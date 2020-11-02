Армения, чья армия разбита на голову, ныне уповает на наемников

Reuters со ссылкой на официального представителя Минобороны Армении передало информацию о переброске в Карабах по линии диаспоры десятков наемников из многих стран

Как и в 90-е годы прошлого века, Армения использует в военных действиях наемников и "добровольцев из числа диаспоры". Авторитетные мировые издания и социальные сети пестрят сообщениями о прибывших в Карабах наемниках. Подобные сведения встречаются в том числе на страницах авторитетных изданий, среди которых "France 24", "Reuters", "Associated Press", "Коммерсант" и "Liberation".

Эти очевидные факты не мешают армянским чиновникам клеветать на Азербайджан.

Так, например, в статье, опубликованной на “France 24”, сообщается о том, что 28-летний гражданин Франции Сипан Мурадян сражался по найму в составе армянских войск в боях в Ходжавендском направлении. Известно, что в боях против Азербайджана участвовали не только представители армянской диаспоры во Франции, но и этнические армяне из ряда других стран.

Предостаточно сведений о наемниках, прибывших в Карабах из Ливана, где проживает крупная армянская община. Так, например, оперный певец Кеворк Гаджиян - этнический армянин из Ливана погиб в боях в Карабахе. Из Анджарского региона Ливана, где компактно проживают армяне, в Карабах отправились десятки армян. Жители Анджара собрали огромные финансовые средства и перечислили их в фонды помощи армянской армии. Депутат ливанского парламента, председатель крупнейшей армянской политической партии Акоп Багратунян не стал скрывать, что армянские наемники из Ливана были переправлены в Армению и Нагорный Карабах. Карапет Агаджанян, обучавший в Армении наемников из-за рубежа, отметил, что в настоящее время только в одной из его групп проходят обучение 20 граждан Ливана.

В целом, в армянском квартале столицы Бейрута царит довольно напряженная общественная обстановка. Стены вдоль улиц увешаны антиазербайджанскими и антитурецкими плакатами.

Экономический кризис и взрыв в Бейруте сорвали армян с насиженных мест. Они перебрались в Армению, а оттуда были незаконно размещены в оккупированном Нагорном Карабахе. Среди них тоже много наемников. Одним из таких является армянин по имени Варткес. В интервью журналистам он признался в участии в боях на стороне Армении.

Среди наемников много представителей России. В Карабахе также воюют казаки, имеющие за плечами опыт участия в военных действиях в Чечне и Южной Осетии. Один из них признался, что воевал на стороне Армении, получив 1 500 долларов США. Кроме того, издание "Коммерсант" опубликовало интервью с неким армянином по имени Ваган, отправившимся в Армению для обучения бойцов из числа армянской диаспоры в России.

Reuters со ссылкой на официального представителя Министерства обороны Армении передало информацию о переброске в Карабах по линии диаспоры десятков наемников из многих стран - от США до Аргентины. Французское издание "Liberation" опубликовало статью об участии 64-летнего гражданина Франции Гилберта Минасяна, состоящего в террористической организации АСАЛА, и его отряда в боях за Карабах.

Все факты свидетельствуют о том, что Армения, потеряв значительную часть своих ресурсов на войне, столкнувшись с фактами дезертирства и гражданского неповиновения, привлекает в ряды своей армии наемников. Согласно международному праву, привлечение иностранных граждан к войнам на территории других странах является преступлением. Соучастниками этих преступлений являются в том числе правоохранительные органы стран, граждане которых воюют в качестве наемников. Подчас государства попустительствуют подобным преступлениям, иначе как объяснить отсутствие каких-либо правовых мер в отношении представителей армянской диаспоры, открыто вербующих наемников в социальных сетях.

Несмотря на все потуги и усердие, Армения терпит сокрушительные поражения на фронте. Азербайджан скоро увенчает войну победой, и Армения предстанет перед судом за содеянные преступления.