Армянская особенность: 20 января состоится концерт - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В истории Азербайджана есть траурные дни, которые еще долгое время будут оставаться таковыми. К сожалению, 20 января и 26 февраля именно такие дни. В следующем году исполнится 27 лет со дня событий 20 Января и 26 лет - с Ходжалинского геноцида. В осуществлении обеих трагедий роль сыграли именно армяне.

20 января 1990 года бывшее советское руководство заявило, что послало в Баку войска для предотвращения "погрома армян" и "наказания" экстремистов. 26 февраля 366-й мотострелковый полк России совместно с армянскими боевиками совершили в регионе Ходжалинский геноцид против азербайджанских тюрков. Организаторы обеих трагедий известны и живы. 20 января и 26 февраля поминают азербайджанцы мира и симпатизирующие азербайджанцам. Безусловно, армяне считают обе даты "знаменательными" для себя.

Известный французский певец армянского происхождения Шарль Азнавур с 20 января по 6 февраля будущего года будет выступать с концертной программой. На самом деле, могут найтись те, которые скажут: "Что тут такого?", "Это совпадение", "Не стоит обращать внимание". Однако, можно сказать, что нет известных армян, которые не защищают "геноцид армян 1915 года", не поддерживают нагорно-карабахских армянских сепаратистов. Ш. Азнавур также сторонник этих двух вопросов. Несколько лет назад Ш. Азнавур заявил, что от открытия турецко-армянских границ пострадает Азербайджан: "Поэтому Азербайджан против открытия границ и обеспокоен этим".

Во время встречи с официальными представителями Израиля в ходе визита в страну некоторое время назад Ш. Азнавур спросил "почему они не признают геноцида армян". Он самый рьяный защитник этого вопроса в мире. Он поддерживает сепаратистов, оккупировавших нагорно-карабахский регион и прилегающие территории Азербайджана. Во время апрельских боев 2016 года Ш. Азнавур встретился с тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом, попросил у него оказать содействие в прекращении огня на линии соприкосновении азербайджано-армянских войск. На его странице в Facebook была распространена информация, обвиняющая Азербайджан из-за событий в Нагорном Карабахе. Ш. Азнавур высказал намерение пригласить действующего президента Франции Эммануэля Макрона в Армению. Этот человек хоть и призывает людей к гуманности, исполняя песни, на деле защищает оккупацию и страну-оккупанта. Певец призывает мировых армян вкладывать инвестиции в Армению. 18-22 мая 2009 года его старшая дочь Седа Азнавур выступила с концертной программой в Армении и Нагорном Карабахе. Визит Ш. Азнавура в Нагорный Карабах год назад был отложен из-за нелетной погоды. Интересно то, что в своих выступлениях он говорит, что далек от политики, но в своей деятельности в едином порядке служит армянским мстительности и притязаниям.

Из перечисленного можно сделать вывод, что Ш. Азнавур осведомлен о произошедшем 20 января 1990 года в Азербайджане, в том числе в Баку, потому что он "рьяный защитник" армян в мире. Именно поэтому выступление с концертом во Франции 20 января – продуманный, намеренный шаг.

Кроме того, 26 февраля будущего года в зале "Вахдат" Тебризского университета планируется провести международную конференцию, посвященную гениальному азербайджанскому поэту Низами Гянджеви. "Целью проведения конференции является сохранение иранской исламской культуры и поддержка персидской культуры", - сказал секретарь мероприятия Абульфазл Ганизаде.

По его словам, организаторами мероприятия являются Тебризский университет, Независимый исламский университет, Университет Фархангиян, Университет Восточного Азербайджана "Паями Нур", Университет "Джихат", Институт аранской культуры, муниципалитет г. Тебриз, Общество иранского языка и литературы и другие. По словам А. Ганизаде в конференции ожидается участие экспертов из Азербайджана, Турции, Таджикистана, Ирака, Сирии и Египта. На деле, проведением конференции в основном пытаются доказать, что Низами Гянджеви был персидским поэтом. Официальные и неофициальные представители Ирана даже во время визитов в Азербайджан открыто заявляли это.

Другая сторона вопроса – проведение конференции в трагический для Азербайджана день, 26 февраля. Равнодушные и проиранско настроенные могут утверждать, что в этом нет ничего предосудительного. Однако в самом Тебризском университете неоднократно не разрешали проводить мероприятия по поминанию 20 Января и Ходжалинской трагедии. В этом году под именем Низами Гянджеви Иран хочет одним выстрелом сбить две цели: с одной стороны, объявить миру великого азербайджанского поэта как перса, с другой стороны таким пустым мероприятием помешать поминанию Ходжалинской трагедии. Такими конференциями препятствуется проведение в Тебризе возможных мероприятий в связи с Ходжалинской трагедией. Существуют многочисленные факты, свидетельствующие, что в Иране оказывают давление на организаторов и участников акций по предотвращению таких пустых мероприятий, связанных с Азербайджаном, особенно в важные для Азербайджана дни.

Таким образом, концерт Ш. Азнавура 20 января во Франции, конференция в связи с Низами Гянджеви 26 февраля в Тебризе имеют одну и ту же суть для Азербайджана.