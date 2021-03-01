АУКЦИОНЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ – Что изменит новый механизм передачи в пользование недр?

В центре внимания - рудники, расположенные на освобожденных территориях в Карабахе

Совсем недавно в Азербайджане был введен совершенно новый для страны порядок предоставления в пользование месторождений полезных ископаемых (исключение – месторождения, имеющие стратегическое значение для государства)— посредством аукционов. До сих пор контракты на разработку всех видов полезных ископаемых, в том числе соглашения о разделе продукции (Production Sharing Agreement - PSA) заключались после прямых переговоров между правительством Азербайджана и отдельными компаниями-заявителями. Не навредит ли это упрощение процедуры недропользованию, продолжит ли государство жестко контролировать эту сферу?

Реформы против бюрократии

Как говорится в совместном заявлении министерств экономики и экологии и природных ресурсов, в связи с этим уже достигнуто соглашение между Центром по организации аукционов Государственной службы по имущественным вопросам при Минэкономики и Государственным агентством по использованию минеральных сырьевых ресурсов при Минэкологии.

Основной целью нововведения называется расширение конкурентной экономической среды, основанной на принципах устойчивого развития в регионах, формировании системы экологической безопасности, обеспечивающей эффективное использование природных ресурсов и надежную охрану окружающей среды. По сути, этот шаг должен привлечь в данную сферу новых инвесторов, создать для них как бы принцип «одного окна» и помочь преодолеть бюрократические препоны для тех, что хочет заниматься в Азербайджане бизнесом в добывающей отрасли.

Надо сказать, это довольно распространенная практика в мире, и многие страны-соседи Азербайджана, а также республики постсоветского пространства уже ее применяют или вот-вот собираются внедрить. К примеру, почти аналогичное решение - выдавать лицензии на право пользования недрами по результатам электронных аукционов – было принято и в России в самом конце прошлого года. Ровно год назад же Министерство экономики и устойчивого развития Грузии расширило свой проект "100 инвестиционных предложений бизнесу", добавив новый компонент – аукцион на лицензии по добыче полезных ископаемых.

Что касается Азербайджана, то в принципе в Законе «О недрах» уже давно прописано, что лицензию на площадь в «подземелье» можно получить посредством участия в соответствующих конкурсах или аукционах. Однако, соответствующего механизма пока не существовало.

Реформы начались еще в 2018 году после того, как Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ «О совершенствовании механизмов пользования, охраны и управления недрами земли и усилении государственного контроля над этой сферой». Именно в рамках этого документа и было создано Госагентство по использованию минеральных сырьевых ресурсов при Минэкологии, которое и инициировало аукционный порядок. Непосредственно организация аукционов возложена на единственный сегодня соответствующий центр Госслужбы по имущественным вопросам при Минэкономики.

Раз, два, три … победил!

В чем суть нового механизма? Экспертная группа при Госагентстве в соответствии с утвержденным Кабмином перечнем месторождений, готовит предложение для проведения аукциона и передает его в Центр. Тот за 30 дней до его проведения размещает соответствующее объявление в СМИ, на 31 день проводится аукцион. Если участников больше одного то, как и в любом аукционе, как из них с более выгодным предложением, тот и объявляется победителем. Подписывается пакет необходимых документов и все – пользователь может приступать к эксплуатации площади, на которую получил лицензию.

Вместе с тем, конкуренция и прозрачность в этой сфере не означает, снижение контроля над тем, как будут эксплуатироваться месторождения. Напротив, как уверяют реализаторы нового механизма, особое внимание будет уделено тому, чтобы в аукционных предложениях было предусмотрено применение инновационных технологий с тем, чтобы минимизировать негативное влияние на окружающую среду.

Есть ли планы по проведению аукционов в ближайшее время? Как отмечает глава Госагентства по использованию минеральных сырьевых ресурсов при Минэкологии Самир Гурбанов, первоначальный список месторождений, которые планируется сдать в эксплуатацию в порядке аукциона, в принципе готов. При выборе акцент делался на устойчивое развитие регионов. С этой точки зрения отобраны площади, расположенные в Агджабединском, Бейлаганском, Геранбойском, Гейгельском, Газахском, Товузском районах. «В настоящее время проводится работа по уточнению некоторых деталей по отобранным месторождениям, затем будет размещена подробная информация с указанием их точного расположения, объема резервов и т.д.», - сообщил С.Гурбанов.

И конечно, в центре внимания - рудники, расположенные на освобожденных территориях в Карабахе. Пока их состояние изучается, соответствующие госструктуры проводят оценку запасов, анализируют масштабы потерь из-за разворовывания ресурсов со стороны оккупантов и компаний, незаконно осуществляющих добычу в период оккупации. Понятно, что процесс этот нелегкий и длительный, но как только он завершится, они также будут открыты к аукционам.

Что касается того, смогут ли принять участие в аукционах иностранные компании или бизнесмены, как отметил С.Гурбанов, чтобы стать участникам физическое или юридическое лицо должно выступать резидентом Азербайджана. «В дальнейшем с целью совершенствования этого процесса, мы предполагаем полностью перевести его в электронный формат», - добавил он.

Таким образом, будет сделан еще один шаг для расширения инвестиционных возможностей в Азербайджане, привлечения местного бизнеса в новый интересный формат деятельности.

Эксперт Гулу Нуриев