Атипичная демократия: свобода слова от дела - СТАТЬЯ

9-го февраля на фоне бушующего в Китае и начинающего распространятся в других уголках мира коронавируса в Азербайджане были проведены внеочередные парламентские выборы, которые и по сей день широко обсуждаются в обществе. В социальных сетях прослеживаются нарушения допущенные во время процесса голосования, кандидаты ставят под сомнение победу объявленных победителей и пытаются представить факты, подтверждающие, что реальными победителями являются именно они. ЦИК уже отменила результаты по округам, откуда поступило наибольшее количество жалоб. По некоторым избирательным округам результаты отправлены в окружные избирательные комиссии. Распространились заявления ОБСЕ и Госдепартамента США по выборам в Азербайджане. Почему же выборы в Азербайджане, где и мультикультурализм и религиозная терпимость и стабильность и достаточно проводимых международных соревнований воспринимаются неоднозначно?

За день до выборов в Азербайджане, 8-го февраля проводились выборы в Индии. В Индии разделённой по кастовому принципу, где царствует нетерпимое отношение к мусульманам, где женщин насилуют в городском транспорте, где миллионы рождаются, влюбляются, становятся любимыми, рожают болеют и умирают люди на улицах. Так почему же тогда Индия считается самой большой демократией?

Британская поэтесса и писательница Киран Миллвуд Харгрейв так описывает эту страну: "Индия - это место, где цвета выглядят ярче, розовое-обжигающее глаза, голубое-в котором можно утонуть". Действительно Индия - это страна контрастов цветов. В стране даже ежегодно проводится Фестиваль красок. Но контраст в жизненном уровне населения ещё более ощутим, чем контраст цветов. Индия - третья страна мира по количеству миллиардеров. В стране 131 официальный миллиардер. Но следует учесть что количество населения приравнивается к 1,25-1,40 миллиардам (точное количество рождаемого на улицах населения трудно отразить в статистике). А это 17-18 процентов от населения всей планеты. Прирост населения - 1,19%. На 1000 человек 20 новорождённых и 6,3 смертей. И это показатель прироста населения.

Нищета на грани голода

Во всём мире бедностью считается неспособность оплатить ежедневные потребности. В Индии же бедная часть населения не имеет ни еду, ни крышу над головой, ни одежду. Oни не способны оплатить ежедневную пищy. Эти люди живут у обочины, у них нет денег на оплату лекарств. Они не купаются часто, потому как не могут осилить проживание в водоснабжаемых населённых пунктах. Причины бедности - рост населения,коррупция и пропасть между бедными и богатыми. Другой причиной бедности является слабое управление сельского хозяйства. Из-за слабого управления сельского хозяйства продолжается отток сельских жителей в города. Огромен процент безграмотности и безработицы. 43 процента детей ниже 5 лет не добирают вес, во многих случаях эти дети истощены худобой. В Индии миллионы людей не просто бедны, а они голодают.

Старые обряды мешают развитию общества

Ещё одной из причин бедности являются старые обряды, которые мешают гармоничному развитию общества. Люди мирятся с положением и продолжают жить в неведении, не проявляют инициативу. Самым жестоким среди старых обрядов можно считать сати-обряд сожжения вдовы после смерти мужа. В 1500-м году Могольский император Акбер, а до него ещё его отец Хумаюн запрещали этот обряд и жестоко наказывали его исполнителей. В 1987-м году обряд сати (или сутти) был официально запрещён (запрет Акта Сати). В том году в селе Деорала провинции Раджастан 18-летняя Руп Канвар была принуждена к сожжению в результате смерти супруга после 8 месячного совместного проживания. Случай вызвал гнев во всей Индии и под натиском общественности обряд был отменён. Но отдельные случаи происходят и по сей день.

