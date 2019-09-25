Армянская церковь - очередная головная боль Пашиняна - КОММЕНТАРИЙ

Ключевую роль в обретении армянами государственности и их формировании как нации сыграли церковь, Россия и диаспора в США и Франции. Это, так называемые, столпы армянства, три кита, на которых они, собственно, держатся. При согласованной работе этих составляющих дела армян складываются не так уж плохо, однако с приходом к власти Никола Пашиняна отношения между этими звеньями дали трещину. Напряженность витает в отношениях армянской церкви и России к правительству Пашиняна.

На пресс-конференции в Лос-Анджелесе стало ясно, что Никол Пашинян так и не смог уладить трения с церковью. Он отметил, что, если армянский народ будет настаивать на вмешательстве государства в дела церкви, правительство в срочном порядке вынесет этот вопрос на обсуждение и предпримет соответствующие шаги. По его словам, некоторые круги пытаются выдать либеральную политику правительства за проявление слабости: "Такая тенденция наблюдается в некоторых религиозных кругах. Когда мы заявляем, что не будем вмешиваться во внутренние дела церкви, некоторые "церковники" делают заключения, что мы не похожи на прежнее правительство, мы слабее, и необходимо выбить почву из-под наших ног. Они получат серьезный контрудар и будут поставлены на колени в прямом и косвенном смысле этого слова. Хочу еще раз предупредить, чтобы никто наши улыбки и уважение не считал проявлением слабости".

В прошлом году парламент Армении не принял законопроект о повышении финансовых средств для обеспечения охраны католикоса. Это стало первым проявлением противоречий между сторонами. Тогда фракция Никола Пашиняна заявила, что свободное передвижение католикоса является его собственной проблемой, то есть "он сам должен задуматься об этом".

Выступая 1 ноября прошлого года в парламенте, Никол Пашинян не исключил возможность закрытия армяно-иранской границы ввиду разногласий между США и Тегераном, а также иных геополитических проблем. Тогда глава армянской церкви в Тегеране Сепух Саркисян заявил о том, что от закрытия границы с Ираном пострадает только Армения, и заявления Пашиняна о закрытии границы не соответствуют действительности: "Иран - мощное государство, которое сможет противостоять оказываемому давлению. От ухудшения отношений с Тегераном пострадает только Армения".

Стоит отметить, что упразднение Пашиняном комитета диаспоры натолкнулось на протест церкви. Католикос даже обратился с письмом к Пашиняну, в котором высоко оценил деятельность комитета и ратовал за восстановление его деятельности. Кроме того, возникли разногласия между армянской церковью и диаспорой. Армянская диаспора в Сибири, Волгограде и на Урале обрушилась с критикой в адрес армянской апостольской церкви, обвинив ее в разжигании вражды, авторитаризме и нагнетании противостояния между представителями диаспоры. Церковь же, в свою очередь, назвала их "безграмотными и надменными". Брат армянского католикоса Гарегина II - архиепископ армян России Езрас обвиняется в нарушении законов церкви. Армяне России обвинили католикоса в задержке крещения их детей. Представитель армянской общины в России Арсен Мосоян посетовал, что вот уже пять лет как не может крестить свою дочь. "Мы звонили в епархию 17 раз и приглашали их. Но ответа так и не последовало". В 2012 году в Москве завершилось строительство армянской церкви, однако до сих пор туда не назначен священнослужитель. По словам представителей общины, все упирается в деньги. Потому и была закрыта армянская церковь в Новокузнецке. Поскольку епархия подняла стоимость проведения религиозных обрядов, армянская община отказалась ходить в церковь. Председатель армянской общины в Новосибирске Артур Хачатрян, комментируя в интервью BBC деятельность армянской церкви, заявил, что "они украли нашу веру".

Как известно, Гарегин II является католикосом всех армян с 1990 года. Армянские церкви в Иерусалиме и Стамбуле критиковали его за корыстолюбие и авторитаризм. После смены власти в 2018 году возникла организация "Новая Армения, новый патриарх". А это означает, что настало время реформирования армянской церкви. Бытует мнение, что среди армянских священнослужителей есть и реформисты. В распространенном ВВС репортаже, священнослужитель по имени Корюн заявил, что "церковь для меня вовсе не Гарегин, а наши святые отцы. Я не пойду с ним даже в рай, но готов отправиться в ад с праотцами".

Армянская церковь обвиняется также в разрушении исторических христианских памятников в Армении. Все еще витает напряженность из-за церкви в селе Димитрове в провинции Арарат. Представитель ассирийской общины Армении Ирина Саградова-Гаспарян обратилась с открытым письмом к премьер-министру Армении и католикосу с жалобой на священнослужителя Микаэля Нуриджаняна и его жену, обвинив их в уничтожении ассирийских памятников, сжигании крестов и икон. В письме говорится: "Отец Микаэль Нурджанян со своей женой (которая является директором школы в селе Димитрове, Койласар) вынесли из церкви ассирийские иконы и сожгли их, также они произвели демонтаж крестов, к каким действиям эти люди прибегнут далее, нам неведомо. Своими действиями он пытается уничтожить следы принадлежности этой церкви ассирийскому народу, но это невозможно, поскольку есть множество исторических документов, подтверждающих данный факт". Отбиваясь от нападок, патриархия поспешила заявить о том, что некоторые плакаты были сняты ввиду их несоответствия деятельности церкви.

Разговоры вокруг католикоса всех армян Гарегина II не утихают. Еще в 2011 году журналисты обвинили его в финансовых махинациях и мафиозных действиях. Среди армянской общественности пробуждается чувство разочарования в нем. Рядовые граждане, представители интеллигенции считают неудовлетворительной деятельность Гарегина II, обвиняя его в том, что он ставит свои личные интересы превыше всего. Недовольство в том числе связано с роскошной резиденцией католикоса в Ереване. В 2011 году Первопрестольный Эчмиадзин закупил 7 автомобилей на сумму 309 тысяч долларов.

Открывается истинное лицо одного из остовов Армении. Можно предположить, что в ближайшее время будет подтверждено участие католикоса в отмывании денег. Как известно, директор всеармянского фонда "Айастан" Ара Варданян был арестован по подозрению в хищении крупной суммы денег. Не исключено, что в этих грязных махинациях будет выявлено участие армянского католикоса.

Таким образом, оплот армянского общества - церковь, как выясняется, нечиста на руку. Стало понятно, что под покровом религии совершаются разного рода махинации, по сути, препятствующие развитию Армении. Отпочкование Украинской православной церкви от российской патриархальной может стать своего рода примером для Армении. Поскольку Армения задалась целью стать в полной мере независимым государством, на повестке может возникнуть вопрос независимого функционирования церкви.

Вместе с тем, Гарегин II столь же важен для России, как и экс-президент Армении Роберт Кочарян. Это обстоятельство будет нагнетать напряженность между Кремлем и Николом Пашиняном.