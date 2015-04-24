Аманда Пол: Армения будет и дальше требовать от Турции признать "геноцид" - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "Армения и сильные армянские диаспоры по всему миру будут и дальше прилагать все усилия, требуя от Турции признать "геноцид" и призывать правительства других стран, не признавших еще "геноцид", сделать это", - заявила Report эксперт Центра европейской политики, публицист Аманда Пол.

Эксперт напомнила, что в ходе первой президентской кампании Барак Обама заявил о приверженности признанию, однако ясно осознавая, что это будет означать в отношениях с Турцией, в то время когда Анкара имеет критическую важность для США, для развития на Ближнем Востоке, для ИГИЛ и проч., перестал продавливать этот момент.

Комментируя вопрос об урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на фоне претензий армян к турецкой стороне, Аманда Пол подчеркнула, что процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта уже затормозился и не привел к каким-либо результатам. "К сожалению, много людей погибло за последние 12 месяцев", - добавила она.

"Очевидно, что увеличение напряженности в том, что я бы назвала "треугольник Турция-Армения-Азербайджан", может негативно отразиться на вопросе Карабаха. Именно по этой причине международная общественность должна учетверить свои усилия в поиске решения конфликта", - подытожила А.Пол.