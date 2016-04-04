​Армяне вновь целятся на территорию Ирана - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ От оккупации Арменией Нагорного Карабаха и произвола армян на территориях Азербайджана страдает также и Иран.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, три из брошенных вчера Арменией пушечных снаряда попали на территорию села в регионе Худаферин провинции Восточный Азербайджан. К счастью, обошлось без жертв.

Заместитель главы провинции Восточный Азербайджан по политическим вопросам и вопросам безопасности Саид Шабустари заявил, что в связи с инцидентом они обратились к азербайджанской и армянской сторонам.

Напомним, что это не первый подобный агрессорский шаг Армении в отношении соседнего Ирана.

17 марта 1994 года армянские боевики сбили над Ханкенди военно-транспортный самолет "Геркулес С-130", в котором находились сотрудники посольства Исламской Республики в России. В результате погибли 19 пассажиров, 9 из которых были детьми, и 13 членов экипажа.

Проведенная в то время иранскими специалистами экспертиза подтвердила, что самолет был сбит ракетой.

Вслед за этим азербайджанская сторона распространила связанный с аварией разговор армянских боевиков через радиосвязь.

Стало известно, что армяне сбили самолет, предполагая, что он принадлежит Азербайджану.

Во время разговора армяне сказали, что "несколько минут назад сбили принадлежащий Азербайджану самолет".

После инцидента тогдашний президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани потребовал от властей Армении найти и наказать виновных. Однако, несмотря на истечение 22 лет, Арменией до сих пор не принято никаких шагов в этом направлении.

Отметим, что обострение в последние дни ситуации в оккупированном Арменией нагорно-карабахском регионе Азербайджана, естественно, стало причиной обеспокоенности Турции, Ирана и Грузии.

После случившегося военные структуры всех трех государств выступили по поводу сложившейся ситуации и призвали к прекращению огня.

Во время телефонного разговора с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым министр обороны Ирана Хосейн Дехкан заявил о заинтересованности иранской стороны в решении конфликта переговорным путем и добавил, что его страна признает территориальную целостность Азербайджана и готова оказать нашей республике необходимую поддержку.

В связи со сложившейся в Нагорном Карабахе ситуацией премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с главой МИД Грузии и руководителями силовых структур. Глава правительства выразил обеспокоенность обострением напряженности на оккупированных территориях Азербайджана.

Можно предположить, что официальный Тбилиси также беспокоит вероятность создания являющимися гражданами Грузии армянами новых проблем при поддержке зарубежных покровителей. Отметим, территориальная целостность Грузии нарушена из-за предрасположенности к Западу.

Следует также отметить, что грузинские политики и общественные деятели постоянно выражают обеспокоенность подрывной деятельностью армян на Южном Кавказе.

Эти события показывают, что в перспективе Армения создаст проблемы не только для Азербайджана, но и для Ирана, Грузии и Турции.

Первые признаки этого прослеживаются в событиях, связанных со сбитым армянскими боевиками иранским самолетом и падением на территорию страны пушечных снарядов.

Какой-либо гарантии на то, что подобные инциденты больше не повторятся, нет.

Следует также отметить, что армяне продолжают выдвигать территориальные претензии не только по отношению к Азербайджану, но также к Ирану, Турции и Грузии.