Армянская оккупация, лишения и унижения – КОММЕНТАРИЙ

Оккупировавшие азербайджанские земли и потворствующие этим преступлениям посягнули на гражданские права и карабахских армян.

Несмотря на попытки лишить этих армян азербайджанского гражданства и отлучить их, страна, гражданами которой они являются, не забыла о них. Несомненно, армяне, проживающие в оккупированном Нагорном Карабахе, больше верят и полагаются на Азербайджан, гражданами которого являются, нежели на сепаратистский режим и власти Армении.

В Азербайджане проживают чуть более 120 тысяч армян. Большее их число, несомненно, приходится на Нагорный Карабах. Армяне живут в Баку, Сумгайыте и других городах.

Права этих армян, равно как и других граждан Азербайджана, защищены. Однако из-за оккупации права представителей армянской общины Карабаха постоянно ущемляются Арменией и ее пособниками.

У этих армян нет паспорта, подтверждающего гражданства. Выходит, у них нет Родины и они не достойны быть гражданами. Свидетельство о рождении армянских детей, появившихся на свет в условиях оккупации, фальшивое. Мир не принимает их с этим документом, поскольку Карабах – международно-признанная территория Азербайджана.

А значит, эти армяне должны получить документы от соответствующих структур Азербайджана. Армянская оккупация лишила их этих прав. И теперь эти армяне, прибегнув к очередной фальсификации, днюют и ночуют перед ереванскими регистрационными управлениями, желая получить поддельное свидетельство о рождении.

Пособия, предоставляемые этим детям, сродни подачкам нищим. Одним словом, по вине Армении и пособников оккупантов младенец, рожденный в Карабахе, терпит унижение с самого своего появления на свет, и оказывается в положении нищего. Каждый человек волен жить там, где хочет, а карабахские армяне, ставшие заложниками оккупационной политики Армении, лишены этого права. Глава сепаратистского режима совершает зарубежные визиты по паспорту гражданина Армении. Это означает, что имена армян в Нагорном Карабахе не значатся ни в одном списке, ни в одной бумажонке в целом мире.

Безусловно, главным виновником такого положения являются власти Армении и международные посредники, которыми армяне ловко манипулируют. Восстановление прав членов армянской общины Карабаха начнется с принятия гражданства Азербайджана. Пока этого не случится, эти граждане Азербайджана так и будут кормиться пустыми обещаниями и посулами.

Порой говорят, что Армения принадлежит армянам. На передаче "Москва. Путин. Кремль", транслируемой по телеканалу "Россия-1", президент России Владимир Путин заявил буквально следующее: "Если республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа!"

В первую очередь это касается Армении. Потому что это послание было сделано премьер-министру Николу Пашиняну и поддерживающим его антироссийским силам.

Нынешнюю территорию Армении Россия занимает порядка двух веков. На этой земле никогда не было и следа армян. То есть Россия считает, что армяне занимают эту территорию постольку, поскольку такое право предоставила им в свое время Россия.

Одним словом, суть российской политики в отношении Армении сводится к тому, что Москва, подарив армянам государственность, использует их в своих целях, требуя беспрекословного подчинения и покорности.

Россия использует в своих интересах не только Армению, но и армянскую общину Карабаха.

Недавно председатель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Турал Гянджалиев в обращении к своим землякам, карабахским армянам - гражданам Азербайджана, затронул ряд важных аспектов: "...Я вырос в Шуше. Прекрасно помню, как в детские годы армянские и азербайджанские дети играли вместе. У меня были одноклассники - армяне. А на соседней с нами улице жила армянка. Мы вместе с ее сыном ходили в шахматную школу в Шуше. В то время я был настолько увлечен шахматами, что мечтал стать чемпионом мира. Когда я учился в Шушинской музыкальной школе по классу тара, с нами вместе брали уроки и армянские дети. Наша жизнь была очень счастливой и интересной. К сожалению, оккупация разрушила эту прекрасную жизнь.

Знаю, что нет среди армянской общины Нагорного Карабаха такого человека среднего и старшего поколения, чтобы у него в прошлом не было близкой подруги или друга-азербайджанца. То же самое можно сказать и о представителях азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

К сожалению, уже около 30 лет молодое поколение армянских и азербайджанских общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана растет, не ведая друг о друге, оккупация разобщила их. Порой армяне и азербайджанцы даже не знают о том, что в недавнем прошлом жили вместе.

Мы прекрасно понимаем страдания армян Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики. Армянская оккупация превратила армян региона в заложников захватнического режима.

Доводим до сведения каждого из вас, что Азербайджанская Республика, гражданином которой вы являетесь, является самым сильным государством нашего региона как в экономическом, так в военно-политическом отношении. Это государство является единственным гарантом нашего счастливого будущего..."

Армянскую общину Карабаха намеренно заставляют забыть об азербайджанском гражданстве. Поскольку если это право будет восстановлено, ни правительство Армении, ни армянские приспешники не смогут злоупотреблять ими.

На днях официальный Ереван выдвинул очередную бредовую идею, якобы, в помощь Карабаху. Было отмечено, что в первом полугодии 2020 года правительство Армении выделит сепаратистскому режиму в Карабахе кредит в размере 12 млрд 600 млн драмм (26 млн долларов США). И все это за счет бюджетных средств.

Ни для кого не секрет, что власти Армении столкнулись с финансовыми трудностями в процессе борьбы с коронавирусом. Официальный Ереван обратился за помощью к международной общественности. Семь стран мира оказали помощь Армении. Помощь обещали оказать и другие государства. На эти цели Международный валютный фонд выделил Армении 260 млн долларов США. Так где же отыскала Армения 26 млн долларов? Видимо, это очередные демагогические заявления Пашиняна, которые впрочем, позволяют сделать следующие выводы:

- иностранные доноры не могут оказать прямой помощи сепаратистскому режиму в Карабахе, и поэтому делают это посредством Армении;

- Оказывая помощь сепаратистам, армянские власти стремятся побольше урвать у иностранных доноров;

- Правительство Армении использует карабахских армян для повышения своего общественно-политического влияния;

- Власти Армении делают жест России, чтобы продемонстрировать свое мнимое влияние среди армянской общины в Карабахе;

- Чтобы избавить сепаратистский режим в Карабахе от российской зависимости, Пашинян желает получить побольше денег у Запада.

Ежегодно Армения проводит благотворительные марафоны в европейских странах и США, помогая за счет этих средств карабахским армянам. Одним словом, все эти марафоны нацелены на поддержание оккупационного режима и соответственно продление оккупации азербайджанских земель. Как оказалось, пустившись по миру с протянутой рукой можно не только добыть государственность, но и продлить оккупацию. Представляя карабахских армян, являющихся гражданами Азербайджана, сирыми и убогими, армяне тем самым ущемляют их достоинство, унижают и оскорбляют их.

Это подлинная человеческая трагедия! Горестная судьба человека! Одни влачат нищенское существование, терпя лишения, а другие наживаются, набивая карманы в Армении, Франции, США и России.

Те, кто удерживает азербайджанские земли в оккупации, преследуя свои меркантильные и прочие интересы, намеренно пытаются заглушить зов памяти армян Карабаха, замалчивая об их азербайджанском гражданстве. Оккупированные земли будет непременно возвращены. Потому что это земли Азербайджана. Отнятое у карабахских армян право на гражданство Азербайджана будет восстановлено. Ведь Карабах - исконно азербайджанская земля, а тамошние жители - граждане Азербайджана.