Армянская дезинформация - трагедия армян

Официальный Ереван, желающий скрыть свое поражение, распространяет ложную информацию об Азербайджане, тем самым якобы формируя общественное мнение

Последние бои развеяли миф об армянской армии и армянском патриотизме. Все благородные качества, которые армяне приписывали себе, оказались мыльным пузырем. Это также подтверждает, что выдуманная армянами "история" является фальшивой.

Власти Армении обманывают своих граждан, преподнося им ложную информацию о результатах боев. Официальный Ереван, желающий скрыть свое поражение, распространяет ложную информацию об Азербайджане, тем самым якобы формируя общественное мнение. Однако все лживые "сведения" об Азербайджане очень быстро разоблачаются, что снижает доверие к армянам.

Ложь государственных чиновников, президента, премьер-министра, министра обороны и других лиц в связи с событиями подрывает доверие армянской общественности. Все это станет головной болью для нынешней власти после окончания войны. Построенная на лжи и фальсификации пропаганда очень быстро разоблачается.

Власти Армении утверждают, что с самого начала военных действий сирийские боевики якобы участвуют в боях на стороне Азербайджана. Армянская сторона заявляла, что сирийские боевики воюют в форме азербайджанских пограничников. Подобную ложь выдумывает министр обороны Армении Давид Тоноян, отвечающий за боеспособность армянской армии. Однако фотографии, сделанные 26 октября на встрече Тонояна с армянскими солдатами, изобличили и эту армянскую ложь. На этих фотографиях рядом с Давидом Тонояном сидел армянский солдат в военной форме азербайджанских пограничников, еще один солдат на фотографии в таких же брюках. Это еще раз подтверждает тот факт, что армянская сторона одевает своих солдат в эту форму, чтобы снимать фальшивые видео о сирийских наемниках в Азербайджане. Сразу после распространения информации армянские Telegram-каналы удалили новость. А официальный представитель Министерства обороны Армении Шушан Степанян удалила с опубликованной новости вышеупомянутые фотографии. Это лишний раз подтверждает, что министр обороны Армении Тоноян и возглавляемая им структура занимается распространением фейковой информации.

Недавно армяне распространили видеокадры с неким арабоговорящим мужчиной, который, по утверждению руководства Армении, является "прибывшим в Азербайджан террористом". Но подготовить такую звукозапись не так уж и сложно. Не исключено, что Франция и прочие государства также причастны к распространению подобной лжи. Лидеры этих стран пытаются "скормить" подобную ложь международной общественности как реальный "факт". Однако официальный Баку неоднократно заявлял, что Азербайджан обладает достаточными силами для освобождения своих земель от оккупации, борьбы с Арменией и не нуждается в помощи других государств. На руках Азербайджана имеются многочисленные факты о том, что в режиме гуманитарного перемирия Армения получает помощь в виде оружия, военной техники и живой силы. Об этом же свидетельствует обширный перечень военной техники, уничтоженной ВС Азербайджана или брошенной армянской армией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем очередном обращении к народу дал полную информацию об уничтоженной и взятой в качестве военных трофеев вражеской технике.

Армения и ее покровители, распространяя ложь и клевету об Азербайджане, пытаются вдохновить армянское общество. Но сейчас век информации. Армянское общество также имеет возможность получать информацию из альтернативных ресурсов. Проигравшая войну Армения, распространяя клевету, унижает свое общество, демонстрирует его уровень. Однако у лжи короткие ноги. Армянское общество поймет, что их дети гибнут на чужой земле ради удовлетворения чьих-то интересов.