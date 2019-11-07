Армянские власти меняются, а солдатским смертям в Карабахе по-прежнему нет числа - КОММЕНТАРИЙ

Несмотря на смену власти в Армении и приход к руководству новых политических сил, основные проблемы в стране по-прежнему не решены. Наоборот, они еще более усугубились. События подтвердили абсолютную зависимость армянской экономики от внешних заимствований, особенно, от российского капитала. Прямые иностранные инвестиции в экономику Армении находятся в плачевном состоянии. Судя по обнародованным данным, в январе-июне текущего года прямые иностранные инвестиции в экономику Армении сократились в 5 раз. В январе-июне 2018 года они составили 38 млрд драм (80 млн 138 тыс. 280 долларов), а в январе-июне 2019 года - 7,8 млрд драм (16 млн 449 тыс. 437 долларов). Разница налицо.

Как ни пытался премьер-министр Армении Никол Пашинян и его приспешники отпочковаться от России, все эти попытки потерпели фиаско. Официальный Ереван вновь льнет к Москве, что лишний раз подтверждает возвращение в Армению российского бизнесмена армянского происхождения, миллиардера, главы компании "Ташир" Самвела Карапетяна. Тем самым Москва зажгла зеленый свет Еревану.

Армянская община Нагорного Карабаха остается марионеткой в руках экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Никол Пашинян пытался задобрить их, но все тщетно. А все потому, что большинство представителей армянской общины - пророссийски настроены, а значит, будут и далее плясать под дудку угодных Кремлю Кочаряна и Саргсяна. В оккупированном Карабахе уже началась кампания по сбору подписей с требованием защиты прав Кочаряна. Разыгрывается абсурдный по своей сути спектакль - армянская община, представители которой являются гражданами Азербайджана отстаивают права экс-гражданина Азербайджана Кочаряна, ныне являющегося гражданином Армении. Хотя вполне вероятно, что он даже не сменил гражданство. Сегодня, 7 ноября, суд под председательством Анны Данибекян вынесет решение по делу Кочаряна. Пока неизвестно, будет он выпущен на свободу под залог, или нет. То есть главная интрига должна разрешиться сегодня.

Между тем, по инициативе посла США в Армении Лин Трейси в Ереване состоялась ее встреча с бывшим президентом Армении, фигурантом мартовских событий Сержом Саргсяном, пришедшим к власти на крови. Американский дипломат подчеркнула важность поддержания Саргсяном долгосрочных связей со всеми политическими партиями в стране, включая Республиканскую партию. Таким образом, посол дала понять, что Америка намерена вести диалог не только с армянскими властями, но и с оппозицией. Саргсян же, в свою очередь, отметил важность обеспечения "безопасности Армении и Карабаха", стабильности и мира в регионе.

Между тем, глава правительства Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook поделился любопытной информацией относительно хода переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию: "Напряженность хоть и снижена, но по-прежнему остается. К сожалению, мы понесли потери. Никто не говорит о достижении решения в переговорном процессе, тем не менее, наблюдается достаточно интересная динамика, попытки поиска решения, желание найти его". Пашинян отметил снижение напряженности по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Глава правительства Армении подчеркнул, что его позиция в этом вопросе сводится к отстаиванию интересов армян.

Поворот событий явственно говорит о том, что Кочарян разыгрывает карабахскую карту, чтобы выйти из тюрьмы, Саргсян, - чтобы вновь оказаться на повестке, а Пашинян - для того, чтобы заручиться поддержкой соотечественников. Но никто из них не сетует о своем народе, а заботится только о собственной выгоде. Никто и словом не обмолвился о положении дел в армянской армии, о том, что призывники открыто отказываются служить на оккупированных землях. Под различными предлогами родители в Армении вывозят своих сыновей из страны, поскольку знают, что они могут погибнуть не только в перестрелке, но и от рук своих же сослуживцев, или свести счеты с жизнью, не выдержав неуставных отношений в рядах армянской армии.

Совсем недавно, 4 ноября, Следственный комитет Армении известил об очередной потере среди армянских военнослужащих. Служивший в оккупированном Нагорном Карабахе Эрик Арутюнян, 2000 года рождения, совершил самоубийство. При осмотре трупа были обнаружены следы смертельного огнестрельного ранения. По факту возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства", ведется расследование. Приостановлено уголовное дело по факту смерти 19-летнего армянского военнослужащего Вардана Мелконяна. Отметим, что 23 июля 2017 года он был найден повешенным неподалеку от школы № 95 в Нубарашенском районе. По словам матери покойного - Каринэ Манукян, ее сын был зверски избит прибывшими в воинскую часть гражданскими лицами, а позже - повешен, чтобы инсценировать самоубийство. Мать солдата потребовала проведения объективного расследования. И таких случаев много. То и дело армянская пресса пестрит сообщениями подобного рода. Так, например, армянский военнослужащий Володя Галоян намеревался подстрелить своего сослуживца. Выстрелив, Галоян сбежал, но позже был застрелен другим военнослужащим. Инцидент произошел на оккупированной армянами территории Азербайджана - Нагорном Карабахе.

Был обнародован еще один случай с участием армянского военнослужащего. 30-летний армянский солдат, служивший на контрактной основе в российских пограничных войсках, дислоцированных в Армении, повесился на своей даче. По словам адвоката Хаярпи Саркисян, интерпретировать эти случаи как самоубийство в корне неверно. Адвокат считает, что следствие намеренно замалчивает о преступлениях в рядах армянской армии. В прошлом году близ пункта с условным названием "Автобус-3" со следами огнестрельного ранения в голову был найден труп Артура Гаспаряна. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". При осмотре места происшествия были обнаружены закрепленный за ним пулемет и две гильзы от пуль. 1 октября 2018 года военнослужащий Н-ской воинской части Геворг Гароян получил огнестрельное ранение грудной клетки. Спустя два часа он скончался в госпитале. У всех на слуху и самоубийство военнослужащего-контрактника Харутюна Неркараряна.

Подводя итоги этой печальной статистики, можно сказать, что в прошлом году при различных обстоятельствах умерли 63 армянских военнослужащих, было совершено 11 самоубийств. 38 случаев произошло во время службы, 25 – вне службы. И это только обнародованная информация. То есть даже смена власти в Армении не поспособствовала переменам в воинских частях.

Иными словами, власть меняется, лица мелькают, но в самой Армении, в целом, все остается по-прежнему. По прошествии многих лет Россия все еще главный спонсор Армении, а карабахские армяне – марионетки в руках ереванского истеблишмента. Политические игры и обстоятельства меняются, неизменными остаются смерти лишь армянских солдат, чьи жизни оборвались на самом взлете…