Армянские попытки де-факто независимости - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ За последние годы в Армении усилилась антироссийская пропаганда. И после смены правительства в апреле этого года Ереван не оставляет попытки в этом направлении.

После событий в селе Паник Ширакской области в Армении стала высказываться острая критика в адрес России. А все потому, что российские военные, проводившие учения в этом селе, открыли огонь без предупреждения. Правительство Армении повело себя так, словно российские солдаты впервые проводят военные учения в стране. Премьер-министр Никол Пашинян заявил о нарушении суверенных прав Армении и наказании виновников.

Министр обороны Давид Таноян побывал на юго-западных пограничных заставах, провел смотр ряда опорно-боевых пунктов, провел встречи с личным составом. В беседе с журналистами 22 июля он заявил о том, что не исключается пересмотр ряда положений соглашения о пребывании российских пограничников в Ереване: "Эти соглашения не высечены на камне, и с течением времени возникают проблемы, которые требуют правовых корректировок. Это будет сделано. Инцидент в Панике может стимулировать определенные корректировки".

Отметим, что армяно-турецкая (протяженность 280 км) и армяно-иранская (протяженность 42 км) государственные границы остались неизменными со времен СССР. Основой для пребывания здесь российских пограничников является межгосударственный договор о статусе пограничных войск России на территории республики, заключенный в Ереване 30 сентября 1992 года. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда в: Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в Ереванском международном аэропорту "Звартноц". В Армении служат около 4,5 тыс. российских пограничников.

Если армяно-турецкую и армяно-иранскую госграницы стерегут российские пограничники, то границу с Азербайджаном охраняют военнослужащие министерства обороны Армении. А госграницу с Грузией охраняют пограничные войска Службы национальной безопасности Армении.

102-я российская военная база была создана в соответствии с договором, заключенным в августе 1992 года. Договор, подписанный сторонами в 1995 году на 25 лет, был пролонгирован в 2010 году до 2044-го года. Однако все еще неизвестно, до каких пор российские пограничники будут охранять армянские рубежи.

Армения, всецело зависящая от Москвы в военном отношении, сотрудничает и с НАТО.

Заявление министра обороны Давида Танояна касательно сотрудничества Армении с североатлантическим военным альянсом весьма противоречиво: "Мы уверены, что сотрудничество Армении с НАТО не противоречит нашим союзническим обязательствам по ОДКБ".

Армянские политические обозреватели считают важным сотрудничество своей страны с НАТО. Однако по их предположениям, в ближайшие 10-20 лет Армении не светит членство в этом военно-политическом альянсе.

Тогда в чем дело? Пытается ли Армения выйти из-под российского влияния или просто делает вид? И к чему все эти виляния то в одну, то в другую сторону?

Ясно одно - для того, чтоб Армения стала государством как таковым и суверенным, в первую очередь необходимо, чтобы российские военные покинули страну. Покуда армия другой страны стоит на страже безопасности в Армении, армяне не вправе даже заикаться о независимости.

Уместно напомнить, что в этом году исполняется 25 лет вывода российских войск из Азербайджана.

То, что Армения фактически не является независимым государством, осознают и сами армяне. Для достижения заветной свободы нужно выйти из-под сферы влияния России. Ныне в Армении предпринимаются некие попытки в этом направлении. На протяжении почти двух веков Россия несказанно облагодетельствовала армян, создав даже для них государство и оказывая всестороннее покровительство. А компенсировать все эти благодеяния армяне не в силах. Вот потому они и юлят, всячески пытаясь выставить себя самоотверженными политическими деятелями в этом направлении.

И заявления министра обороны о защите госграниц, и неутихающие разговоры вокруг военной базы в Гюмри – составные части все той же политики.

Подтверждением метаний является тот факт, что министерство обороны поспешило опровергнуть заявления, ранее сделанные министром обороны Д.Танояном.

Пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Арцурун Ованнисян заявил, что его шеф вовсе не имел ввиду пересмотр договора о нахождении российских пограничников в Армении. Оказывается, он говорил о дополнении в технические статьи касательно 102-й военной базы. Вот оно как!

Это опровержение, с одной стороны, показало, что Армения все же отважилась на некую попытку вывернуться из-под российского влияния, а с другой - открыто продемонстрировало тотальную зависимость страны от России. Последующая корректировка ранее высказанного Д.Танояном, что называется, втридорога обошлась Армении.

Таким образом, провалилась очередная попытка Еревана избавиться от российских пут.

Смехотворно то, как армянский истеблишмент поспешил опровергнуть ранее сделанные прыткие заявления, содержащие некий намек на желание избавиться от российского влияния. Вряд ли в ближайшие годы Ереван вновь отважится на подобное. Поэтому апрельские события обескуражили тех, кто ожидал избавления Армении от российских пут. Высказывавшие хвалебные оды в адрес "бархатной революции" уже пожалели об этом.

Власть в Армении сменилась, но курс остался прежним, о чем недвусмысленно заявил сошедший с баррикад и севший в кресло премьера Никол Пашинян в интервью телеканалу "Россия-24". Он поспешил заверить, что происходящее в самой Армении никак не отразится на внешней политике: “Наш внешнеполитический курс останется неизменным”.

Поэтому Н.Пашинян и его команда, равно как и их предшественники будут действовать по мановению российской дирижерской палочки. И явным тому подтверждением явилось то, с какой оперативностью оборонное ведомство Армении поспешило опровергнуть самонадеянные заявления своего министра.

Вот и получается, что желающим видеть Армению де-факто независимым государством придется повременить, а вот сколько – пока неизвестно.