Индуизм не призывает к сопротивлению и борьбе, скорее это религия приучающая к покорности и мягкости. В основном, в результате покорного воспитания в различные периоды истории Индию покоряли то малочисленные отряды моголов, то англичане. В результате привитой покорности люди не мыслят свою жизнь вне касты, где всё распределено по профессиям. В стране 3 000 основных и 25 000 полукаст. Кастовая система наряду с влиянием на самосознание людей также запустила глубокие корни в социально-политической сфере. Люди не представляют себя за пределами касты, где родились.

В конце 2019-го и начале 2020-го Индия вновь была одной из самых обсуждаемых тем в мировых новостях. 11-го декабря 2019-го парламент принял Дополнения к Закону о Гражданстве (Акт о Гражданстве 1955-го года). Согласно дополнениям прибывшие из Пакистана, Бангладеш и Афганистана в Индию до 2014-го года индусы, сикхи, христиане, буддисты и фарси могут получить индийское гражданство. Мусульмане в этот список не были включены. Премьер-министр Моди объяснил это тем, что закон не носит дискриминационный характер и подразумевается для тех, кто подвергается преследованию в своих странах и не могут переселится в какую-либо иную страну, а потому ищут приют в Индии. Пакистан, Афганистан и Бангладеш - мусульманские страны, а потому мусульмане не могут быть подвергнуты гонениям в этих странах. Но закон не предусматривает мусульман-тамилов в Шри-ланке, рохинджа в Мьянма, мусульманские меньшинства в Тибете. Поправки также не предусматривают некоторые мусульманские этнические группы подвергающиеся дискриминации в мусульманских же странах,например хазары в Афганистане. После принятия поправок в 15-и городах прошли массовые протесты. 200 миллионов мусульман Индии посчитали этот Акт оскорбительным для себя. Университеты, активисты по правам человека, неправительственные организации также присоединились к акциям. Офис ООН по правам человека осудил этот акт. В Ассаме и некоторых других северо-восточных немусульманских штатах местное население стало требовать положить конец притоку бангладешцев. Произошли столкновения с полицией, были раненые и убитые.

После того, как правая партия Нарендра Моди пришла к власти агрессия против мусульман усилилась. Правительство Моди, запретив заготовку говьяжего и буйволиного мяса, привело в упадок индустрию производства говядины, и тем самым ввело эту часть населения в ещё большую экономическую трудность. Правда, правительство Моди пытается объяснить международному сообществу, что якобы при забивании телят и буйволов выделяются эмиссии, способствующие глобальному потеплению, и Индия, опекая невинных коров, предотвращает глобальное потепление. В то же время в каждый 13-й индиец употребляет говядину и это относится не только к мусульманам. 40 процентов мусульман, 16,5 христиан и 2 процента индусов (около 13 миллионов) употребляет говядину. Тем не менее, очень часты случаи, когда становится удобным развязать агрессию против мусульман. Всякий раз, когда в Индии ухудшается экономическая ситуация, правительство помогает разрастись индусо-мусульманскому конфликту и тем самым отвлечь население от основных проблем. В 2019-м году в Индии было 5 процентов прироста экономики, а это самый низкий показатель со времени финансового кризиса 2008-го года. У правительства нет действенного плана по развитию экономики и борьбе с бедностью. Надо ежемесячно открывать 1.2 миллион рабочих мест.

Но почему же страна с таким наличием негатива считается самой большой демократией? Даже для Индии придуман эксклюзивный термин: Low income democracy (демократия с низким уровнем доходов). Конечно же геостратегический фактор играет большую роль: Индия граничит с Пакистаном, мусульманской страной владеющей ядерным оружием, а граница с основным экономическим конкурентом США - Китаем - составляет 3 488 км. Главная же причина это соблюдение главенствующего принципа демократии electoral efficacy (выражение чаяний и желаний посредством участия в выборах). Кстати, в проводимых 8-го февраля выборах Индии сильно дискредитировавшая себя партия Моди потерпела сокрушительное поражение. Индийцы, отдав свои симпатии ААР (Аам Аадми Парти), партии простолюдинов, обеспечили ей 62 из 70 мест в Ассамблее.

Тахир Керимов

Переводчик Общенационального лидера Гейдара Алиева,

Выпускник Гарвардского Университета