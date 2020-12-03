Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях

"Можно однозначно считать, что возвращением Лачинского района была полностью выполнена программа по освобождению исконных азербайджанских земель"

"Можно однозначно считать, что возвращением Лачинского района была полностью выполнена программа по освобождению исконных азербайджанских земель. Теперь, как уже было заявлено президентом республики Ильхамом Алиевым, надо сделать все, чтобы не просто восстановить все разорённое врагом, а полностью, фактически заново застроить свои земли и вернуть всех вынужденных переселенцев в свои дома".

Об этом в беседе с Report заявил израильский эксперт Юрий Бочаров.

"Кажется, мало было 30 лет оккупации и разрухи, так в последние дни армянские экстремисты показали еще раз свое истинное лицо и перед тем как покинуть освобождаемые районы Азербайджана, они сожгли и разрушили дома, уничтожили посевы, вырубили деревья. Надеюсь, что Армения еще ответит за все свои преступления на оккупированных территориях. Но это в дальнейшем, а сегодня перед республикой стоит грандиозная задача, можно сказать, здесь начинается стройка века, которая превратит разоренные земли в цветущие сады", - сказал он.

При этом эксперт особо подчеркнул, что на фоне убедительных успехов азербайджанской армии, трехсторонние договоренности от 10 ноября, фактически продиктованные победителем, можно считать полнейшей капитуляцией Армении.

"После взятия Шуши, армянские войска, стояли на грани полного уничтожения. Еще несколько дней и азербайджанские войска сами бы освободили все ранее оккупированные территории. Поэтому данное соглашение инициированное Россией, фактически спасло от неминуемой гибели несколько тысяч армянских солдат и еще большего позора Армению", - подытожил Ю. Бочаров.