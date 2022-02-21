Армянская псевдоинтеллигенция – детонатор кровавых трагедий

Интеллигенция способна спасти этнос от бед, отвести напасти, а может разверзнуть пропасть и породить трагедию. Представители армянской псевдоинтеллигенции Абель Агамбекян, Зорий Балаян, Сильва Капутикян и другие столкнули два народа, сдетонировав поистине

Интеллигенция способна спасти этнос от бед, отвести напасти, а может разверзнуть пропасть и породить трагедию. Представители армянской псевдоинтеллигенции Абель Агамбекян, Зорий Балаян, Сильва Капутикян и другие столкнули два народа, сдетонировав поистине чудовищную трагедию. С конца XIX - начала XX века переселенные на Южный Кавказ армяне стали сеять здесь рознь и вражду, то и дело выдвигая территориальные притязания к Азербайджану, Турции, Грузии и Ирану, чем подорвало доверию к себе. Выполняя поручения и действуя по указке, армянская псевдоинтеллигенция и церковь фактически сделали свой народ заложником интересов господ.

На протяжении многих лет целые поколения армян росли на лжи и измышлениях, с молоком матери впитывая ненависть к тюркам и иным этносам. При содействии этих псевдоинтеллигентов и могущественных покровителей были оккупированы азербайджанские земли. Почти 30 лет наши земли удерживались под оккупацией. Армянские головорезы при участии 366-го мотострелкового полка бывшего СССР учинили чудовищный геноцид в Ходжалы и Гарадаглы.

Сулившие армянам райскую жизнь на крови ни в чем не повинных азербайджанцев, те, кто сеял распри, провоцируя кровопролитие, так и не появились на горизонте во время 44-дневной контртеррористической операции. Родственники тех, кто совершил эти геноциды, в том числе Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Левона Тер-Петросяна, Сейрана Оганяна и других не участвовали в военных действиях. Азербайджанская армия, освободив свои земли от оккупации, открыла армянам глаза на ложь, которой их вскармливали на протяжении многих столетий. Армяне стали жертвами пропаганды псевдоинтеллигенции и церкви. Фактически, подписав 10 ноября 2020 года акт о капитуляции, Армения обрела возможность вернуть утраченное доверие. Выведя войска с территории Азербайджана, как это предписывает соответствующая статья трехстороннего документа, официальный Ереван предпринял бы важный шаг на пути реабилитации в глазах мировой общественности. Однако, они прикрываясь российскими миротворцами, временно дислоцированными в регионе, вновь пытаются вести подрывную деятельность против Азербайджана.

Армяне вновь идут на поводу, повторяя ошибки, допущенные предками. 44 дня войны развенчали мифы, упорно муссировавшийся поколениями армян на протяжении многих столетий.

К чему приводит агрессия всем прекрасно известно. Примером тому может служить судьба гитлеровской Германии. Пойдя по стопам фашистов, Армения может опять нарваться на могучий железный кулак Азербайджана. Если это произойдет, то под сомнением окажется само существование Армении как государственного образования.