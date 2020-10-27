Армения нарушает режим прекращения огня – доверие к посредникам иссякает

Предвзятая позиция мирового сообщества стала камнем преткновения в решении карабахского конфликта

Мир подобен несправедливым людям. К сожалению, уже более столетия от имени международного сообщества выступают одни и те же силы. Выдвинутый ими принцип справедливости подчас граничит с предвзятостью. Азербайджан после восстановления своей независимости столкнулся с несправедливостью, отголоски которой доносятся и по сей день.

По сути, позиция международных посредников по карабахской проблематике всегда была предвзятой. Эта позиция, сохранявшаяся на протяжении многих лет, обернулась затягиванием конфликта и угрозой безопасности региона. Получается, что международные посредники, горланившие повсюду о необходимости установления мира и безопасности на Южном Кавказе, не желали такового. Достаточно беглого взгляда на историю карабахского конфликта, чтобы убедиться в этом. Азербайджан сталкивался с несправедливостью на протяжении всей своей истории - как на заре ХХ века, так и советское время, и уж тем более сейчас - после восстановления независимости. Никто не забыл то, как в 1918 году могущественные державы, участвовавшие в I Мировой войне, помогли армянам в Карабахе. Не сотрется с памяти людской депортация азербайджанцев со своих исконных земель, на которых была создана Армения, создание НКАО и конфликт вокруг этой области, повлекший впоследствии распад Советского Союза.

Мировое сообщество, некогда признавшее независимость Азербайджана, с тем же рвением принялось строить козни, когда речь зашла о восстановлении территориальной целостности нашей страны. Америка, взявшая под контроль миропорядок после распада СССР, хоть и считается глашатаем справедливости, во всяком случае именно так позиционирует себя, пошла на поводу у армянского лобби, приняв отнюдь не справедливую 907-ю поправку. Это было ничем иным, как попыткой давления на Азербайджан, проявлением необъективного отношения к республике. Американские конгрессмены отчего-то сочли, что Азербайджан "оккупировал" свои же земли - то бишь Карабах и держит Армению в блокаде. Откуда растут ноги у подобных утверждений совершенно очевидно. За минувшие 27 лет международная общественность и посредники всячески содействовали распространению этой лжи. Не оставляют они этих попыток и поныне.

В соответствии со всеми международными нормами, принципами и правом, Азербайджан спустя 27 лет взялся восстанавливать свою территориальную целостность. До этого Азербайджан неоднократно призывал Армению добровольно вывести войска с оккупированных территорий и проявить уважение к международному праву, однако официальный Ереван демонстративно игнорирует четыре резолюции Совета Безопасности ООН, призывы международных организаций, попирая правовые нормы. При содействии своих благодетелей Армения всячески укреплялась на оккупированных территориях, активно заселяла их, в том числе этническими армянами из-за рубежа. Фактически, оккупированный Карабах стал плацдармом для терроризма.

27 сентября вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательные операции в целях самообороны от оккупанта. Ныне азербайджанская армия пядь за пядью освобождает оккупированные территории. Таким образом, предвзятая позиция мирового сообщества стала камнем преткновения в решении карабахского конфликта.

Вместо того, чтобы призвать Армению к уважению международного права и соблюдению четырех известных резолюций по карабахскому конфликту, мировое сообщество обвиняет почему-то Азербайджан, как раз и действующий в соответствии с нормами международного права. Недавно Совбез ООН оказал своего рода давление на Азербайджан. В проекте заявления по нынешнему витку эскалации армяно-азербайджанского конфликта, авторитетная структура не только не потребовала от страны-оккупанта исполнения резолюций № 822, 853, 874 и 884, более того - постоянные члены организации, а также страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпочли оказать давление на Азербайджан.

26 октября по настоянию международной общественности был объявлен режим гуманитарного прекращения огня. До этого времени между Азербайджаном и Арменией уже достигались режимы прекращения огня - 10 и 17 октября, однако все они были нарушены с армянской стороны. Не успели высохнуть чернила на документе о заключенном 26 октября в 08:00 режиме прекращения огня, как Армения спустя четыре минуты нарушила его. Содержащийся в заявлении вопрос о параметрах мониторинга за соблюдением режима прекращения огня должен рассматриваться наряду с поэтапным решением конфликта. То есть должен быть определен конкретный график вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Именно это подразумевается в заявлении под формулировкой "Timeline". В то же время, параметры мониторинга прекращения огня должны включать контроль за переброской оружия и живой силы из Армении на оккупированные территории.

Армения вновь отказывается от мирного решения конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отвергает базовые принципы, заявляя о том, что у нагорно-карабахского конфликта "нет дипломатического решения". Утверждая подобное, Армения тем не менее не оставляет попыток добиться неких компромиссов и достичь перемирия. Азербайджан подобными уловками уже давно не обманешь. Очевидно, что власти Армении тем самым пытаются взять время на передышку и собраться с силами. Такое уже имело место. На протяжении 27 лет Армения попросту водила за нос мировое сообщество, выказывая мнимое желание вести переговорный процесс, а сама исподтишка возводила укрепления на оккупированных землях. На глазах у всего мира Армения открыто попирает нормы международного права и ей это сходит с рук.

Власти Армении под видом гуманитарной помощи получают оружие и боеприпасы, которые впоследствии перебрасываются на оккупированных землях. Международное сообщество не оказывает никакого давления на страну-оккупанта, тем самым окрыляя и потворствуя ему.

29 октября в Женеве состоится встреча сопредседатели Минской группы ОБСЕ с главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана. На повестке встречи будут переговоры по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Стоит отметить, что азербайджанская сторона всегда была привержена переговорному процессу, однако что могут предложить посредники, ни на йоту не продвинувшиеся за минувшие 28 лет в переговорах по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Понятно, что сейчас ситуация не та, что ранее. И сопредседатели, что стало понятно всем, отнюдь не беспристрастны. Так, например, Франция дискредитировала себя на посту сопредседателя Минской группы. И как сопредседателем может оставаться страна, президент которой открыто поддерживает агрессора. В отношении России и США все не так однозначно, но тоже весьма и весьма туманно.

Все эти стремления вкупе с продолжающейся агрессией со стороны Армении, наводят на мысль об очередном провале предстоящих переговоров.