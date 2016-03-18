​Автономия в Сирии: Месседж в адрес Турции и Ирана - КОММЕНТАРИЙ

Какое государство следующее: Иран или Турция?!

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Если так будет продолжаться, скорее всего, в ближайшее время ИГ не угомонится в Сирии. Правда, пересматривая содеянное ИГ, и в особенности отношение к туркманам, становится ясно, что разница между ИГ и сирийским крылом ПКК - PYD незначительная.

Сделаем некоторое отступление. Вчера госсекретарь США Джон Керри выступил с заявлением, в котором отметил о геноциде, учиненном ИГ в Сирии и Ираке против христиан. К сожалению, американский дипломат не упомянул ни туркманов, ни арабов, подвергающихся гнету ИГ, сирийского режима и PYD на своих исконных территориях.

Безусловно, авторами учиненных в Ираке и Сирии геноцидов против мирного населения являются вооруженные группировки, стоящие за ними государства, террористические группировки, а также ИГ.

Вчера группировка PYD объявила об официальном создании в городе Румейла на севере Сирии региональной федеральной администрации.

Первым, кто выразил протест, безусловно стали США. Вашингтон заявил, что не признает т.н. автономию курдов. На ежедневном заседании пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби сказал: "Мы хотим видеть единую Сирию без Башара Асада, хотим, чтобы там было правительство, которое служило бы населению страны. Наша цель - не опирающаяся на различные течения единая Сирия. Мы не поддерживаем автономные или же полуавтономные регионы в Сирии".

В свою очередь официальный Дамаск осудил позицию курдов и отметил, что процесс федерализации является заговором против территориальной целостности страны.

МИД Турции назвал это решение курдов незаконным. Турция заявила, что данная автономия объявлена сирийским крылом террористического ПКК - PYD. Следует учесть, что автономия, созданная этой выступающей против турецкого государства группировкой, состоит из расположенных на границе с Турцией сирийских регионов Джазира, Айн-эль-Араб (курды называют эту территорию Кобани), Африн.

По словам спецпредставителя генсека ООН по сирийским вопросам Стаффана де Мистуры, как режим в Сирии, так и оппозиция страны договорились не заводить разговор о вопросах единства, федерализма и территориальной целостности страны.

Иран также неоднократно заявлял, что в данном вопросе выступает с позиции территориальной целостности Сирии.

Что же касается союзницы Ирана России, она поддерживает автономию в Сирии. В Москве даже открыто представительство PYD.

Хотя руководитель курдской автономии на севере Ирака Масуд Барзани поддержал вопрос автономии курдов в Сирии, он сказал, что их будущее туманно: "Так как ни сирийское правительство, ни оппозиция не признают этого права курдов".

Глава Объединенных туркманских обществ Сирии Сеиди Айтекин заявил, что они не примут автономии, объявленной сирийским крылом террористического

ПКК - PYD. С аналогичным письменным заявлением также выступили арабские и туркманские племена.

Хотя официальные представители Израиля заявили о поддержке "создания курдского государства" на границе Турции и Ирака, позицию касательно Сирии они не изъяснили открыто.

Однако Израиль заявляет о поддержке создания "курдского государства" для воцарения спокойствия в регионе и не скрывает поддержку представляющих эту этническую группу террористов и политических групп.

Каждый, кто хоть немного осведомлен о процессах в регионе, прекрасно осознает истинную цель курдских террористов, политиков и поддерживающих их сил, преследуемую в Сирии, Ираке, Иране и Турции.

Их цель заключается в создании на территориях этих стран курдского государства. США, Россия и европейские страны открыто или же тайно поддерживают эту идею. Так как, можно сказать, что в двух из них, Сирии и Ираке, центральная власть почти не существует. С этой точки зрения, нет такого правительства, которого бы опасались поддерживающие курдов силы. Поэтому правы они или нет, но они поддерживают идею, о которой мы повествуем. Достаточно напомнить помощь, оказанную PYD Россией и США.

Хотелось бы напомнить еще об одном моменте. Курдский регион на севере Ирака был создан 11 марта 1970 года на основе договоренности, достигнутой между Саддамом Хусейном и лидером курдов в стране Мустафой Барзани. Согласно указанной договоренности, курдский язык был объявлен вторым официальным языком Ирака после арабского языка.

В 1980-1988 годах, во время ирано-иракской войны, данный регион вышел из-под контроля центрального правительства. В те годы они также воевали против власти в Ираке. Чтобы защитить целостность страны, Саддам Хусейн попытался ответить этим силам. Даже во время первой войны в заливе курдам не выдавали загранпаспортов. Они выезжали из страны с турецким паспортом.

После 90-х годов активность сил на севере Ирака возросла и они начали поддерживать терроризм в Турции, усиливать помощь ПКК и пр.

Выходит, что настоящая цель как войны в заливе, так и антитеррористических операций против ИГ заключалась в расколе Ирака и Сирии и создании на их месте государства, связанного с одним этносом и двумя течениями.

Те, кто объявил автономию в Сирии, пытаются добиться в нынешних условиях автономии также путем вывода из-под контроля некоторых регионов в Турции, а в перспективе создать "единый Курдистан" вместе с курдскими регионами в Ираке и Сирии.

Интересно, кто передает им столько денег, вооружения, информации? Ответ следующий - это те же силы, которые проиграли битву при Чанаккале 100 лет назад, использовали греков, армян и ассирийцев, так же как сегодня используют курдов.

Таким образом, Ирак находится в шаге от потери территориальной целостности. Процесс в Сирии ускоряется. Какое же государство следующее: Иран или Турция? Будьте готовы, господа...