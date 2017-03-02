Азербайджан снижает лимит открытой валютной позиции коммерческих банков до 3%

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Лимит открытой валютной позиции коммерческих банков Азербайджана может снизиться до 3% с 10%. Как сообщили Report из банковских кругов, Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) направила предложение коммерческим банкам с целью узнать их мнение по данному вопросу.

Аналитическая группа Report отмечает, если ПНФР снизит лимит до 3%, на первоначальном этапе банки начнут продажи валюты: "Курс доллара в банках может снизиться до 1,65 AZN/USD. Однако впоследствии курс подорожает из-за дефицита валюты в кассах. От всего этого получит выгоду "черный рынок". Кроме того, стоит отметить, что в случае девальвации банки столкнутся с большими убытками. Для этого им необходимо дать гарантии стабильного валютного курса".

"Хотя предложение рассчитано на предотвращение покупок излишней долларовой массы, это ошибочная инициатива. Спрос формируют клиенты. При снижении лимита до 3% банки будут вынуждены заранее принимать заказы от клиентов. В то же время срочная потребность клиентов в валюте будет удовлетворяться за счет "черного рынка", - подчеркивают аналитики.

Аналитическая группа расценивает предложение ПНФР как очередной шаг для укрепления доверия к манату: "Однако следует отметить, что для этого требуется длительное время и финансовая стабильность. Населению, манатные активы которого сократились за последние две девальвации в 2,4 раза, потребуется не менее 5 лет и ряд экономических реформ для укрепления этого доверия".