Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть

Армянские власти оказались в беспомощном состоянии, к тому же ситуация усугубляется предательствами в рядах армии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян никак не может объяснить общественности своей страны поражения от Азербайджанской армии на поле боя. В результате успешных военных действий Азербайджанской армии за короткий срок были освобождены от оккупации города Джебраил, Физули, Зангилан и Губадлы, поселки Гадрут, Миндживан, Агбенд и более 160 деревень. Сокрушительные победы Азербайджана развенчали мифы о непобедимости армянской армии. Пребывая в панике, население Армении вопрошает власти, но эти вопросы так и остаются без ответа. Армянские власти оказались в беспомощном состоянии, к тому же ситуация усугубляется предательствами в рядах армии. Так, за последние 20 дней были уволены четыре высших воинских чина.

8 октября директор Службы национальной безопасности Армении Аргишти Карамян был отстранен от занимаемой должности. Вслед за ним 26 октября был уволен командующий пограничными войсками Армении Вагинак Саркисян. На следующий день был снят с должности начальник Управления контрразведки Службы национальной безопасности Армении генерал-майор Оганес Карумян. Та же участь постигла и начальника штаба пограничных войск Гагика Тевосяна. Все они обвиняются в госизмене. Предположительно, тем самым правительство Пашиняна собирается выйти сухим из воды, приписав неудачи на фронте отдельным должностным лицам.

Несмотря на то, что Никол Пашинян пустил в ход уже апробированный метод, на сей раз он ему вряд ли пригодится. Не помогут ни задатки баррикадного трибуна, ни кадровые преобразования. Вряд ли добьется он желаемого, поскольку военно-политическое руководство всецело на его плечах, а значит и ответственность нести ему одному. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить…

Кадровые изменения и обвинения в предательстве усилили недоверие населения к государству и привели к расколу. А это, в свою очередь, подорвало морально-психологическое состояние армянского общества, и без того деморализованное поражением. Все это способствует росту случаев неповиновения и дезертирства. Последнее достигло в Армении своего апогея. Дошло до того, что армян насильно заставляют идти в военкомат, а оттуда под дулом автомата ведут на передовую. Массовое гражданское неповиновение и дезертирство побудили Никола Пашиняна уволить с должности заместителя министра юстиции Армении Ваге Даниэляна. Не помогло и это. Видимо, отстранение от должности Ваге Даниэляна обусловлено недовольством властей тем, что органы юстиции не способны принять надлежащих мер против дезертиров. Тем самым Пашинян наказывает чиновников.

Жители Армении страдают не только от горьких поражений армии, самоуправства и смуты, но и от усугубляющегося день ото дня социально-экономического положения. В настоящее время в Армении наблюдается рост цен на продовольствие, люди влачат нищенское существование. К тому же Армения изолирована от региональных проектов в связи с тем, что пестует оккупацию, ненависть и ксенофобию на государственном уровне. Несложно догадаться, в каком плачевном экономическом состоянии пребывает Армения. И даже перед лицом нависшей опасности, живя на подачки диаспоры, щедроты России и Ирана, Армения не оставляет попыток сеять рознь и вражду.

Руководство Армении призывает бойкотировать экспорт товаров из Турции через Грузию в Армению, рассчитывая сколь-либо навредить экономике Турции. Но учитывая мизерный объем этой продукции подобное просто смехотворно. Нелепые решения правительства Армении бумерангом ударят по экономике самой Армении, обернувшись ростом цен и проблемами занятости.

Усугубляется раскол и в высших эшелонах власти. Противоречия между кланами и политическими силами достигли пиковой отметки. Обстановка накаляется, в стране царит хаос. Власти пытаются заручиться поддержкой оппозиции и влиятельных кругов за рубежом. Миллиардер Гагик Царукян, являющийся оппонентом Пашиняна, стремится сплотиться с карабахским кланом и лояльными России силами. Поступают сведения о переброске оружия из Карабаха и зоны боевых действий в Ереван для свержения действующих властей.

Сообщается, что по факту уже есть арестованные. По мере роста неудач на фронте и расширения масштабов поражения, политические противоречия внутри Армении будут усугубляться и борьба за власть вступит в критическую фазу. Армения, утратившая чувство реальности, потихоньку спустится с небес на землю и смирится, наконец, с тем, что Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак.