Армения на пороге очередного скандала - заключительная проверка Кремля, реванш бывших - КОММЕНТАРИЙ

В армянском обществе и в высших эшелонах власти по-прежнему царит неопределенность по поводу отношений с Россией, будущности страны и политики нынешнего премьера. Вопреки обещаниям, Никол Пашинян так и не смог добиться успехов в экономической сфере. Проблемы рядовых граждан остаются нерешенными. Такой расклад порождает революционный настрой и подстегивает желание провести внеочередные выборы. Однако вооруженное нападение на парламент, произошедшее 20 лет назад, укоренило мнение о том, что в Армении мирным путем ничего не изменить. И приход к власти Пашиняна вовсе не был эволюцией. Он встал у руля страны на гребне революции. Но вот незадача - лозунги и манифесты, громогласно звучавшие с баррикад, так и остались словами. А с ними пошел на спад и рейтинг трибуна-Пашиняна. К чему прибег он, чтобы удержать пошатнувшийся трон? Воскреснут ли в Армении политические трупы? Состоится ли реванш Кочаряна-Саргсяна? Пашинян продолжает топить потенциальных конкурентов...

18 декабря был наложен арест на имущество экс-президента Армении Сержа Саргсяна и главы компании "Флеш" Барсега Бегларяна. В отношении обоих выдвинуты обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса Армении. Саргсян обвиняется в злоупотреблении властью и присвоении в период с 25 января по 7 февраля 2013 года государственного имущества на сумму 498 млн драм или более одного миллиона долларов. В связи с этим Саргсяну и Бегларяну запрещено покидать страну.

На прошлой неделе в Специальной следственной службе Армении состоялась очная ставка Сержа Саргсяна с бывшим министром сельского хозяйства Серго Карапетяном. Ранее последний выдвигал обвинения против бывшего шефа. Генпрокуратура Армении не удовлетворила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении экс-президента Сержа Саргсяна. Тщетно пытались адвокаты Саргсяна апеллировать его неприкосновенностью - Генпрокуратура оказалась непреклонна. Cогласно постановлению Кассационного суда от 15 ноября 2018 года, Саргсян, будучи главой государства, злоупотреблял властью, используя ее в личных интересах. Поэтому на Саргсяна не распространяется принцип неприкосновенности.

Сторонники Саргсяна не особо реагируют на ход событий. Зато позиции экс-президента и по совместительству тестя рьяно отстаивает экс-посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян. По мнению Минасяна, Никол Пашинян совершенно далек от политики и место ему на страницах желтой прессы. По словам Минасяна, Пашинян управляет страной теми же методами, которыми руководствовался, когда был главным редактором газеты "Айкакан жаманак". "И речь идет не о классической прессе, а о желтой. В его управленческих принципах и манерах ничего не изменилось. Просто микросреду редакции он поменял на пространство с большим масштабом. И сейчас мы все живем в стране "Айкакан жаманак"", — говорится в статье Минасяна, опубликованной в издании "Грапарак".

Отвечая на обвинения оппонента, Никол Пашинян заявил, что в скором времени Минасяну будут предъявлены обвинения: "Вероятно, до Минасяна дошли сведения о том, что в рамках уголовного дела о приватизации стратегического объекта следствие дошло до этапа, когда он может быть привлечён в качестве обвиняемого, вот он и решил выставить себя и Саргсяна в роли лиц, преследуемых по политическим мотивам", - заявил глава правительства Армении, добавив, что речь идёт о стратегическом объекте, расположенном в Лорийской области Армении. По словам Пашиняна, ряд важных объектов, приватизированных Минасяном, зарегистрированы на неизвестную женщину, которая сейчас находится за пределами страны.

По сути, противоборство ведется не только между политической связкой Кочарян-Саргсян и Пашиняном. Против главы правительства выступает и ряд политических организаций. По мнению председателя партии "Единая Армения" Артура Казиняна, за полтора года руководство страны так и не освоило основную управленческую функцию. Казинян убежден, что власти совершают череду ошибок по незнанию. "В оперативном управлении страной возник кризис. Арменией попросту никто не руководит", - посетовал Артур Казинян. Об этом ранее твердил и Кочарян. Видно, радиус его обороны существенно велик. Неслучайно, высказанные им обвинения в адрес Пашиняна тут же подхватывают другие политики. Не так давно известные армянские бизнесмены, деятели культуры и общественные деятели, как в России, так и в самой Армении обратились к властям страны с просьбой освободить Роберта Кочаряна.

