед за этим в стране началась междуусобица.

Стоит признать, что армянское лобби было и остается сильнее нас. Под давлением армянского лобби американской администрацией были приняты предвзятые решения в отношении нашей страны. Но для того, чтобы не подпасть под эти двойные стандарты, нам надо проводить реформы, сохранив приверженность демократическим ценностям".

Д.Ахмед отметил исключительную роль внутренней и внешней политики президента Ильхама Алиева в отстаивании независимости Азербайджана: "Крупнейшим достижением последних лет является наша победа в апрельских боях 2016 года. Впервые с момента достижения режима прекращения огня Азербайджан переломил ситуацию в свою пользу. В результате ожесточенных боев были заняты стратегические позиции в Тертерском районе, освобождена высота Лелетепе, село Джоджуг Марджанлы в Джабраильском районе, получен контроль над рядом позиций в селах Гюлистан Горанбойского района и Мадагиз Тертерского района.

Карабахский конфликт порожден неприятием нашей независимости. Освободив наши земли, мы укрепим нашу независимость. Основная функция властей любого государства – служение народу. Правительство, старающееся во имя процветания страны и благосостояния народа, всегда найдет поддержку в его лице. Разумеется, народ будет лоялен к такой власти и переизберет ее. Достойная власть, избранная народом, гарант суверенитета".

Седреддин Исмаилов

Саид Гариб