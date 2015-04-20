​Эксперты: Отношения с Турцией имеют для Европы больший вес, чем с Арменией

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Армяне ничего не добьются в вопросе признания так называемого "геноцида армян", а для Франции Турция и Азербайджан являются более важным партнерами, чем Армения, считают азербайджанские политологи, комментируя предстоящие мероприятия, посвященные так называемому 100-летию "геноцида армян" 24 апреля и участию в них президента Франции Франсуа Олланда.

"Я не думаю, что этот год какой-то особенный в плане признания некоторыми странами "армянского геноцида"", - заявил Report политолог Эльхан Шахиноглу.

Эксперт выразил мнение, что высказывания Ватикана и Европарламента о так называемом "геноциде армян" нанесут вред лишь самой Европе. "Ни высказывания Папы Римского, ни резолюция Европейского Парламента не имеют юридической силы для Турции. Европа отделяет от себя Турцию, что в первую очередь негативно отразится на самой Европе. Потерять такую мощную мусульманскую светскую страну как Турция в таком сложном регионе как Евразия ничего хорошего Старому свету не сулит", - отметил Э.Шахиноглу.

По его словам, армянам не удастся добиться своих целей 24 апреля: "Армянскому лобби в Ереване не удастся собрать всю западную элиту".

Политолог также подчеркнул, что Турция имеет больший вес в регионе, нежели Армения, что учитывается западными политиками.

"После 24 апреля наступит 25 апреля. Президенты России и Франции возвратятся домой и на целый год все забудут об "армянском вопросе". К слову, президент Франции Франсуа Олланд 25 апреля уже будет в Баку и его в столице Азербайджана ждут более насыщенные переговоры о двусторонних отношениях, чем его участие в мероприятиях "геноцида". Что может предложить слабая Армения Франции? А у Баку с Парижем конкретные многомиллиардные проекты, начиная от разработки энергетических ресурсов, заканчивая строительством совместных предприятий", - сказал Э.Шахиноглу.

В свою очередь политолог Тофиг Аббасов считает, что приезд президента Франции в Армению связан также с тем фактором, что Запад сегодня рассматривает армян как "разжигателей антитюркской и антимусульманской истерии".

"Кому-то на Западе это крайне необходимо, чтобы подпитывать неприязнь к мусульманскому Востоку, держать определенную часть общества в напряжении от пресловутой "террористической угрозы". Но в том, что армянам в этой грязной игре принадлежит самая унизительная роль, сомневаться не приходится", - сказал он.

Эксперт выразил мнение, что приезд Олланда в Армению никаких дивидендов и преференций армянам не даст.

"Однако Франция не может пренебрегать ролью Турции в системе международной безопасности, из года в год растущим удельным весом Анкары в комплексе двусторонних отношений, в формате связей по оси Турция-ЕС. Анкара играет все более значимую роль в создании новой архитектуры сотрудничества, безопасности, интеграции. И потому не думаю, что приезд Олланда в Ереван заметно пошатнет основу турецко-французских отношений. Полагаю, что реакция Турции будет негативной, но она не помешает двум странам продолжать налаженные отношения в будущем", - считает Т.Аббасов.

В свою очередь политолог Ильгар Велизаде подчеркнул, что события последнего времени, связанные с так называемым "геноцидом армян", включая и саму церемонию, которая пройдет 24 апреля, станут кульминацией во всей этой истории, после чего данная тема будет постепенно "сходить на нет".

"Заявления известных политических деятелей, обращения парламентов и присутствие на поминальных мероприятиях руководителей ряда крупных государств на фоне стенаний и обвинения во всех смертных грехах турков, лишь подчеркнет линию глубокого геополитического разлома, проходящего через наш регион, и в серьезной степени скажется на обострении текущих его проблем", - полагает он.

Он отметил, что принятие Европарламентом резолюции по поводу "геноцида" и речь Папы Римского ударили сильнее всего по самому армянскому лобби внутри Турции.

"Они лишили почвы для действий не только Махчупянов, но и их покровителей, все еще думающих, что с помощью заигрывания с армянами можно добиться каких-либо позиционных успехов, зафиксировать тактическую инициативу. Все это оказалось блефом. Что же касается Олланда, то после Еревана он отправится в Баку. Реальная политика делает свое дело. Принцип "нет вечных союзников, есть вечные интересы" в конце концов возобладает и в вопросе так называемого "геноцида", над тем какой "урожай" будут пожинать армяне на сей раз, им следует задуматься уже сейчас", - заявил И. Велизаде.