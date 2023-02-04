Армянская язва европарламентариев: проявление коррупции, сотрудничество с "ультра-правыми"

В последние месяцы мировые СМИ публикуют один за другим коррупционные скандалы европейских парламентариев. Не так давно – в конце прошлого года Брюссель потряс коррупционный скандал вице-президента Европарламента Евы Кайли и еще пяти человек, задержанных

В последние месяцы мировые СМИ публикуют один за другим коррупционные скандалы европейских парламентариев. В конце прошлого года Брюссель потряс коррупционный скандал вице-президента Европарламента Евы Кайли и еще пяти человек, задержанных по обвинению в причастности к взяточничеству и "попытке повлиять на решения Европарламента при помощи значительных денежных сумм и подарков" со стороны Катара - организатора чемпионата мира по футболу – 2022.

А в начале февраля 2023 года стали известны новые факты подкупа евродепутатов для признания аннексии Крыма со стороны России и ходатайства по снятию антироссийских санкций.

Детальный разбор и тех и других скандалов ведет к единому центру «сотрудничества».

Так, дело греческого политика Евы Кайли вывело на свет некоего Каспара Карампетяна (греческого армянина по происхождению), который в своей "Европейской армянской федерации за справедливость и демократию" собирал парламентариев. Все "друзья" Карампетяна замешаны в тех или иных коррупционных схемах. Отметим, что ранее руководителем "группы дружбы с Арменией" в Европарламенте была Элени Теохараус. Представляющая в Европарламенте греческую часть Кипра, Теохарус известна в своей стране сомнительной деятельностью – одно из обвинений, которое выдвинули ее конкуренты во время избирательных кампаний, проведенных на Кипре, связано с непрозрачностью источников финансирования ее политической партии. Являвшаяся членом фракции "Народной партии" в Европарламенте Элени Теохарус известна своим имиджем как "заказного спикера" и "сотрудничеством с вымышленными структурами". Она посещала Карабах в период армянской оккупации. За подобную деятельность Теохарус была изолирована от программ Европарламента.

Очередной скандал, очернивший репутацию евродепутатов, появился после того, как хакеры слили в Интернет электронную переписку сотрудника аппарата Государственной думы России Саргиса Мирзаханяна и вывели на свет схему по которой армянский пиарщик склонял европарламентариев к поддержке аннексии Крыма. Как сообщает издание «Важные истории», проанализировавший совместно с Eesti Ekspress, OCCRP, IRPI и Profil попавшие в сеть письма Мирзаханяна, выяснилось, что взаимодействие с депутатами парламентов нескольких стран ЕС подразумевало оплату их участия в патриотических форумах в Ялте и в наблюдении за российскими выборами в Крыму после аннексии. Десятки тысяч евро выделялись также на внесение пророссийских резолюций, предусматривающих, в частности, отмену санкций против России, в европейские парламенты, а в случае «правильного» голосования была предусмотрена дополнительная оплата.

Мирзаханян в свою коррупционную сеть привлек не только своих знакомых армян, но даже собственную мать. Так, в начале 2017 года было учреждено ООО «Хемингуэйпартнерс» — оно принадлежало Сатеник Маркарян, матери Мирзаханяна. В презентациях компании красочно описывались реализованные проекты Мирзаханяна и его впечатляющие возможности: все виды продвижения — прежде всего в медиа, но отнюдь не только в них. От митингов до выборов, от «нивелирования информационных угроз и проведения контркампаний» до «создания стратегии прямого выхода на лиц, принимающих решения».

Коррупционная схема Мирзаханяна сначала была продвинута в Италии. Совет итальянского региона Венето стал первым европейским политическим институтом, открыто признавшим Крым частью России, а также призывавшим к отмене санкций. Вслед за Венето схожие пророссийские резолюции приняли еще два итальянских региона — Лигурия и Ломбардия. Мирзаханян не собирался останавливаться на достигнутом. Уже в июне 2016 года он пишет коллеге письмо со странным текстом: «По ценнику за проголосованное этот жук мне тоже прислал. Остальное, как посчитаешь возможным, но желательно как можно больше». Что это означает и о ком идет речь, из переписки понять невозможно, однако к письму приложен новый «план действий», озаглавленный «Резолюции в Австрии и Италии». Из него следует, что принятой в Венето резолюции предстоит отправиться выше, уже на государственный уровень, в итальянский парламент. В конце документа в разделе «Смета» говорится: «20 000 EUR + 20 000 EUR (внесение), в случае успешного голосования +15 000 EUR в каждом случае».

Через несколько дней проект резолюции действительно был внес в парламент Италии, но сенат отклонил его.

В том же документе указана смета на внесение аналогичной резолюции и в австрийский парламент: «20 000 EUR, в случае успешного голосования +15 000 EUR». Исполнитель — депутат Йоханнес Хюбнер из Австрийской партии свободы, еще одной националистической партии. В том же июне 2016 года Хюбнер действительно внес такую резолюцию, но, как и в Италии, она не нашла поддержки большинства депутатов.

В почте Мирзаханяна есть и другие подобные «планы действий», в частности для Латвии, Греции и даже для Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Но наибольшего успеха команда Мирзаханяна добилась на Кипре, где потрудился его помощник, тоже армянин Арег Агасарян. Тут были пожертвования в десятки тысяч долларов Прогрессивной партии трудящихся Кипра. Именно с подачи Агасаряна многолетний генеральный секретарь этой партии Андрос Киприану внес проект пророссийской резолюции в парламент Кипра, который в отличии от Италии и Австрии проголосовал за ее принятие. От итальянской и австрийской проектов эта резолюция отличалась двумя дополнительными требованиями: снятия персональных санкций с отдельных россиян, а также требованием соблюдения Минских договоренностей между Россией и Украиной.

После разбора этих коррупционных фактов вырисовывается единая ось в деятельности как Каспара Карампетяна, так и Саргиса Мирзаханяна с подельником Арегом Агасаряном – сотрудничество с маргинальными, ультраправыми партиями стран Европы, продвижение идей, в корне противоречащих с политикой европейских стран.

Данная схема на протяжение долгих лет использовалась и против Азербайджана. Например, именно с их подачи члены ультраправой радикальной партии "Альтернатива для Германии" (Alternative für Deutschland, AfD), члены которой известны своим энтузиазмом в использовании нацистских и антисемитских лозунгов, незаконно посещали территорию Карабаха.

Впрочем, эта деятельность как армянских политических пиаршиков, так и самой Армении соответствует общей идее армянства – ведь все еще Гарегин Тер-Арутюнян или как называют Нжде, являвшийся пособником нацистов во времена Второй Мировой войны, в Армении почитается как герой, и руководство страны этому не сопротивляется.

Ввиду всех этих скандалов странам Европы в общем, и руководству Европарламента в частности, стоит задуматься о будущем, в котором не должно быть место нацизму, коррупции и всех других негативных моментов, противоречащих основополагающим ценностям Европы.