"Дашнакцутюн" тоже примкнул к рядам защитников экс-президента. В поддержку Кочаряна было собрано 60 тысяч подписей. Лидер дашнаков Варданян заявил, что арест второго президента Армении не имеет никакой связи с мартовскими событиями 2008 года. Он расценил это как политическое давление. По мнению Варданяна, содержание Кочаряна под арестом наносит ущерб государству. Армянский общественно-политический клуб "Вернатун" также счел неконституционным задержание Кочаряна. Отметим, что этот клуб составляет серьезную оппозицию правительству Никола Пашиняна. Общественное объединение было создано в 2018 году после бархатной революции в Армении.

В целом, ощущаются затруднения Пашиняна в назначении начальника полиции и директора Службы национальной безопасности. В этой связи газета "Иратес" пишет: "Премьер - министр Армении Никол Пашинян, вознамерившийся провести в ближайшее время реформы в правительстве, столкнулся с кадровой проблемой. География его кадров не столь обширна. Его команда подписалась в непрофессионализме и откровенном дилетантстве. Поэтому Никол Пашинян, не желающий давать карт-бланш силам в парламенте, вынужден задействовать чужой кадровый потенциал".

Напомним,что начальник полиции Армении Валерий Осипян, директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян подали в отставку в сентябре. А пост секретаря Совета безопасности Армении занимает Армен Григорян. Он родился в 1983 году в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Находясь в оппозиции, Григорян отличился рьяными антироссийскими выступлениями. Первым вице-премьером является уроженец Армении Тигран Авинян. Между тем, по мнению издания "Иратес", Пашиняну при назначении на руководящие посты в стране следовало бы заручиться поддержкой России.

"Москва давно требует сменить секретаря Совета нацбезопасности Армении. На этот пост должна быть выдвинута кандидатура того, кто не разгневает Россию-матушку. Кроме того, Россия желает видеть на посту первого вице-премьера угодного себе человека. Пашинян в патовой ситуации. Исполняется год его пребывания у власти. Попахивает вотумом недоверия", - пишет издание.

Армянские СМИ трубят о беспокойстве в высших эшелонах власти страны. По мнению издания "Факт", правительство опасается того, что оппозиция крепко стоит на ногах. Армянский истеблешмент трясет при мысли о сплочении фонда "Родина", созданного Артуром Ванецяном, с "Вернатаном" и дашнаками. Предполагается, что в перспективе подобное слияние чревато попыткой привести к власти Сержа Саргсяна. Поэтому не исключено, что пропашиняновские правоохранительные органы выдвинут обвинения против Саргсяна и Ванецяна. Следует учесть, что имя Ванецяна фигурировало в деле об уничтожении архивов Службы национальной безопасности Армении. Так что в Армении, судя по всему, грядет новая волна арестов.

Напомним, что 19 декабря неизвестные ворвались в редакции изданий "Жоховурд и "armular.аm” и, устроив беспорядок, ушли восвояси, так ничего и не похитив. Между тем, второй сын Кочаряна - Левон Кочарян заявил о намерении создать политическую партию, отметив, что при нынешних условиях сотрудничество с Ванецяном невозможно, в то же время не исключив подобный расклад в будущем.

В Армении грядут парламентские выборы. Они запланированы на 2023 год, но не исключено, что события пойдут по сценарию, предсказанному Кочаряном, и не далее, как в следующем году в стране состоятся внеочередные парламентские выборы. Такой расклад возможен в случае сплочения оппозиции. Примечательна ремарка Ванецяна в поздравлении, адресованном сотрудникам Службы национальной безопасности. Он призвал их руководствоваться интересами государствами, поставив их "превыше всех политических амбиций и интересов".

Ну, и наконец, армянские СМИ недовольны действиями главы правительства. Председатель Союза журналистов Армении Сатик Сейранян заявила, что Никол Пашинян, некогда осуждавший контроль прессы, ныне сам грешит этим. По ее словам, все должностные лица в Армении во главе с премьер-министром страны пытаются журить прессу, грозясь преподать урок. Сейранян не исключила усиление подобных тенденций в будущем. Припомнив Пашиняну его журналистское прошлое, Сатик Сейранян призвала власти страны не пытаться держать прессу в ежовых рукавицах. Между тем, в Армении нарастают антироссийские настроения. Это отчетливо прослеживается в ответе на обращение российских армян освободить Кочаряна. Ответ содержал упреки в адрес России и апеллировал пресловутой независимостью Армении.

Таким образом, арест Кочаряна, стремление Пашиняна упечь за решетку Саргсяна создают предпосылки для сплочения оппозиции даже несмотря на различия в их политических взглядах и убеждениях. Весьма вероятно, что оппоненты армянского премьера, объединившись, попытаются сместить его. Москва дала Пашиняну последний шанс и чаша терпения Кремля, судя по всему, вот-вот переполнится. В случае непреклонности Пашиняна состоится реванш связки Кочарян-Саргсян. Теперь слово за Пашиняном…