Азербайджан намерен стабилизировать официальный курс доллара в Азербайджане на уровне 1,70 маната

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ По итогам валютного аукциона Центробанка Азербайджана (ЦБА) курс доллара установился на отметке 1,7026 AZN/USD. Как сообщает Report, курс снизился по сравнению с итогами предыдущего аукциона на 0,0003 маната.

Аналитическая группа Report полагает, что на последних двух валютных аукционах ЦБА дал понять, что намерен удержать официальный курс доллара на уровне не ниже 1,70 AZN/USD. Так, 11 апреля курс упал на 0,0002, сегодня - на 0,0003 пункта. Аналитическая группа отмечает, что в последние дни доллар на наличном валютном рынке продавался дешевле официального курса на 3,5%.

"Можно предположить, что ЦБА, который хотел бы максимальной близости рыночного курса к официальному, обеспокоился этим фактом. После стабилизации курса процесс удешевления доллара может продолжиться с ростом нефтяных цен. В среднесрочной перспективе же доллар может стабилизироваться на отметке 1,70 AZN/USD", - отмечают аналитики.