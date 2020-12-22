Армянские реалии - никчемное правительство, обескураженное общество

Отставки Никола Пашиняна требуют и участник Ходжалинского геноцида, бывший министр обороны Сейран Оганян

Армянское общество страдает от последствий лжи и пустословия властей страны. Покуда не искоренен армянский шовинизм, национальная идея, сеющая вражду и ненависть, жизнь армян будет походить на кромешный ад. Армению раздирают распри. А все потому, что кто-то в свое время обещал армянам азербайджанские земли. И теперь, лишившись обещанного, армяне яро протестуют. Общественно-политическая ситуация в стране накалена до предела. Почему армяне оккупировали азербайджанские земли? Кто спровоцировал их на совершение этого преступления?

Очевидно, что армяне страдают по вине вдохновителей оккупации и ее сторонников в Европе, России, действующих вопреки всем законам и нормам международного права. Все это мешает им жить достойно, не прогибаясь перед господами. Между тем, зарубежные вдохновители продолжают лить воду на мельницу армянского агитпропа. Об этом свидетельствуют решения, недавно принятые Нижней палатой парламента Бельгии и ранее - Сенатом Франции. Эти силы подталкивают Армению к безответственному поведению. Те, кто, якобы, стоят на страже армян во Франции и Бельгии, на самом деле роют им могилы. В 44-дневной войне Азербайджанская армия доказала это армянам и их пособникам на Западе.

С 19 по 21 декабря в Армении был объявлен траур по погибшим в 44-дневной войне. В первый же день траурных мероприятий на кладбище произошло столкновение между армянским премьером и оппозиционерами. Укрывшись за спинами родственников погибших армянских военнослужащих, армянские оппозиционеры сыпали обвинения. "Никола в отставку!", "Никол, предатель!", "Никол, убирайся из Армении!" - скандировали они.

Политические оппоненты Пашиняна - это те, чьи руки обагрены кровью своих соотечественников и ни в чем не повинных азербайджанцев в Карабахе. Одним словом, политики, вышедшие в тираж, вновь решили пригреться у власти. С начала года они открыто выступают против действующих властей, требуя отставки армянского премьера. При этом их политические лозунги не блещут новизной. Как и предшественники, они уповают на Кремль и пускают в ход карабахскую карту, лелея реваншистские мечты. Недавно экс-президент Армении Роберт Кочарян побывал в Москве с трехдневным визитом.

Напомним, что последние президентские выборы в Армении состоялись в феврале 2008 года. Тогда Центризбирком объявил о победе на выборах Сержа Саргсяна, однако другой кандидат в президенты - экс-глава Армении Левон Тер-Петросян обвинил ЦИК в фальсификациях и не признал результатов голосования.

В знак протеста 1-2 марта страну захлестнула волна протеста. Власти применили силу при разгоне митингующих. В результате обстрела, устроенного армией и полицией, погибли 10 человек, многие получили ранения. Совершившие это преступление до сих пор не понесли заслуженного наказания.

После того, как к власти в Армении пришел Никол Пашинян, уголовное дело по событиям 1-2 марта 2008 года было возобновлено. Тогдашний президент Р.Кочарян был арестован 27 июля 2018 года. А уже 18 июня 2020 года суд вынес решение о его освобождении под залог в размере 4 млн долларов США. Выйдя из тюрьмы, Кочарян первым делом отправился в Москву, что, очевидно, говорит о том, кому обязан он своим освобождением. А незадолго до этого с визитом в Москве побывал Вазген Манукян, считающийся единым кандидатом оппозиции на пост премьер-министра. По всей видимости, Кремль проверял их на лояльность.

Итак, ситуация в Армении переросла в ярую конфронтацию. 19 декабря на кладбище "Эраблур" схлестнулись сторонники и противники. Оппозиция не желала пускать Пашиняна на кладбище. Разрешить ситуацию удалось благодаря полиции. 21 декабря в Сюнике оппозиционеры предприняли попытку не пустить Пашиняна в регион. И хотя армянский премьер так и не попал в Горус и Кафан, в целом, визит Пашиняна в регион можно считать состоявшимся.

В девятом пункте трехстороннего соглашения, подписанного 10 ноября между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, говорится: "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России".

В соответствии с этим, Азербайджану будут переданы следующие населенные пункты Гафанского района: Кахнут (Новрузлу), Давит-Бек (Зейва), Ужанис (Уджамис), Егвард, Агарак (Экерек), Дичмайри (Ашагы Гарачимен), Сюник (Сюник), Чакатен (Чакатен), Шикаох (Шиховуз), Неркин Ханд, Цав (Цаб), Гехануш и город Кафан.

Оппозиция во главе с Кочаряном, Саргсяном, Манукяном, Ванесяном, Царукяном и лидерами еще 12 политических партий полагает, что это создаст условия для проникновения тюрок в город Кафан. "Раньше они были в 86 км, а теперь будут в 8 км от Кафана. Согласно вашей карте, в Зангезуре не осталось ни одного безопасного дюйма", - с ужасом сокрушались армянские оппозиционеры.

Пашинян, прибывший в Сюник на встречу с местными жителями, попытался прояснить ситуацию на азербайджано-армянской границе: "Дорога Горус-Кафан проходит через советскую границу Армении и Азербайджана. В настоящее время там находятся пограничные войска Армении. Российские пограничники примут участие в обеспечении безопасности дорожного движения".

По словам Пашиняна, все это делается для того, чтобы избежать возобновления конфликта и избежать дальнейшей эскалации. Он призвал жителей не устраивать провокаций. Пашинян подчеркнул, что демаркация границ проводится в соответствии с данными системы GPS.

Отметим, что Сюникская область (Зангезур) расположена на юге нынешней Армении. Эта территория граничит с Нахчываном и Карабахом, Зангиланским и Губадлинским районами, а также Гарадагским магалом Южного Азербайджана. Кафан - центральный город этой провинции. Это исконно азербайджанские земли, до 1920 года именовавшиеся Зангезуром. Название Зангезурского уезда было изменено в результате варварской армянской политики.

Считая Пашиняна виновником нынешних бед Армении, прежние политические деятели стараются всеми силами сместить его. К этой травле подключились и местные СМИ, некогда поддерживавшие Пашиняна. Очевидно, армянские власти не помогли их с финансированием. Популярные армянские СМИ перешли в лагерь оппозиции и старательно освещают их деятельность.

Отставки Никола Пашиняна требуют и участник Ходжалинского геноцида, бывший министр обороны Сейран Оганян, армянский генералитет и экс-секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров. Все это говорит о том, что новые реалии не изменили армян и их предводителей. Армяне, как и в былые времена, готовы угождать и стоять в услужении господ. Так будет продолжаться, пока умы армян охвачены рабской идеологией армянства. Они сплачиваются во имя оккупации и горланят на весь мир, когда восстанавливается историческая справедливость и оккупированные ими земля возвращаются их истинным хозяевам. Идея армянства - головная боль самих армян, угроза безопасности региона.

После 44-дневной войны в Карабахе армянское общество пребывает в смятении. Нынешняя власть не в состоянии решать проблемы, а оппозиция безыдейна. И вновь армяне уповают на внешний фактор.