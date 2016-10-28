Армянская диаспора желает быть представленной в правительстве страны - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Зять американского миллиардера армянского происхождения Ваагна Овнаняна полковник запаса Артур Алексанян – Амараси создал новое движение.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, движение называется "Объединенная Армения".

"Цель движения - обеспечить легитимное присутствие диаспоры в системе управления Армении, в частности, путем создания в парламенте верхней палаты, которая будет состоять из депутатов диаспоры", - сказал зять миллиардера.

По информации, движение также заявило о намерении участвовать на предстоящих в апреле 2017 года парламентских выборах.

Этим армянская диаспора направляет власти Армении месседж "мы существуем и желаем быть представленными в правительстве". Поэтому на самом деле организация была учреждена миллиардером. Таким образом, они открыто заявляют о желании принимать участие в общественно-политической жизни Армении. Организация также поставила перед собой цель изменить Конституцию Армении.

Считающийся лидером движения Алексанян сказал: "При необходимости Конституцию можно изменять и 10 раз. Представители диаспоры должны быть законно представлены в управлении страны. Сейчас диаспора остается в стороне от происходящих в стране процессов. Считаем, что Армения является также государством армянской диаспоры".

Отметим, что Ваагн Овнанян родился в 1932 году в иракском регионе Киркук. В 1959 году он вместе с братьями создал строительную компанию "Hovnanian Brothers Corporation", вице-президентом которой являлся. В.Овнанян скончался в августе 2015 года.

Можно также предположить, что семья миллиардера выдвигает его зятя в надежде обеспечить его депутатским мандатом. Это можно считать своеобразной сделкой между властью в Армении и диаспорой.

Отношения между президентом Армении Сержем Саргсяном и представителями армянской диаспоры оставляют желать лучшего. Правда, в своих выступлениях он особо отмечал диаспору как один из важных факторов существования страны. Однако то, что произошло во время недавнего визита С.Саргсяна в Нидерланды, дает основание предполагать, что отношения между президентом и диаспорой не на высоком уровне.

Летом этого года группа лиц захватила в Армении здание полиции. Власти освободили здание от демонстрантов, прибегнув к кровопролитию. В то время первыми, кто выразил протест действиям режима С.Саргсяна, были представители диаспоры в Нидерландах.

Диаспора осталась недовольна властью и во время акций, проведенных летом прошлого года в знак протеста подорожанию электроэнергии.

С.Саргсян скрылся в Нидерландах от желающих встретиться с ним представителей диаспоры. Это второй подобный инцидент за последний месяц. Две недели назад во время визита руководителя Армении в Нью-Йорк, представители диаспоры провели акцию протеста перед зданием, где С.Саргсян проводил заседание. Тогда охрана была вынуждена вывести президента из здания через заднюю дверь.

Согласно некоторым данным, президент страны теряет одну из своих опор. Он больше всех опирается на Москву. В ежегодном расследовании "Интеграционный барометр ЕАБР" Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) говорится, что в этом году статистика лиц в Армении, считающих Россию другом, сократилась на 17% и составила 69%.

В результатах исследований отмечается, что в предыдущие годы данный показатель в Армении был довольно высок.

К примеру, в 2015 году он составлял 86%, в 2014 году - 87%. В документе говорится, что одну из решающих ролей в данном вопросе сыграло значительное повышение в 2015 году цен на поставляемую российскими компаниями электроэнергию.